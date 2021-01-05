Acidente entre carro e carreta interdita trânsito no Centro de Colatina

Um acidente envolvendo uma carreta e um carro foi registrado na tarde desta terça-feira (5) em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. Um trecho da Avenida Getúlio Vargas, uma das mais movimentadas do município, chegou a ser interditado, mas foi liberado por volta de 15h30. Um outro veículo que estava estacionado no local também foi atingido.
O caminhão acertou em cheio a lateral do veículo. Segundo a Polícia Militar, quatro pessoas estavam no carro. Apesar do susto, ninguém ficou ferido na colisão.
De acordo com testemunhas, o carro é de aplicativo. O motorista parou no ponto de ônibus, os clientes entraram e quando o veículo saiu, o caminhão acabou batendo no carro que foi arrastado por alguns metros.
Em nota, a Prefeitura de Colatina informou que agentes de trânsito também atenderam a ocorrência. O fluxo de veículos precisou ser desviado para a Praça Municipal até a liberação completa da via.