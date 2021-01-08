Pé de maconha com quase 2 metros é apreendido em casa de Linhares

Quando chegaram ao local, os militares encontraram o pé de maconha. Durante vistoria na casa, a polícia também encontrou sementes de maconha em cima da geladeira. Também foram encontrados dinheiro e uma balança de precisão. O dono da casa, um homem de 32 anos, foi preso suspeito de tráfico de drogas. Ele foi encaminhado para a Delegacia Regional de Linhares.