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Carga espalhada na pista

Caminhão carregado de cimento tomba e motorista fica ferido em Colatina

O acidente ocorreu no final da madrugada desta quarta-feira (6). A carga de cimento caiu na calçada e bloqueou a entrada de um prédio
João Henrique Castro

João Henrique Castro

Publicado em 

06 jan 2021 às 12:58

Publicado em 06 de Janeiro de 2021 às 12:58

Caminhão carregado de milho tomba e carga fica espalhada em
Caminhão carregado de milho tomba e carga fica espalhada em Crédito: TV Gazeta Noroeste
Um motorista ficou ferido após um caminhão carregado com cimento tombar em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. O acidente ocorreu no final da madrugada desta quarta-feira (6), na Rua Vitório Cosme, no bairro Santa Helena. A carga de cimento caiu na calçada e bloqueou a entrada de um prédio.
Com o acidente, parte da rua ficou bloqueada. Além disso, o caminhão ainda arrancou o portão desta outra casa. A carga começou a ser retirada durante a manhã.
Caminhão carregado de cimento tomba e carga fica espalhada em Colatina
Caminhão carregado de cimento tomba e carga fica espalhada em Colatina Crédito: TV Gazeta Noroeste
O motorista saiu de Ipatinga, em Minas Gerais, e seguia para Linhares. Ele viaja estava sozinho e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital Estadual Sílvio Avidos. As causas do acidente e o estado de saúde da vítima não foram informados. 
Caminhão carregado de cimento tomba e carga fica espalhada em Colatina
Caminhão carregado de cimento tomba e carga fica espalhada em Colatina Crédito: TV Gazeta Noroeste

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