Guarapari vai implantar barreiras sanitárias para fiscalização de ônibus de turismo

Guarapari vai implantar barreiras sanitárias para fiscalização de ônibus de turismo

No momento, ainda não é necessário pedir autorização para entrar na cidade, contudo, foram estabelecidas normas para organizar a entrada dos veículos

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 18:41

Milhares de turistas passam o verão em Guarapari
Milhares de turistas passam o verão em Guarapari, muitos deles chegam por ônibus de turismo

Com a adoção de novas regras e taxação para atuação de veículos de turismo no município, a Prefeitura de Guarapari, cidade da Região Metropolitana do Espírito Santo, vai instalar barreiras sanitárias para fiscalização de ônibus, vans e micro-ônibus.

No momento, ainda não é necessário pedir autorização para entrar na cidade, contudo, foram estabelecidas normas para organizar a entrada dos veículos

Medida está prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente e deve ser supervisionada por uma equipe técnica socioeducativa; entenda os detalhes

O que é liberdade assistida, concedida a jovem que atacou escolas no ES?

Taxa de estacionamento já está em vigor, sendo que veículos ficarão em um estacionamento direcionado pela prefeitura; outras regras foram flexibilizadas temporariamente

Novas regras para veículos de turismo: Guarapari estabelece período de transição

O decreto que regulamenta este novo cenário – já previsto na Lei Municipal n.º 5.111, de 17 de outubro – foi publicado no Diário Oficial Municipal desta quinta-feira (4) e entrou em vigor imediatamente, mas detalhes adicionais foram divulgados apenas nesta sexta (5), em nota emitida pela administração municipal.

“De imediato, fica proibida a entrada de mantimentos, alimentos, itens inflamáveis, utensílios domésticos ou equipamentos incompatíveis com a finalidade turística, como: fogões, botijões de gás, geladeiras, freezers, aparelhos de ar-condicionado, qualquer item inflamável ou equipamento que comprometa a segurança pública ou contrarie normas municipais”, listou a Prefeitura.

Para organizar a entrada dos veículos e fiscalizar os itens transportados, serão implantadas três barreiras sanitárias nos seguintes pontos: Porto Grande, Village do Sol, e na entrada da BR 101.

E caso o pagamento do DAM (Documento de Arrecadação Municipal) do estacionamento não tenha sido feito antecipadamente, o responsável deverá quitá-lo na hora, nesses locais.

Ainda conforme o Poder municipal, até março – quando o período de transição chegará ao fim –, o veículo poderá deixar os turistas na casa de aluguel por temporada ou outro ponto de hospedagem e, em seguida, seguirá obrigatoriamente para o estacionamento público.

Após o fim da fase de implementação do projeto, a circulação dos veículos de turismo por qualquer via urbana do município fica proibida, salvo em casos excepcionais, que deverão ser previamente autorizados.

