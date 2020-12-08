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"Situação constrangedora"

Geladeira do SML dá defeito e mau cheiro incomoda vizinhos em Cachoeiro

No local, é feita a necropsia dos corpos da Região Sul do ES. 'É horrível, porque você não pode ficar de janela aberta. Se sentar na mesa para almoçar, você não consegue, porque o mau cheiro é muito grande', diz uma moradora
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 dez 2020 às 11:54

Publicado em 08 de Dezembro de 2020 às 11:54

Fachada do SML de Cachoeiro onde estão 23 corpos para apenas 18 gavetas disponíveis
Fachada do SML de Cachoeiro Crédito: Foto do leitor
Quem mora perto do Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, está incomodado com o cheiro forte que está na rua e na vizinhança. O local, de onde está saindo o odor, desde a segunda-feira (6), é o destino de todos os corpos da região que passam pela necropsia.
Segundo a Luzia Cansi Bernardes, que mora em frente ao SML, o cheiro está tão forte que atrapalha os momentos de refeição dentro de casa. É horrível, porque você não pode ficar de janela aberta. Se sentar na mesa para almoçar, você não consegue, porque o mau cheiro é muito grande.
Alessandra Cristina do Nascimento precisou ir ao SML nesta segunda-feira (7). Ela ficou aguardando atendimento pela manhã e teve que voltar à tarde, quando o cheiro permanecia forte.É uma coisa que a gente não precisa de passar, porque a gente paga imposto, disse.
O mau cheiro se espalhou na rua e surpreendeu a Cristiane Moreira, que afirmou até se sentir mal com a situação. "É uma situação constrangedora, não é legal não. Eu não conseguiria viver, não conseguiria viver com cheiro de podre", desabafa.
Nesta terça-feira (8), os moradores relataram que o cheiro permanece forte na rua e, por isso, precisam fechar a casa toda para amenizar o odor nas residências. O SML fica na Rua Deodoro da Fonseca, no bairro Independência.

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL 

Polícia Civil explicou que uma das geladeiras do SML apresentou problemas e a previsão é de que até quarta-feira (9) a peça que precisa ser trocada chegue e a geladeira seja consertada. Enquanto isso, os corpos estão sendo transferidos para outra geladeira.
Com informações da TV Gazeta Sul

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