Geladeira do SML dá defeito e mau cheiro incomoda vizinhos em Cachoeiro

Fachada do SML de Cachoeiro Crédito: Foto do leitor

Quem mora perto do Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo , está incomodado com o cheiro forte que está na rua e na vizinhança. O local, de onde está saindo o odor, desde a segunda-feira (6), é o destino de todos os corpos da região que passam pela necropsia.

Segundo a Luzia Cansi Bernardes, que mora em frente ao SML, o cheiro está tão forte que atrapalha os momentos de refeição dentro de casa. É horrível, porque você não pode ficar de janela aberta. Se sentar na mesa para almoçar, você não consegue, porque o mau cheiro é muito grande.

Alessandra Cristina do Nascimento precisou ir ao SML nesta segunda-feira (7). Ela ficou aguardando atendimento pela manhã e teve que voltar à tarde, quando o cheiro permanecia forte.É uma coisa que a gente não precisa de passar, porque a gente paga imposto, disse.

O mau cheiro se espalhou na rua e surpreendeu a Cristiane Moreira, que afirmou até se sentir mal com a situação. "É uma situação constrangedora, não é legal não. Eu não conseguiria viver, não conseguiria viver com cheiro de podre", desabafa.

Nesta terça-feira (8), os moradores relataram que o cheiro permanece forte na rua e, por isso, precisam fechar a casa toda para amenizar o odor nas residências. O SML fica na Rua Deodoro da Fonseca, no bairro Independência.

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL

Polícia Civil explicou que uma das geladeiras do SML apresentou problemas e a previsão é de que até quarta-feira (9) a peça que precisa ser trocada chegue e a geladeira seja consertada. Enquanto isso, os corpos estão sendo transferidos para outra geladeira.