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Em Novo México

Dupla arromba pizzaria em Vila Velha: "Segundo eles, era para se alimentar", diz PM

Dois homens invadiram o estabelecimento no bairro Novo México por volta das 3 horas da manhã desta quinta-feira (07). Um deles acabou detido, enquanto o comparsa escapou ao fugir por telhado das casas
Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

07 jan 2021 às 09:31

Publicado em 07 de Janeiro de 2021 às 09:31

Vila Velha
Os invasores quebraram uma das janelas para entrar na pizzaria no bairro Novo México Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Dupla arromba pizzaria em Vila Velha: "segundo eles, era para se alimentar", diz PM
Uma pizzaria foi arrombada na madrugada desta quinta-feira (7) no bairro Novo México, em Vila Velha, por volta das 3 horas da manhã. Dois homens arrombaram a porta e também uma janela do estabelecimento. Um vigilante que circula pela região no horário do fato percebeu quando o restaurante foi invadido e alertou os proprietários, que moram em uma residência anexa ao local.

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Assim que foram alertados, os donos da pizzaria ligaram para a polícia. Um dos invasores, de 41 anos, tentou fugir, mas foi contido pelo vigilante e, na sequência acabou agredido por vizinhos e outras pessoas que haviam notado a movimentação anormal no empreendimento no horário. Já o comparsa dele conseguiu fugir pelo telhado do estabelecimento.
O soldado Nascimento, da Polícia Militar, que esteve na ocorrência, disse em entrevista ao Bom Dia ES, da TV Gazeta, que um dos suspeitos foi detido enquanto o segundo escapou antes da chegada dos militares.
"Por volta das 3h da manhã, nós fomos acionados via Ciodes com a informação de que dois indivíduos adentraram em uma residência, na verdade, em uma pizzaria, que é anexa à casa do proprietário. Quando chegamos no local, um deles já havia sido detido por populares e o outro saiu pelo telhado da residência e não conseguimos encontrá-lo", detalhou o policial.

FOME

Já na Delegacia Regional de Vila Velha, o homem preso deu a versão dele para o ocorrido e alegou que ele e o comparsa estavam com fome, por isso invadiram a pizzaria. "Segundo eles, era para se alimentar, mas as 3 horas da manhã isso não se justifica, sendo que o indivíduo que fugiu, saiu com o celular a pizzaria", complementou o soldado Nascimento.
Vila Velha
Um dos invasores acabou detido por populares e foi preso na sequência pela Polícia Militar Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Os proprietários relataram que o único bem levado foi mesmo o aparelho, além do prejuízo com a porta e janela danificadas. O homem de 41 anos foi conduzido pelos policiais para a Delegacia Regional de Vila Velha.
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta

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