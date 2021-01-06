Loja de joias em shopping de Vila Velha é roubada por homens armados

Uma loja de joias em um shopping na Praia da Costa, em Vila Velha, foi roubada por dois homens armados na tarde desta quarta-feira (6). De acordo com a Polícia Militar, os criminosos teriam se passado por clientes para entrar no estabelecimento. Eles levaram dez cordões de ouro.
Segundo a polícia, uma funcionária e a proprietária da loja alegaram que os dois suspeitos entraram e experimentaram várias peças, se passando por clientes. Em seguida, um deles teria sacado uma arma e anunciado o assalto, levando uma pasta com dez cordões de ouro. A Polícia Militar informou ainda que os criminosos fugiram pelo estacionamento do shopping. Veja o vídeo do momento da fuga:
Agentes realizaram buscas, mas os dois homens não foram encontrados. A Polícia Civil, por sua vez, comunicou que, em casos em que não há prisão em flagrante, as vítimas devem registrar o boletim de ocorrência para que o caso seja apurado.
Em nota, o Shopping Praia da Costa informou que teve conhecimento da ocorrência. Salientou que todas as medidas foram tomadas e que o estabelecimento está à disposição para ajudar na investigação do fato.