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Crime ambiental

Treze tartarugas são resgatadas vivas de rede de pesca em Marataízes

Ao todo, 14 animais estavam presos a uma rede na Praia da Barra, mas um morreu. Ação aconteceu após denúncia de moradores

Publicado em 20 de Junho de 2020 às 18:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jun 2020 às 18:29
Uma das tartarugas presas, morreu presa a rede de pesca
Uma das tartarugas presas morreu presa a rede de pesca Crédito: Everson Duarte
Uma denúncia de moradores resultou na soltura de treze tartarugas vivas na manhã deste sábado (20), em Marataízes, no Litoral Sul do Espírito Santo. Equipes da fiscalização da Secretaria de Meio Ambiente e guarda-vidas resgataram 14 animais presos em meio à rede de pesca, mas uma das tartarugas já estava morta. As outras treze foram soltas no mar.
As 14 tartarugas, da espécie cabeçuda, foram encontradas em uma rede colocada na Praia da Barra. Um dos animais, encontrado sem vida, foi recolhido por uma empresa responsável, que fica em Vitória, para análise. A prefeitura reforça que este tipo de prática é crime ambiental e diz que vai intensificar a fiscalização e monitoramento na costa. O responsável pelas redes apreendidas não foi identificado.
Ação contou com o apoio dos guarda vidas de Marataízes
Ação contou com o apoio dos guarda-vidas de Marataízes Crédito: Everson Duarte

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