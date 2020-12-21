Fim de semana com três acidentes e três mortes no Sul do ES

O fim de semana foi violento no trânsito da região Sul do Espírito Santo. Três pessoas morreram em três acidentes com motocicletas. Só em Cachoeiro de Itapemirim, duas pessoas morreram em duas ocorrências diferentes. Ambas aconteceram no mesmo trecho da ES 489. Já o terceiro óbito foi em Itapemirim.
No primeiro acidente, que aconteceu na noite de sábado (19), em Cachoeiro, a moto ficou em pedaços, totalmente destruída. Segundo a Polícia Militar, que atendeu a ocorrência, um carro que seguia de Atílio Vivácqua para Cachoeiro de Itapemirim bateu de frente com a moto que ia no sentido contrário. O motociclista foi socorrido, mas morreu no hospital.
A segunda colisão aconteceu no domingo (20), foi no mesmo local e também entre uma moto e um carro. A pista estava molhada no momento do acidente e duas pessoas que estavam no veículo foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros. O motociclista morreu no local e a perícia da Polícia Civil foi acionada. Testemunhas disseram que ao passar por uma curva, o motociclista bateu de frente com o carro que seguia no sentido contrário.
Em Itapemirim, na localidade de Gomes, também no domingo (20), um jovem perdeu o controle da moto e bateu em uma cerca de arame farpado. A moto foi parar no meio do mato e o motociclista morreu na hora. Um amigo da vítima disse que ele havia saído da praia e estava a caminho de Rio Novo do Sul, onde morava.