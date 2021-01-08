Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Área de desova

Carros na areia da praia de Guriri matam 88 filhotes de tartarugas

Ninho teve filhotes perdidos devido à compactação da areia pelo tráfego  de carros na Praia do Bosque, em Guriri, São Mateus. Local é área de desova das tartarugas marinhas no Norte do Espírito Santo
João Henrique Castro

João Henrique Castro

Publicado em 

08 jan 2021 às 19:48

Publicado em 08 de Janeiro de 2021 às 19:48

Carros na areia da praia de Guriri ameaçam ninhos de tartarugas
Carros na areia da praia de Guriri ameaçam ninhos de tartarugas Crédito: Leitor
O litoral norte do Espírito Santo é uma das principais áreas de desova da tartaruga marinha no país. Mas a vida desses animais está ameaçada pelo tráfego de veículos nas areias da praia. Nesta semana, um ninho teve 88 filhotes mortos devido à compactação da areia pelo trânsito de carros na Praia do Bosque, em Guriri, São Mateus.
De acordo com o Projeto Tamar, além dos filhotes encontrados mortos, outros 27 sobreviventes estavam muito debilitados. A Praia do Bosque é uma importante área de desova regular no Brasil.
Um ninho teve 88 filhotes mortos devido à compactação da areia pelo trânsito de carros na Praia do Bosque Crédito: Leitor
Os animais estavam em lugar demarcado com uma tela de proteção para os filhotes, mas esse limite não foi respeitado. As marcas de pneu ficaram pela areia, apontando que veículos passaram pelo local.
Carros na areia da praia de Guriri matam 88 filhotes de tartarugas
O trânsito de veículos na praia carrega outra preocupação para quem cuida dos animais. Além de causar a compactação dos ninhos, ele forma alguns "trilhos" na areia que impedem que os filhotes cheguem ao mar.
As marcas de pneu ficaram pela areia, confirmado que veículos passaram pelo local. Crédito: Leitor

TRÂNSITO DE VEÍCULOS NA AREIA É PROIBIDO NO NORTE DO ES

Para evitar situações desse tipo, o trânsito de veículos em locais de desova do animal é proibido, conforme determina a Portaria n° 10/1995 do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). 
A proibição vale para vários locais do litoral brasileiro. As áreas são consideradas como prioritárias para a conservação das tartarugas marinhas. No Espírito Santo, o trecho entre Portocel, em Aracruz, até a divisa com a Bahia está compreendido na norma.
Carros na areia da praia de Guriri ameaçam ninhos de tartarugas
Carros na areia da praia de Guriri ameaçam ninhos de tartarugas Crédito: Leitor
Conforme a portaria, fica proibido o trânsito de qualquer veículo na faixa de praia entre a linha de maior baixamar (maré baixa) até 50 metros acima da linha de maior preamar (maré alta).
Sobre a situação nas praias de São Mateus, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente disse que estão sendo feitas fiscalizações e os motoristas são abordados. Além disso, um relatório será encaminhado para a Polícia Militar, para que multas sejam empregadas com base no código de trânsito.

Veja Também

Treze tartarugas são resgatadas vivas de rede de pesca em Marataízes

Tamar comemora 40 anos com 40 milhões de tartarugas soltas

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

guriri litoral Meio Ambiente São Mateus Polícia Militar Prefeitura de São Mateus
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Porto do ES tem maior crescimento de movimentação de cargas entre terminais privados
Imagem de destaque
Ramagem é preso por serviço de imigração dos EUA, diz PF
Imagem de destaque
Alexandre Ramagem é preso nos EUA, diz PF; o que se sabe

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados