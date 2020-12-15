Pai e filho morrem em acidente na ES 162, em Presidente Kennedy

Pai e filho morreram na tarde desta terça-feira (15), em um acidente, na ES 162, em Presidente Kennedy, no Sul do Espírito Santo. O carro em que eles estavam com a família bateu em um ônibus. Os dois morreram no local, duas pessoas foram socorridas para hospitais de Cachoeiro de Itapemirim.
Leonardo Dutra da Silva estava dirigindo o carro, que ficou destruído. Ele era professor de história na rede municipal em Presidente Kennedy e morreu na hora da batida. Já o filho mais novo dele, de 9 anos, ficou preso às ferragens. Segundo um policial que atendeu a ocorrência, ele ainda estava vivo quando o socorro chegou, mas não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local do acidente. A esposa de Leonardo e o filho mais velho dele, de 13 anos, foram socorridos para a Santa Casa de Misericórdia e para o Hospital Infantil.
A rodovia ficou interditada por cerca de uma hora até a retirada dos corpos pela Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros. A Polícia Militar e a Guarda Municipal de Presidente Kennedy trabalharam na organização do fluxo de veículos. A causa do acidente será apurada.
O ônibus envolvido no acidente é de uma empresa particular e faz o transporte intermunicipal de Presidente Kennedy até Cachoeiro de Itapemirim. Ninguém ficou ferido dentro do coletivo, que teve a frente atingida pelo veículo. A empresa, responsável pelo ônibus, informou que um representante esteve no local para atendimento da ocorrência.
A prefeitura de Presidente Kennedy emitiu uma nota lamentando o ocorrido: "O Município de Presidente Kennedy lamenta, com pesar, o falecimento do aluno da escola de Santo Eduardo Igor Miguel Ribeiro Dutra e do professor de história da Escola de Jaqueira Leonardo Dutra da Silva. Nesse momento de dor e tristeza o prefeito Dorlei Fontão, em nome dos servidores públicos da Prefeitura de Presidente Kennedy, presta os seus mais sinceros sentimentos e se solidariza com os familiares e amigos do finado."