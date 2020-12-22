Acidente interdita a BR 262 em Conceição do Castelo

Um acidente com vítima interditou totalmente a BR 262, em Conceição do Castelo, por mais de uma hora nesta terça-feira (22). A colisão, que envolveu um caminhão-baú e um caminhão-tanque, aconteceu por volta das 11 horas, no quilômetro 115.
Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, o motorista do caminhão-baú, que descia a ladeira, viu congestionamento no local e jogou o veículo para a contramão na tentativa de não atingir os carros que estavam em fila à frente, mas acabou colidindo contra o caminhão-tanque que seguia no sentido contrário. Um motorista foi socorrido para um hospital da região com ferimentos leves. A PRF não informou de qual veículo era a vítima.
A BR 262 ficou totalmente interditada até as 12h20 para atuação das equipes da PRF e logo depois seguiu em sistema "Pare e Siga". Não foi registrado vazamento de combustível nas pistas.
Às 13h20, o trânsito foi totalmente liberado no trecho da rodovia.
INTERDIÇÃO PARCIAL EM VIANA
No início da tarde desta terça-feira (22), um outro acidente, desta vez com morte, deixou a BR 262 parcialmente interditada. Um motociclista morreu em acidente envolvendo caminhão em Viana, na região da Grande Vitória. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a pista no sentido Domingos Martins ficou parcialmente interditada.