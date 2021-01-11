Após tentativa de assalto, homem é espancado e vai parar no hospital no ES

De acordo com informações da TV Gazeta, por vota das 6 horas desta segunda-feira dois homens tentaram assaltar uma moradora no bairro Feu Rosa. A ação foi vista por outros moradores e também por parentes da mulher e então dois homens começaram a perseguir os suspeitos. Durante a fuga, um dos ladrões caiu e acabou sendo agredido com golpes de capacete na cabeça. O outro assaltante conseguiu fugir.