Hotel é invadido em Itaúnas e hóspedes são feitos reféns Crédito: Carlos Alberto Silva - Arquivo

O fim de semana, planejado para ser de descanso para cerca de 12 famílias, em Itaúnas Conceição da Barra , Norte do Estado, acabou sendo marcado pela violência. Na madrugada deste domingo (24), cinco bandidos armados invadiram o hotel em que elas estavam hospedadas e fizeram as famílias reféns, levando diversos pertences pessoais das vítimas, incluindo um carro.

O hotel onde as famílias se hospedaram fica na entrada de Itaúnas, Litoral Norte do ES. Uma das vítimas, que não quis se identificar por medo de represálias contra a sua família, conta que estava hospedado no hotel com a esposa. Por volta da meia-noite, as 12 famílias estavam na área comum do prédio, quando cinco homens armados, usando toucas ninja no rosto, renderam todos, adultos e crianças, e os colocaram deitados, enquanto roubavam os pertences das vítimas e objetos do hotel.

Após o roubo, os criminosos levaram as vítimas para dentro da recepção e foram para outros apartamentos do hotel, em busca de mais objetos que pudessem ser roubados. "Levaram um vídeo game e uma televisão", afirma a vítima.

Quando o arrastão terminou, os hospedes foram presos dentro de um quarto do hotel. As vítimas acordaram os outros hóspedes e ligaram para o 190, para registrar o boletim de ocorrência com a Polícia Militar

Além dos objetos pessoais, os criminosos aproveitaram para pegar as chaves do carro de uma das vítimas. O veículo foi encontrado por volta das 10 horas da manhã deste domingo (24), em São Mateus.

Parte das vítimas hospedadas acabaram trocando de hotel durante a madrugada, outros prefeririam regressar para casa. "Ninguém conseguiu dormir e permanecer no local. Mulheres e crianças ainda não se recuperaram e muitos voltaram para Vila Velha", conta o hóspede.