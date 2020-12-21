Terceira Ponte é totalmente interditada para operação de resgate

Terceira Ponte interditada Crédito: Patricia Vallim

A Terceira Ponte foi totalmente interditada por volta das 19h desta segunda-feira (21). Segundo a Rodosol, concessionária que administra a ponte, a interdição foi feita após solicitação do Corpo de Bombeiros para atendimento a uma ocorrência de resgate. Aproximadamente uma hora depois, o trânsito foi totalmente liberado.

Imagens obtidas por câmeras da Rodosol mostram que veículos ficaram retidos na praça de pedágio, com a interrupção do tráfego no sentido Vitória-Vila Velha. Nenhum veículo trafegava no sentido Vila Velha-Vitória.

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?? A Terceira Ponte está fechada nos dois sentidos, por solicitação do Corpo de Bombeiros para o atendimento de uma ocorrência. [19:05] — RodoSol (@RodoSol) December 21, 2020

Segundo a Rodosol, o resgate foi realizado por volta das 19h30. O trânsito foi totalmente liberado às 19h55, pois as equipes ainda permaneceram no local para finalizar o atendimento.