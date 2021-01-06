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Invadiu residência

Suspeito de matar homem a tiros em São Gabriel da Palha é preso

A vítima, identificada como Tiago Brum, de 32 anos, foi morta dentro da própria casa e na frente do filho
João Henrique Castro

João Henrique Castro

Publicado em 

06 jan 2021 às 15:57

Publicado em 06 de Janeiro de 2021 às 15:57

Delegacia de São Gabriel da Palha, no Noroeste do ES
Delegacia de São Gabriel da Palha, no Noroeste do ES Crédito: Acervo
Um homem de 25 anos foi preso suspeito de ser o autor de um homicídio cometido no dia 29 de dezembro em São Gabriel da Palha, Noroeste do Espírito Santo. A vítima é Tiago Brum, um maquinista de 32 anos que foi morto dentro da própria casa e na frente do filho.
“As investigações começaram assim que tomamos conhecimento do crime. Logo identificamos este suspeito e representamos pela prisão dele. Com o mandado de prisão expedido pela justiça, a equipe diligenciou até o interior do município de Águia Branca, onde fica a residência dos pais do investigado. Ele confessou o crime e não ofereceu resistência”, disse o delegado titular da DP de São Gabriel da Palha, Rafael Caliman.

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No dia do crime o detido entrou na residência da vítima e efetuou pelo menos dois disparos, na presença do filho da vítima, uma criança de 7 anos. "Em depoimento, ele confessou o crime, afirmou que o maquinista devia dinheiro a ele e que os dois vinham tendo desentendimentos. No entanto, não há documentos ou qualquer comprovação, até o momento, de que esta dívida realmente exista. Ele alegou que naquela data foi na casa da vítima para realizar mais uma cobrança e acabou cometendo o crime", explicou Caliman.
O detido prestou depoimento na DP de São Gabriel da Palha e, em seguida, foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de São Domingos do Norte. O inquérito policial segue em andamento.

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