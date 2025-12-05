Nova lei

Guarapari vai implantar barreiras sanitárias para fiscalização de ônibus de turismo

No momento, ainda não é necessário pedir autorização para entrar na cidade, contudo, foram estabelecidas normas para organizar a entrada dos veículos

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 18:41

Milhares de turistas passam o verão em Guarapari, muitos deles chegam por ônibus de turismo Crédito: Marcelo Moryan

Com a adoção de novas regras e taxação para atuação de veículos de turismo no município, a Prefeitura de Guarapari, cidade da Região Metropolitana do Espírito Santo, vai instalar barreiras sanitárias para fiscalização de ônibus, vans e micro-ônibus.

O decreto que regulamenta este novo cenário – já previsto na Lei Municipal n.º 5.111, de 17 de outubro – foi publicado no Diário Oficial Municipal desta quinta-feira (4) e entrou em vigor imediatamente, mas detalhes adicionais foram divulgados apenas nesta sexta (5), em nota emitida pela administração municipal.

“De imediato, fica proibida a entrada de mantimentos, alimentos, itens inflamáveis, utensílios domésticos ou equipamentos incompatíveis com a finalidade turística, como: fogões, botijões de gás, geladeiras, freezers, aparelhos de ar-condicionado, qualquer item inflamável ou equipamento que comprometa a segurança pública ou contrarie normas municipais”, listou a Prefeitura.

Para organizar a entrada dos veículos e fiscalizar os itens transportados, serão implantadas três barreiras sanitárias nos seguintes pontos: Porto Grande, Village do Sol, e na entrada da BR 101.

E caso o pagamento do DAM (Documento de Arrecadação Municipal) do estacionamento não tenha sido feito antecipadamente, o responsável deverá quitá-lo na hora, nesses locais.

Ainda conforme o Poder municipal, até março – quando o período de transição chegará ao fim –, o veículo poderá deixar os turistas na casa de aluguel por temporada ou outro ponto de hospedagem e, em seguida, seguirá obrigatoriamente para o estacionamento público.

Após o fim da fase de implementação do projeto, a circulação dos veículos de turismo por qualquer via urbana do município fica proibida, salvo em casos excepcionais, que deverão ser previamente autorizados.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta