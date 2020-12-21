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Perto da rodoviária

Motorista perde controle do carro e capota na BR 259 em Baixo Guandu

Segundo informações da Polícia Militar, o motorista perdeu o controle da direção ao fazer a rotatória e capotou em uma vala na lateral da pista
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 dez 2020 às 10:55

Publicado em 21 de Dezembro de 2020 às 10:55

Motorista perde o controle e carro capota em Baixo Guandu
Carro capota em Baixo Guandu Crédito: Reprodução
Um carro capotou na manhã desta segunda-feira (21) em Baixo Guandu, no Noroeste do Espírito Santo. O acidente ocorreu às margens da BR 259, próximo ao terminal rodoviário do município.
Segundo informações da Polícia Militar, o condutor estava com mais um ocupante no veículo. O motorista perdeu o controle da direção ao fazer a rotatória e capotou em uma vala na lateral da pista.
O motorista teve ferimentos leves e foi encaminhado para atendimento em um hospital de Colatina. O passageiro não ficou ferido. Os nomes dos envolvidos não foram informados.

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