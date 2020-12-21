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Trânsito

Terceira Ponte é totalmente interditada para operação de resgate

Solicitação de interdição foi feita pelo Corpo de Bombeiros para atendimento; trânsito foi liberado por volta das 19h55, de acordo com a Rodosol
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 dez 2020 às 20:18

Publicado em 21 de Dezembro de 2020 às 20:18

Terceira Ponte interditada
Terceira Ponte interditada Crédito: Patricia Vallim
A Terceira Ponte foi totalmente interditada por volta das 19h desta segunda-feira (21). Segundo a Rodosol, concessionária que administra a ponte, a interdição foi feita após solicitação do Corpo de Bombeiros para atendimento a uma ocorrência de resgate. Aproximadamente uma hora depois, o trânsito foi totalmente liberado.
Imagens obtidas por câmeras da Rodosol mostram que veículos ficaram retidos na praça de pedágio, com a interrupção do tráfego no sentido Vitória-Vila Velha. Nenhum veículo trafegava no sentido Vila Velha-Vitória.
Segundo a Rodosol, o resgate foi realizado por volta das 19h30. O trânsito foi totalmente liberado às 19h55, pois as equipes ainda permaneceram no local para finalizar o atendimento.

Atualização

21/12/2020 - 8:18
O trânsito foi totalmente liberado às 19h55. A matéria foi atualizada com vídeo e mais informações da Rodosol.

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