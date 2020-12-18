Caminhão tomba na 'curva da morte' e motorista morre no Sul do ES

Um caminhoneiro morreu na tarde desta sexta-feira (18), na ES 164, na altura do km 13, em Soturno, rodovia que liga Cachoeiro de Itapemirim ao município de Vargem Alta, na região Sul do Espírito Santo.
O caminhão em que ele estava tombou no trecho conhecido como Curva da Morte. Além dele, outra pessoa estava no veículo e foi socorrida para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro.
Segundo o Corpo de Bombeiros, que atendeu a ocorrência, quando a equipe chegou no local, o motorista já havia falecido e estava preso às ferragens. A perícia da Polícia Civil foi acionada.