Carros na areia da praia de Guriri matam 88 filhotes de tartarugas

Carros na areia da praia de Guriri ameaçam ninhos de tartarugas Crédito: Leitor

88 filhotes mortos devido à compactação da areia pelo trânsito de carros na Praia do Bosque, em Guriri, O litoral norte do Espírito Santo é uma das principais áreas de desova da tartaruga marinha no país. Mas a vida desses animais está ameaçada pelo tráfego de veículos nas areias da praia. Nesta semana, um ninho tevedevido à compactação da areia pelo trânsito de carros na Praia do Bosque, em Guriri, São Mateus

De acordo com o Projeto Tamar, além dos filhotes encontrados mortos, outros 27 sobreviventes estavam muito debilitados. A Praia do Bosque é uma importante área de desova regular no Brasil.

Um ninho teve 88 filhotes mortos devido à compactação da areia pelo trânsito de carros na Praia do Bosque Crédito: Leitor

Os animais estavam em lugar demarcado com uma tela de proteção para os filhotes, mas esse limite não foi respeitado. As marcas de pneu ficaram pela areia, apontando que veículos passaram pelo local.

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O trânsito de veículos na praia carrega outra preocupação para quem cuida dos animais. Além de causar a compactação dos ninhos, ele forma alguns "trilhos" na areia que impedem que os filhotes cheguem ao mar.

As marcas de pneu ficaram pela areia, confirmado que veículos passaram pelo local. Crédito: Leitor

TRÂNSITO DE VEÍCULOS NA AREIA É PROIBIDO NO NORTE DO ES

Para evitar situações desse tipo, o trânsito de veículos em locais de desova do animal é proibido, conforme determina a Portaria n° 10/1995 do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

A proibição vale para vários locais do litoral brasileiro. As áreas são consideradas como prioritárias para a conservação das tartarugas marinhas. No Espírito Santo, o trecho entre Portocel, em Aracruz , até a divisa com a Bahia está compreendido na norma.

Carros na areia da praia de Guriri ameaçam ninhos de tartarugas Crédito: Leitor

Conforme a portaria, fica proibido o trânsito de qualquer veículo na faixa de praia entre a linha de maior baixamar (maré baixa) até 50 metros acima da linha de maior preamar (maré alta).