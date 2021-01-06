Loja de joias em shopping de Vila Velha é roubada por homens armados

Segundo a polícia, uma funcionária e a proprietária da loja alegaram que os dois suspeitos entraram e experimentaram várias peças, se passando por clientes. Em seguida, um deles teria sacado uma arma e anunciado o assalto, levando uma pasta com dez cordões de ouro. A Polícia Militar informou ainda que os criminosos fugiram pelo estacionamento do shopping. Veja o vídeo do momento da fuga: