Mulher é atropelada em faixa de pedestres da Avenida Champagnat

Uma mulher foi atropelada por uma moto no momento em que atravessava uma das faixas de pedestres na Avenida Champagnat, em Vila Velha. O acidente aconteceu por volta das 17h30 desta segunda-feira (21). A mulher e o motociclista tiveram ferimentos e foram encaminhados para o hospital. Não há informações sobre o estado de saúde deles.
Segundo testemunhas que estavam no local no momento do atropelamento, a mulher estava exatamente sobre a faixa de pedestres quando foi atingida pela moto. Com o impacto, o motociclista perdeu o controle e caiu no chão.
Ainda de acordo com testemunhas, duas ambulâncias do Corpo de Bombeiros estiveram no local e socorreram as vítimas para hospitais da região.
O Corpo de Bombeiros foi demandado pela reportagem de A Gazeta, mas ainda não enviou informações sobre a ocorrência. Assim que a demanda for respondida esta publicação será atualizada.