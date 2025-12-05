Em Vila Velha

Obra de escola no Morro do Moreno é embargada por falta de licença ambiental

Após vídeo mostrar rocha sendo quebrada na base do Morro do Moreno, Secretaria de Meio Ambiente do município fez fiscalização e embargou obra; escola disse que vai colaborar com solicitações dos órgãos competentes

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 20:15

A Secretaria de Meio Ambiente de Vila Velha (Semma) determinou, na manhã desta sexta-feira (5), o embargo das obras de expansão da Escola Primeiro Mundo, nas proximidades do Morro do Moreno, por falta de licenciamento ambiental.

A decisão ocorreu após A Gazeta enviar, para a assessoria da Prefeitura de Vila Velha, vídeo feito por um morador (veja abaixo) em que é possível ver um trabalhador quebrando parte de uma rocha na base do Morro do Moreno, durante as obras da escola, localizada na Rua João Joaquim da Mota, na Praia da Costa.

Após receber o vídeo, a Semma realizou uma fiscalização na área, constatando a ausência de licenciamento ambiental para a realização da obra, o que motivou a notificação dos responsáveis. "A obra foi embargada até a regularização da situação junto aos órgãos competentes", informa a secretaria, em nota.

Procurada pela reportagem, a direção da Escola Primeiro Mundo afirmou que permanece acompanhando de perto o processo, com apoio de profissionais especializados, e seguirá colaborando com todas as solicitações dos órgãos competentes. Além disso, a instituição reforçou que todos os estudos técnicos e avaliações necessárias ocorreram dentro dos parâmetros legais e de segurança vigentes.

Obra de escola no Morro do Moreno é embargada por falta de licença ambiental

Em setembro, o colégio havia anunciado a expansão da área da unidade de Vila Velha, inaugurada em 2021. O investimento seria próximo de R$ 8,5 milhões, ampliando o espaço para 2 mil metros quadrados, dedicados à educação infantil e ao ensino fundamental. Serão mais de 20 novas salas de aula e área ao ar livre aos pés do Morro do Moreno.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta