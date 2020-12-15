Pai e filho morrem em acidente na ES 162, em Presidente Kennedy

Leonardo e o filho Igor Miguel morreram no acidente Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Ônibus e carro colidiram na ES 162, em Presidente Kennedy Crédito: Júnia Vasconcelos

Leonardo Dutra da Silva estava dirigindo o carro, que ficou destruído. Ele era professor de história na rede municipal em Presidente Kennedy e morreu na hora da batida. Já o filho mais novo dele, de 9 anos, ficou preso às ferragens. Segundo um policial que atendeu a ocorrência, ele ainda estava vivo quando o socorro chegou, mas não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local do acidente. A esposa de Leonardo e o filho mais velho dele, de 13 anos, foram socorridos para a Santa Casa de Misericórdia e para o Hospital Infantil.

Pai e filho morreram e outras duas pessoas ficaram feridas no acidente Crédito: Internauta

A rodovia ficou interditada por cerca de uma hora até a retirada dos corpos pela Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros. A Polícia Militar e a Guarda Municipal de Presidente Kennedy trabalharam na organização do fluxo de veículos. A causa do acidente será apurada.

O ônibus envolvido no acidente é de uma empresa particular e faz o transporte intermunicipal de Presidente Kennedy até Cachoeiro de Itapemirim. Ninguém ficou ferido dentro do coletivo, que teve a frente atingida pelo veículo. A empresa, responsável pelo ônibus, informou que um representante esteve no local para atendimento da ocorrência.

Leonardo e o filho Igor Miguel morreram no acidente Crédito: Reprodução/Redes sociais