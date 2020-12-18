Geladeira do SML em Linhares dá defeito e causa mau cheiro na região

Na semana passada, moradores de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, foram obrigados a conviver com o mau cheiro que vinha do Serviço Médico Legal (SML). Segundo a Polícia Civil, o defeito em uma geladeira estragada teria motivado o incômodo. Poucos dias depois, a história se repete, agora na unidade do SML em Linhares, no Norte do Estado.
Segundo a polícia, no caso de Linhares, a geladeira que armazena corpos começou a apresentar falha no funcionamento no final de semana passado. Desde então, a assistência técnica foi acionada para sanar o problema, já tendo realizado três visitas. A situação causou mau cheiro nas imediações do SML do município.
A polícia explicou que a assistência foi acionada novamente na manhã desta sexta-feira (18). Um técnico foi ao local e novos reparos foram realizados. De acordo com a polícia, o problema foi resolvido e não há mais mau cheiro. "O equipamento segue sob observação. Caso seja necessário mais alguma intervenção, a assistência será acionada", finalizou.