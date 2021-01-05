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Colisão

Acidente entre carro e carreta interdita trânsito no Centro de Colatina

A colisão causou a interdição de um trecho da Avenida Getúlio Vargas, uma das mais movimentadas do município do Noroeste do Estado; os carros foram retirados do local e o trânsito liberado

Publicado em 05 de Janeiro de 2021 às 15:17

João Henrique Castro

João Henrique Castro

Publicado em 

05 jan 2021 às 15:17
Colisão entre carro e carreta no Centro de Colatina
Colisão entre carro e carreta no Centro de Colatina Crédito: Heriklis Douglas
Um acidente envolvendo uma carreta e um carro foi registrado na tarde desta terça-feira (5) em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. Um trecho da Avenida Getúlio Vargas, uma das mais movimentadas do município, chegou a ser interditado, mas foi liberado por volta de 15h30. Um outro veículo que estava estacionado no local também foi atingido.
O caminhão acertou em cheio a lateral do veículo. Segundo a Polícia Militar, quatro pessoas estavam no carro. Apesar do susto, ninguém ficou ferido na colisão. 
Colisão entre carro e carreta no Centro de Colatina
Colisão entre carro e carreta no Centro de Colatina Crédito: Heriklis Douglas
De acordo com testemunhas, o carro é de aplicativo. O motorista parou no ponto de ônibus, os clientes entraram e quando o veículo saiu, o caminhão acabou batendo no carro que foi arrastado por alguns metros.
Em nota, a Prefeitura de Colatina informou que agentes de trânsito também atenderam a ocorrência. O fluxo de veículos precisou ser desviado para a Praça Municipal até a liberação completa da via. 

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