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Acidente com caminhão

Mulher morre após cair de moto e ser atropelada na BR 101 em São Mateus

A vítima morreu após cair de uma motocicleta e ser atropelada por um caminhão na BR 101. O acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira (11), no quilômetro 63 da rodovia federal, nas imediações do bairro Jambeiro
João Henrique Castro

João Henrique Castro

Publicado em 

11 jan 2021 às 12:03

Publicado em 11 de Janeiro de 2021 às 12:03

Acidente ocorreu na BR 101, em São Mateus
Acidente ocorreu na BR 101, em São Mateus Crédito: Reprodução
Uma mulher morreu após cair com uma motocicleta e ser atropelada por um caminhão na BR 101, em São Mateus, Norte do Espírito Santo. O acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira (11), no quilômetro 63 da rodovia, nas imediações do bairro Jambeiro.
De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), duas pessoas estavam na moto. A mulher era a passageira. Testemunhas contaram que a moto chegava em São Mateus quando o pneu furou e os ocupantes caíram na rodovia. Um caminhão que vinha no sentido contrário acabou atropelando as vítimas. A mulher morreu no local.

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Segundo o Corpo de Bombeiros, o homem que conduzia a moto foi socorrido com escoriações e levado para o Hospital Estadual Roberto Silvares. O nome e idade das vítimas não foram informados. 
De acordo com a Eco101, empresa responsável pela administração do trecho da rodovia, a ocorrência foi registrada às 7h18 e não houve interdição de pista. Apesar disso, motoristas relataram que o trânsito ficou lento na região.

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