Duas pessoas morrem em acidentes na BR 101 na véspera de Natal

Dois homens perderam a vida em acidentes na rodovia federal que corta a Grande Vitória. O primeiro acidente aconteceu na noite desta quinta-feira (24), véspera de Natal, por volta das 22 horas no quilômetro 292 da BR 101, na Rodovia do Contorno, em Cariacica.
A vítima, um homem de 57 anos, conduzia um caminhão carregado de chapas de granito. O veículo tombou na pista e o motorista acabou falecendo no local. Equipes da Polícia Rodoviária Federal estiveram no local do acidente e fizeram os primeiros levantamentos para tentar identificar a causa do acidente, assim como a perícia da Polícia Civil.
O outro acidente foi durante a madrugada desta sexta-feira (25), na altura do bairro Vila Bethânia, em Viana, também na BR 101. A vítima, um homem de 40 anos, conduzia uma motocicleta no sentido Vitória-Viana quando bateu na mureta de proteção da pista. A ocorrência também foi atendida pela PRF e pela perícia. A causa do acidente ainda será investigada.
Os dois corpos foram levados para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória e liberados no início da manhã desta sexta-feira (25) por familiares. Os nomes das vítimas não foram divulgados.