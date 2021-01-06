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Flagrante

Trio é preso levando drogas para Venda Nova do Imigrante

Os dois homens e uma mulher foram abordados na BR 262. Eles estavam com 40 papelotes de cocaína
Bruna Hemerly

Bruna Hemerly

Publicado em 

06 jan 2021 às 19:33

Publicado em 06 de Janeiro de 2021 às 19:33

Os dois homens e uma mulher foram abordados na BR-262. Eles estavam com 40 papelotes de cocaína
Trio é preso levando drogas para Venda Nova do Imigrante Crédito: Polícia Civil
Três pessoas foram presas na tarde desta terça-feira (05), em Venda Nova do Imigrante, na região Sul do Espírito Santo, transportando drogas para o município. A prisão em flagrante foi realizada pela equipe da Delegacia Especializada de Narcóticos (Denarc), juntamente com a Polícia Militar.
De acordo com a polícia, foram presos dois homens, de 30 e 32 anos, e uma mulher de 42 anos. O trio estava em um veículo com 40 papelotes de cocaína e a abordagem ocorreu na BR 262, no trevo da rodovia que dá acesso ao município.
Segundo o delegado Alberto Roque Peres, dois dos detidos estavam sendo investigados pela Polícia Civil. “A mulher e o homem de 32 anos já eram alvos de investigações da Denarc de Venda Nova do Imigrante. Fizemos levantamentos que indicaram que eles trariam entorpecentes ao município. Organizamos uma campana e conseguimos fazer a abordagem”, explicou o titular da Denarc de Venda Nova do Imigrante.
Os três detidos foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico e foram encaminhados ao Centro de Triagem de Viana (CTV).

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