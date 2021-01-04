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Operação PRF

Operação ano-novo: duas pessoas morreram em estradas federais no ES

Outras 67 ficaram feridas nos 44 acidentes registrados no ES durante os cinco dias da operação ano-novo, realizada pela Polícia Rodoviária Federal entre quarta (30) e domingo (3)

Publicado em 04 de Janeiro de 2021 às 17:44

Publicado em 

04 jan 2021 às 17:44
Pedágio da BR 101, na Serra, com filas de carros
Duas pessoas morreram em acidentes nas rodovias federais durante o feriado de ano novo Crédito: Ricardo Medeiros - 16/05/2017
Duas pessoas morreram e outras 67 ficaram feridas nos 44 acidentes registrados no Espírito Santo durante os cinco dias da operação ano-novo, realizada pela Polícia Rodoviária Federal entre quarta-feira (30) e domingo (3). Entre as mais de 40 ocorrências  que aconteceram no período em rodovias federais, 13 foram classificadas como graves. Os cinco dias de fiscalização tiveram reforço no policiamento com objetivo de minimizar acidentes em trechos críticos nas rodovias capixabas.
Ainda durante a operação, os policiais abordaram um total de 1.067 veículos e 1.365 pessoas. Um total de 109 veículos foram apreendidos e 1.430 autos de infração foram gerados. Outros 137 indivíduos foram flagrados sem o cinto de segurança e 385 motoristas realizaram ultrapassagens proibidas.
A PRF informou ainda que os acidentes de maior gravidade ocorreram em pistas simples, aquelas de mão e contramão, e foram colisões frontais, mas não detalhou quais foram as circunstâncias.
Na noite de quinta-feira (31), o motorista de uma Saveiro branca morreu após colidir contra um caminhão-tanque na BR 259, próximo ao distrito de Baunilha, em Colatina. O acidente ocorreu por volta de 18h30.
No sábado (2), uma criança de dois anos morreu após uma outra colisão entre dois veículos, desta vez em Linhares, na BR 101. O acidente ainda deixou cinco pessoas feridas.

AUMENTO DOS NÚMEROS

A Polícia Rodoviária Federal contabilizou aumento em todos os índices na comparação com o mesmo período do ano passado. Entre o fim de 2019 e o início de 2020 foram 33 acidentes, 12 deles graves. 44 pessoas ficaram feridas e nenhuma morreu.

OPERAÇÃO RODOVIDA

Desde o dia 17 de dezembro, a PRF iniciou em todo o Brasil a Operação Rodovida. O esquema especial tem como objetivo intensificar as ações preventivas desenvolvidas pelo Órgão, que incluem fiscalização nos locais mais críticos das estradas brasileiras, em especial no período de festas de fim e início de ano, quando há um aumento significativo no fluxo de veículos que transitam pelas rodovias. A Operação Rodovida seguirá até 21 de fevereiro de 2021.

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