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Vila Velha

Mulher é atropelada em faixa de pedestres da Avenida Champagnat

A mulher e o motociclista tiveram ferimentos e foram encaminhados para o hospital pelo Corpo de Bombeiros
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 dez 2020 às 19:05

Publicado em 21 de Dezembro de 2020 às 19:05

Mulher é atropelada por moto na Avenida Champagnat
Pedestre fica ferida após ser atropelada por motociclista na Avenida Champagnat Crédito: Leitor | A Gazeta
Uma mulher foi atropelada por uma moto no momento em que atravessava uma das faixas de pedestres na Avenida Champagnat, em Vila Velha. O acidente aconteceu por volta das 17h30 desta segunda-feira (21). A mulher e o motociclista tiveram ferimentos e foram encaminhados para o hospital. Não há informações sobre o estado de saúde deles. 
Segundo testemunhas que estavam no local no momento do atropelamento, a mulher estava exatamente sobre a faixa de pedestres quando foi atingida pela moto.  Com o impacto, o motociclista perdeu o controle e caiu no chão. 
Ainda de acordo com testemunhas, duas ambulâncias do Corpo de Bombeiros estiveram no local e socorreram as vítimas para hospitais da região. 
O Corpo de Bombeiros foi demandado pela reportagem de A Gazeta, mas ainda não enviou informações sobre a ocorrência. Assim que a demanda for respondida esta publicação será atualizada.

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