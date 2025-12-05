Home
Associação se manifesta sobre taxação de veículos de turismo em Guarapari

Associação se manifesta sobre taxação de veículos de turismo em Guarapari

ABAV destacou a necessidade de ampla divulgação das mudanças, além da elevação dos custos para operadores de viagens e envolvidos do setor com a nova cobrança

Caroline Freitas

Repórter / [email protected]

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 17:14

Etapa do WSL (World Surf League) na Praia D'Ulé em Guarapari
Guarapari é uma das cidades mais procuradas por turistas no litoral capixaba Crédito: Vitor Jubini

A Associação Brasileira de Agências de Viagens (ABAV Nacional) se manifestou sobre a taxação de veículos de turismo em Guarapari, apontando que as mudanças, que entraram em vigor na quinta-feira (4), requerem adaptação por parte de operadores e viajantes.

Segundo a ABAV, tarifas e regras específicas para a circulação de veículos de turismo, como ônibus, vans e micro-ônibus, já são adotadas em diversos destinos no Brasil e no exterior, e contribuem para o ordenamento urbano e até mesmo preservação ambiental, como ocorre em Fernando de Noronha.

"Essas medidas visam auxiliar a gestão local em períodos de alta demanda, ajudando a distribuir melhor o fluxo e reduzir pressões sobre a infraestrutura. Ao mesmo tempo, representam um custo adicional para operadores e viajantes, motivo pelo qual é essencial que regras, valores e procedimentos sejam amplamente divulgados, permitindo a adequada adaptação do trade e planejamento das operações".

As taxas implementadas em Guarapari têm valor transitório e serão revistas anualmente, no dia 31 de março, sendo aplicadas conforme o tipo de veículo e o tempo de permanência. Automóveis emplacados na Cidade Saúde estão isentos, embora também sujeitos a outras regras estabelecidas na legislação municipal.

Em entrevista à Rádio CBN Vitória (92,5FM) no mês de setembro, o prefeito Rodrigo Borges explicou que a taxação faz parte de um plano de turismo, envolvendo os setores públicos e privados, e que as tarifas vão subsidiar o serviço de transporte público na cidade, que, segundo ele, passa por problemas.

