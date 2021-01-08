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Norte do ES

Pé de maconha com quase 2 metros é apreendido em casa de Linhares

A planta foi encontrada no bairro Santa Cruz, na noite desta quinta-feira (7). A PM recebeu informação de que no local havia uma intensa movimentação devido ao tráfico de drogas e um homem de 32 anos foi preso suspeito de tráfico
João Henrique Castro

João Henrique Castro

Publicado em 

08 jan 2021 às 09:20

Publicado em 08 de Janeiro de 2021 às 09:20

Pé de maconha foi encontrado em Linhares
Pé de maconha foi encontrado em Linhares Crédito: Divulgação/ PMES
Um pé de maconha com quase dois metros de altura foi apreendido pela polícia em Linhares, no Norte do Espírito Santo. A planta foi encontrada no bairro Santa Cruz, na noite desta quinta-feira (7).
De acordo com a Polícia Militar, através de denúncia anônima, a PM recebeu informação de que no local havia uma intensa movimentação devido ao tráfico de drogas.

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Quando chegaram ao local, os militares encontraram o pé de maconha. Durante vistoria na casa, a polícia também encontrou sementes de maconha em cima da geladeira. Também foram encontrados dinheiro e uma balança de precisão. O dono da casa, um homem de 32 anos, foi preso suspeito de tráfico de drogas. Ele foi encaminhado para a Delegacia Regional de Linhares.
A Polícia Civil informa que, na Delegacia Regional de Linhares, o suspeito assinou um termo circunstanciado (TC) de ocorrência por posse de drogas para consumo próprio e foi liberado após assumir o compromisso de comparecer em juízo.
A droga será encaminhada para o Laboratório de Química Legal, do Departamento Médico Legal da Polícia Civil, para ser analisado e será incinerada.

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