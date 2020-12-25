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Duas pessoas morrem em acidentes na BR 101 na véspera de Natal

Os corpos das vítimas foram liberados no início da manhã desta sexta-feira (25) do Departamento Médico Legal (DML) de Vitória
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 dez 2020 às 12:21

Publicado em 25 de Dezembro de 2020 às 12:21

Polícia Rodoviária Federal (PRF)
Polícia Rodoviária Federal Crédito: Facebook/PRF ES
Dois homens perderam a vida em acidentes na rodovia federal que corta a Grande Vitória. O primeiro acidente aconteceu na noite desta quinta-feira (24), véspera de Natal, por volta das 22 horas no quilômetro 292 da BR 101, na Rodovia do Contorno, em Cariacica.
A vítima, um homem de 57 anos, conduzia um caminhão carregado de chapas de granito. O veículo tombou na pista e o motorista acabou falecendo no local. Equipes da Polícia Rodoviária Federal estiveram no local do acidente e fizeram os primeiros levantamentos para tentar identificar a causa do acidente, assim como a perícia da Polícia Civil.  
O outro acidente foi durante a madrugada desta sexta-feira (25), na altura do bairro Vila Bethânia, em Viana, também na BR 101. A vítima, um homem de 40 anos, conduzia uma motocicleta no sentido Vitória-Viana quando bateu na mureta de proteção da pista. A ocorrência também foi atendida pela PRF e pela perícia. A causa do acidente ainda será investigada.
Os dois corpos foram levados para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória e liberados no início da manhã desta sexta-feira (25) por familiares. Os nomes das vítimas não foram divulgados.

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