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Na Serra

Após tentativa de assalto, homem é espancado e vai parar no hospital no ES

Dois homens tentaram assaltar uma moradora do bairro Feu Rosa, mas acabaram perseguidos por outros dois homens. Um dos ladrões foi agredido com golpes de capacete na cabeça, o outro conseguiu fugir
Diony Silva

Diony Silva

Publicado em 

11 jan 2021 às 13:39

Publicado em 11 de Janeiro de 2021 às 13:39

Homem foi perseguido e espancado depois de tentar roubar moradora do bairro Feu Rosa, na Serra
Homem foi perseguido e espancado depois de tentar roubar moradora do bairro Feu Rosa, na Serra Crédito: Reprodução / TV Gazeta
Um homem de 43 anos foi perseguido e espancado após tentar assaltar uma mulher na manhã desta segunda-feira (11), no bairro Feu Rosa, na Serra. Os agressores conseguiram fugir e o assaltante foi parar no hospital com ferimentos na cabeça.
De acordo com informações da TV Gazeta, por vota das 6 horas desta segunda-feira dois homens tentaram assaltar uma moradora no bairro Feu Rosa. A ação foi vista por outros moradores e também por parentes da mulher e então dois homens começaram a perseguir os suspeitos. Durante a fuga, um dos ladrões caiu e acabou sendo agredido com golpes de capacete na cabeça. O outro assaltante conseguiu fugir.
Tudo aconteceu próximo à 14ª Cia da Polícia Militar. Os policiais viram a ação e foram até o local para garantir a segurança do assaltante para  que ele pudesse ser levado para o hospital e depois para a delegacia. O ladrão foi socorrido em estado grave e levado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória, com ferimentos na cabeça.

AGRESSORES FUGIRAM

Os agressores conseguiram fugir, mas deixaram as motos para trás. As motocicletas  foram apreendida e levadas para a 3ª Delegacia Regional da Serra. 
Agressores deixaram moto para trás depois de usar capacete para bater em ladrão
Agressores deixaram moto para trás depois de bater cm Crédito: Reprodução / TV Gazeta
Com informações da TV Gazeta

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