Trio é preso levando drogas para Venda Nova do Imigrante

Três pessoas foram presas na tarde desta terça-feira (05), em Venda Nova do Imigrante, na região Sul do Espírito Santo, transportando drogas para o município. A prisão em flagrante foi realizada pela equipe da Delegacia Especializada de Narcóticos (Denarc), juntamente com a Polícia Militar.
De acordo com a polícia, foram presos dois homens, de 30 e 32 anos, e uma mulher de 42 anos. O trio estava em um veículo com 40 papelotes de cocaína e a abordagem ocorreu na BR 262, no trevo da rodovia que dá acesso ao município.
Segundo o delegado Alberto Roque Peres, dois dos detidos estavam sendo investigados pela Polícia Civil. “A mulher e o homem de 32 anos já eram alvos de investigações da Denarc de Venda Nova do Imigrante. Fizemos levantamentos que indicaram que eles trariam entorpecentes ao município. Organizamos uma campana e conseguimos fazer a abordagem”, explicou o titular da Denarc de Venda Nova do Imigrante.
Os três detidos foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico e foram encaminhados ao Centro de Triagem de Viana (CTV).