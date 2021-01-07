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Adolescente é detido após esconder drogas em túmulo de cemitério em Linhares

O menor de 15 anos foi detido com drogas, dinheiro, balança de precisão e dinheiro. Após assinar o boletim de ocorrência, ele foi liberado e encaminhado para o Conselho Tutelar
João Henrique Castro

João Henrique Castro

Publicado em 

07 jan 2021 às 11:10

Publicado em 07 de Janeiro de 2021 às 11:10

Adolescente escondia drogas dentro de túmulo em Linhares
Adolescente escondia drogas dentro de túmulo em Linhares Crédito: Reprodução
Um adolescente de 15 anos foi detido nesta quarta-feira (6) em Linhares, no Norte do Espírito, após ser visto por policiais escondendo drogas. No momento em que foi abordado, os militares descobriram que ele usava o túmulo de um cemitério para esconder os entorpecentes.
De acordo com a Polícia Militar, os PMs avistaram o menor dentro de um campo de futebol, no bairro Movelar. Ele foi visto pelos policiais escondendo algo na vegetação que fica ao lado do alambrado.
A equipe se aproximou, realizou a abordagem e encontrou R$ 552 e um celular no bolso do adolescente. Ao realizar buscas na vegetação, foram encontrados 13 pinos de cocaína.
O menor confirmou que o entorpecente era dele e que havia mais droga em um cemitério próximo ao campo, onde ele retirou a tampa de mármore de um dos túmulos e dentro de uma sacola foram encontradas 250 buchas de maconha, 350 pinos de cocaína e uma faca. Com o apoio do cão farejador, foram localizados mais 294 pinos de cocaína enterrados na mata.
Material que foi aprrendido com o menor
Material que foi aprrendido com o menor Crédito: Divulgação / PMES
O adolescente disse ainda que na casa de um amigo havia mais droga. Na residência, os militares encontraram escondidos no esgoto dois potes com 71 pedras de crack, uma unidade de haxixe, 151 buchas de maconha, uma balança de precisão e duas munições calibre 9 mm intactas. O adolescente foi encaminhado para a 16ª Delegacia Regional de Linhares com o material apreendido.
Polícia Civil informou que o adolescente, assinou um boletim de ocorrência por ato infracional análogo aos crimes de tráfico de drogas e foi apresentado ao Conselho Tutelar para ser reintegrado à família. A droga será encaminhada para o Laboratório de Química Legal, do Departamento Médico Legal para ser analisada e incinerada.

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