Motorista perde controle do carro e capota na BR 259 em Baixo Guandu

Um carro capotou na manhã desta segunda-feira (21) em Baixo Guandu, no Noroeste do Espírito Santo. O acidente ocorreu às margens da BR 259, próximo ao terminal rodoviário do município.
Segundo informações da Polícia Militar, o condutor estava com mais um ocupante no veículo. O motorista perdeu o controle da direção ao fazer a rotatória e capotou em uma vala na lateral da pista.
O motorista teve ferimentos leves e foi encaminhado para atendimento em um hospital de Colatina. O passageiro não ficou ferido. Os nomes dos envolvidos não foram informados.