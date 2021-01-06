Suspeito de matar homem a tiros em São Gabriel da Palha é preso

“As investigações começaram assim que tomamos conhecimento do crime. Logo identificamos este suspeito e representamos pela prisão dele. Com o mandado de prisão expedido pela justiça, a equipe diligenciou até o interior do município de Águia Branca, onde fica a residência dos pais do investigado. Ele confessou o crime e não ofereceu resistência”, disse o delegado titular da DP de São Gabriel da Palha, Rafael Caliman.

No dia do crime o detido entrou na residência da vítima e efetuou pelo menos dois disparos, na presença do filho da vítima, uma criança de 7 anos. "Em depoimento, ele confessou o crime, afirmou que o maquinista devia dinheiro a ele e que os dois vinham tendo desentendimentos. No entanto, não há documentos ou qualquer comprovação, até o momento, de que esta dívida realmente exista. Ele alegou que naquela data foi na casa da vítima para realizar mais uma cobrança e acabou cometendo o crime", explicou Caliman.