Após roubo a hotel, moradores reclamam de insegurança em Itaúnas

Praia de Itaúnas, Parque Estadual de Itaúnas Crédito: Yuri Barichivich

No último domingo (24), famílias de Vila Velha estavam passando o fim de semana no balneário e foram vítimas da ação de criminosos que invadiram o hotel em Itaúnas. Uma das vítimas, que não quis se identificar por medo de represálias, conta que estava buscando um lugar mais tranquilo, longe das aglomerações das praias da cidade canela verde, mas que acabou vivenciando o pânico promovido pelo assalto: “Isso nunca aconteceu em Itaúnas, fomos surpreendidos. Os bandidos já chegaram pedindo os carros”.

A vítima teve o carro roubado, mas conseguiu encontrar o veículo na manhã do domingo, em São Mateus, também no Norte do estado. “Nós acabamos conseguindo encontrar o carro. Dentro dele havia um tablet das crianças e outros objetos pessoais, mas os bandidos não levaram”, conta.

O empresário Cléber Nunes também lamenta os casos de violência registrados em Itaúnas. "A gente sente muita tristeza com essa falta de segurança. A gente fica triste com essa situação", conta. Outros moradores e comerciantes relataram à reportagem da TV Gazeta Norte que estão preocupados com os crimes que têm ocorrido no balneário.

Após o assalto, parte dos hóspedes trocaram de hotel e outros decidiram voltar para casa, tensos e com medo do que havia ocorrido. O caso se soma a outras duas situações violentas registradas em Itaúnas nos últimos meses. Relembre:

ITALIANO ENCONTRADO MORTO DENTRO DE CASA

LINCHAMENTO DO SUSPEITO PELO ASSASSINATO

Após a morte do italiano, a Polícia Civil pediu a prisão de um suspeito, de 39 anos. Segundo as informações da polícia, o homem era nativo em Itaúnas e conhecido na região. Ele não foi localizado. Há suspeitas de que teria sido linchado

PROFESSOR DE CAPOEIRA ASSASSINADO

Também em dezembro, o capoeirista Cuarassy Medeiros, de 39 anos, estava passando uma temporada em Itaúnas na casa de familiares, quando foi assassinado em uma pousada do balneário. De acordo com a Polícia Militar, um funcionário da pousada onde o crime aconteceu contou que o capoeirista e o suspeito discutiram em frente ao local. Uma funcionária do estabelecimento, contou que Cuarassy chegou a ferir o suspeito com um copo quebrado. Depois, o homem sacou uma arma e disparou contra a vítima, que morreu no local. O suspeito pelo assassinato foi preso no final do mês.

Os moradores de Itaúnas estão receosos com a falta de segurança no balneário, até então conhecida justamente pela tranquilidade. Roger Merçon, contou em reportagem à TV Gazeta Norte que a falta de policiamento gera ainda mais a sensação de insegurança: "Um posto fixo da polícia ajudaria. Um policiamento ostensivo também. A partir da meia-noite ficamos a mercê"

O QUE DIZ A POLÍCIA

Polícia Militar , por meio do comando da 2ª Companhia do 13º Batalhão, informa que além do patrulhamento preventivo, o distrito de Itaúnas conta com diversas operações diárias de cercos táticos, pontos base, visitas tranquilizadoras e abordagens. A Vila conta ainda com o 3º Pelotão da 2ª Cia que serve como um ponto de apoio aos militares que estejam na região. Além disso, de acordo com o aumento do fluxo de pessoas no distrito, que ocorre principalmente no verão, há aumento de efetivo policial, para garantir uma prestação de serviço mais eficaz e aumentar a sensação de segurança dos moradores e dos turistas.

A Polícia Civil diz que enviou, no domingo à tarde, uma equipe para realizar as investigações no hotel e que as vítimas foram orientadas a buscarem a delegacia nesta segunda-feira (25).