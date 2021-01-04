Operação ano-novo: duas pessoas morreram em estradas federais no ES

Duas pessoas morreram em acidentes nas rodovias federais durante o feriado de ano novo Crédito: Ricardo Medeiros - 16/05/2017

Duas pessoas morreram e outras 67 ficaram feridas nos 44 acidentes registrados no Espírito Santo durante os cinco dias da operação ano-novo, realizada pela Polícia Rodoviária Federal entre quarta-feira (30) e domingo (3). Entre as mais de 40 ocorrências que aconteceram no período em rodovias federais, 13 foram classificadas como graves. Os cinco dias de fiscalização tiveram reforço no policiamento com objetivo de minimizar acidentes em trechos críticos nas rodovias capixabas.

Ainda durante a operação, os policiais abordaram um total de 1.067 veículos e 1.365 pessoas. Um total de 109 veículos foram apreendidos e 1.430 autos de infração foram gerados. Outros 137 indivíduos foram flagrados sem o cinto de segurança e 385 motoristas realizaram ultrapassagens proibidas.

A PRF informou ainda que os acidentes de maior gravidade ocorreram em pistas simples, aquelas de mão e contramão, e foram colisões frontais, mas não detalhou quais foram as circunstâncias.

AUMENTO DOS NÚMEROS

A Polícia Rodoviária Federal contabilizou aumento em todos os índices na comparação com o mesmo período do ano passado. Entre o fim de 2019 e o início de 2020 foram 33 acidentes, 12 deles graves. 44 pessoas ficaram feridas e nenhuma morreu.

OPERAÇÃO RODOVIDA