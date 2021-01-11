Após tentativa de assalto, homem é espancado e vai parar no hospital no ES

Um homem de 43 anos foi perseguido e espancado após tentar assaltar uma mulher na manhã desta segunda-feira (11), no bairro Feu Rosa, na Serra. Os agressores conseguiram fugir e o assaltante foi parar no hospital com ferimentos na cabeça.
De acordo com informações da TV Gazeta, por vota das 6 horas desta segunda-feira dois homens tentaram assaltar uma moradora no bairro Feu Rosa. A ação foi vista por outros moradores e também por parentes da mulher e então dois homens começaram a perseguir os suspeitos. Durante a fuga, um dos ladrões caiu e acabou sendo agredido com golpes de capacete na cabeça. O outro assaltante conseguiu fugir.
Tudo aconteceu próximo à 14ª Cia da Polícia Militar. Os policiais viram a ação e foram até o local para garantir a segurança do assaltante para que ele pudesse ser levado para o hospital e depois para a delegacia. O ladrão foi socorrido em estado grave e levado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória, com ferimentos na cabeça.
AGRESSORES FUGIRAM
Os agressores conseguiram fugir, mas deixaram as motos para trás. As motocicletas foram apreendida e levadas para a 3ª Delegacia Regional da Serra.
Com informações da TV Gazeta