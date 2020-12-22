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Acidente interdita a BR 262 em Conceição do Castelo

Colisão envolveu um caminhão-baú e um caminhão-tanque; trecho ficou totalmente interditado por mais de uma hora

Publicado em 22 de Dezembro de 2020 às 16:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 dez 2020 às 16:39
Um acidente com vítima interditou totalmente a BR 262, em Conceição do Castelo, por mais de uma hora nesta terça-feira (22). A colisão, que envolveu um caminhão-baú e um caminhão-tanque, aconteceu por volta das 11 horas, no quilômetro 115.
Colisão envolveu um caminhão-baú e um caminhão-tanque; trecho ficou totalmente interditado por mais de uma hora
Acidente interdita a BR 262 em Conceição do Castelo Crédito: Corpo de Bombeiros
Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, o motorista do caminhão-baú, que descia a ladeira, viu congestionamento no local e jogou o veículo para a contramão na tentativa de não atingir os carros que estavam em fila à frente, mas acabou colidindo contra o caminhão-tanque que seguia no sentido contrário. Um motorista foi socorrido para um hospital da região com ferimentos leves. A PRF não informou de qual veículo era a vítima.
Acidente em Conceição do Castelo
Acidente entre caminhões interdita a BR 262 por mais de uma hora em Conceição do Castelo Crédito: Divulgação |  PRF
A BR 262 ficou totalmente interditada até as 12h20 para atuação das equipes da PRF e logo depois seguiu em sistema "Pare e Siga". Não foi registrado vazamento de combustível nas pistas. 
Às 13h20, o trânsito foi totalmente liberado no trecho da rodovia.
Colisão envolveu um caminhão-baú e um caminhão-tanque; trecho ficou totalmente interditado por mais de uma hora
Acidente interdita a BR 262 em Conceição do Castelo Crédito: Corpo de Bombeiros

INTERDIÇÃO PARCIAL EM VIANA

No início da tarde desta terça-feira (22), um outro acidente, desta vez com morte, deixou a BR 262 parcialmente interditada. Um motociclista morreu em acidente envolvendo caminhão em Viana, na região da Grande Vitória. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a pista no sentido Domingos Martins ficou parcialmente interditada.

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