Prefeito de Guarapari pretende taxar ônibus de excursão já neste verão

O prefeito Rodrigo Borges explicou que todos os veículos do tipo ficarão estacionados em uma garagem pública e lá serão cobrados; o projeto pretende arrecadar fundos para a melhoria do transporte público na cidade

Lucas Gaviorno Estagiário / [email protected]

Publicado em 16 de setembro de 2025 às 17:24

O projeto de lei pode entrar em vigor já neste verão em Guarapari Crédito: Marcelo Moryan

Todos os anos, Guarapari atrai milhares de turistas de diversas partes do Brasil para aproveitarem as belas praias da Cidade Saúde. Muitos desses visitantes se deslocam por meio de ônibus de excursão, só que este meio de transporte pode começar a ser taxado no município já no próximo verão. O anúncio foi feito pelo prefeito, Rodrigo Borges, à Rádio CBN Vitória (92,5FM), nesta terça-feira (16).

Na entrevista, ele explicou que a proposta de taxação faz parte de um plano de turismo, envolvendo os setores públicos e privados. O chefe do executivo municipal ainda destacou que as taxas serão cobradas para subsidiar o serviço de transporte público na cidade, que, segundo ele, passa por problemas. "Os ônibus de excursão vão entrar na cidade e vão gerar uma taxa para a prefeitura. Esse recurso é o que a gente pretende usar para para subsidiar o transporte público e dar uma solução efetiva para o morador", disse.

O que muda

Com a taxação, os ônibus de excursão farão o embarque e desembarque na rodoviária de Guarapari e ficarão estacionados em uma garagem pública, local onde será feita a cobrança pela prefeitura. Atualmente, os motoristas pagam garagens privadas para ficarem durante a estadia. A taxação — que já é realidade em outras cidades turísticas do Brasil — já está com um Projeto de Lei (PL) sendo finalizado, e será encaminhado à Câmara Municipal quando estiver para ser aprovado ou não.

Momento de transição

O prefeito ainda explicou que haverá um momento de transição, com os mesmos valores que são cobrados atualmente nos estacionamentos privados. "A gente criou um momento de transição para que, nesse começo, as casas de excursão — que contribuem para o turismo e que também tem um patrimônio lá — não percam as excursões já programadas. No período de transição, a gente vai usar a mesma tarifa que o particular hoje usa", afirmou.

Praia do Morro, em Guarapari, é um dos destinos turísticos mais procurados na cidade Crédito: Vitor Jubini

Rodrigo também explicou como a taxação será feita em Guarapari. "Nesse primeiro momento, a taxação será feita por automóvel, sendo ônibus ou micro-ônibus. Sobre o valor, a gente vai ver o que é que tá dentro do mercado hoje", explicou. O executivo ainda disse que o estacionamento público deve ficar nas imediações da rodoviária, para não atrapalhar o fluxo de veículos dentro da cidade, que recebe quase 1 milhão de pessoas na alta temporada.

Sobre o plano

A taxação de ônibus de excursão está registrada no plano de turismo municipal que, segundo o prefeito, pretende levar algumas melhorias à Guarapari. "Esse plano passa pelos eixos: comercial, hoteleiro, de infraestrutura, transportes, segurança, entre outros", disse.

