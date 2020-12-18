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Depois de Cachoeiro...

Geladeira do SML em Linhares dá defeito e causa mau cheiro na região

Alguns dias depois do caso no Sul do Estado, situação aconteceu no Norte. De acordo com a polícia, problema começou no fim de semana e foi resolvido apenas nesta sexta-feira (18)

Publicado em 18 de Dezembro de 2020 às 18:31

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 dez 2020 às 18:31
Serviço Médico Legal (SML) de Linhares
Serviço Médico Legal (SML) de Linhares teve problema na geladeira em que os corpos são armazenados  Crédito: Brunela Alves
Na semana passada, moradores de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, foram obrigados a conviver com o mau cheiro que vinha do Serviço Médico Legal (SML). Segundo a Polícia Civil, o defeito em uma geladeira estragada teria motivado o incômodo. Poucos dias depois, a história se repete, agora na unidade do SML em Linhares, no Norte do Estado.
Segundo a polícia, no caso de Linhares, a geladeira que armazena corpos começou a apresentar falha no funcionamento no final de semana passado. Desde então, a assistência técnica foi acionada para sanar o problema, já tendo realizado três visitas. A situação causou mau cheiro nas imediações do SML do município.
A polícia explicou que a assistência foi acionada novamente na manhã desta sexta-feira (18). Um técnico foi ao local e novos reparos foram realizados. De acordo com a polícia, o problema foi resolvido e não há mais mau cheiro. "O equipamento segue sob observação. Caso seja necessário mais alguma intervenção, a assistência será acionada", finalizou. 

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