Terceira Ponte é totalmente interditada para operação de resgate

A Terceira Ponte foi totalmente interditada por volta das 19h desta segunda-feira (21). Segundo a Rodosol, concessionária que administra a ponte, a interdição foi feita após solicitação do Corpo de Bombeiros para atendimento a uma ocorrência de resgate. Aproximadamente uma hora depois, o trânsito foi totalmente liberado.
Imagens obtidas por câmeras da Rodosol mostram que veículos ficaram retidos na praça de pedágio, com a interrupção do tráfego no sentido Vitória-Vila Velha. Nenhum veículo trafegava no sentido Vila Velha-Vitória.
Segundo a Rodosol, o resgate foi realizado por volta das 19h30. O trânsito foi totalmente liberado às 19h55, pois as equipes ainda permaneceram no local para finalizar o atendimento.
Atualização
21/12/2020 - 8:18
O trânsito foi totalmente liberado às 19h55. A matéria foi atualizada com vídeo e mais informações da Rodosol.