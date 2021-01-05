Homem espera mais de 12 horas para fazer exame no SML de Colatina

O morador, que queria reunir provas de que foi vítima de uma agressão, registrou toda a sua saga para conseguir ser submetido ao exame. Em um vídeo, que ele gravou por volta de 21h30 de segunda-feira (4), ele relata que tentou fazer o procedimento, mas não encontrou nenhum servidor trabalhando na unidade. Almir destaca que algumas luzes estavam acesas, mas ninguém respondeu aos chamados.