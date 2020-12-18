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Soturno

Caminhão tomba na 'curva da morte' e motorista morre no Sul do ES

O acidente aconteceu na ES 164, na altura do km 13, em Soturno, na rodovia que liga Cachoeiro de Itapemirim ao município de Vargem Alta; outra pessoa ficou ferida e foi socorrida
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 dez 2020 às 16:34

Publicado em 18 de Dezembro de 2020 às 16:34

O acidente aconteceu na ES 164, na altura do km 13, em Soturno
Caminhão tomba na curva da morte e deixa um morto e um ferido no Sul do ES Crédito: Redes Sociais
Um caminhoneiro morreu na tarde desta sexta-feira (18), na ES 164, na altura do km 13, em Soturno, rodovia que liga Cachoeiro de Itapemirim ao município de Vargem Alta, na região Sul do Espírito Santo.
O caminhão em que ele estava tombou no trecho conhecido como Curva da Morte. Além dele, outra pessoa estava no veículo e foi socorrida para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro.
O acidente aconteceu na ES 164, na altura do km 13, em Soturno
Caminhão tomba na curva da morte e deixa um morto e um ferido no Sul do ES Crédito: Redes Sociais
Segundo o Corpo de Bombeiros, que atendeu a ocorrência, quando a equipe chegou no local, o motorista já havia falecido e estava preso às ferragens. A perícia da Polícia Civil foi acionada.
Caminhão tomba na curva da morte e deixa um morto e um ferido no Sul do ES Crédito: Redes Sociais

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