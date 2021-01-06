Caminhão carregado de cimento tomba e motorista fica ferido em Colatina

Um motorista ficou ferido após um caminhão carregado com cimento tombar em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. O acidente ocorreu no final da madrugada desta quarta-feira (6), na Rua Vitório Cosme, no bairro Santa Helena. A carga de cimento caiu na calçada e bloqueou a entrada de um prédio.
Com o acidente, parte da rua ficou bloqueada. Além disso, o caminhão ainda arrancou o portão desta outra casa. A carga começou a ser retirada durante a manhã.
O motorista saiu de Ipatinga, em Minas Gerais, e seguia para Linhares. Ele viaja estava sozinho e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital Estadual Sílvio Avidos. As causas do acidente e o estado de saúde da vítima não foram informados.