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Sul do ES

Pai e filho morrem em acidente na ES 162, em Presidente Kennedy

Carro em que eles estavam bateu em um ônibus, outras duas pessoas da família ficaram feridas e foram socorridas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 dez 2020 às 17:46

Publicado em 15 de Dezembro de 2020 às 17:46

Eles estavam em um carro com a mãe e outro irmão que ficaram feridos e foram socorridos
Leonardo e o filho Igor Miguel morreram no acidente Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Pai e filho morreram na tarde desta terça-feira (15), em um acidente, na ES 162, em Presidente Kennedy, no Sul do Espírito Santo. O carro em que eles estavam com a família bateu em um ônibus. Os dois morreram no local, duas pessoas foram socorridas para hospitais de Cachoeiro de Itapemirim.
Eles estavam em um carro com a mãe e outro irmão que ficaram feridos e foram socorridos
Ônibus e carro colidiram na ES 162, em Presidente Kennedy Crédito: Júnia Vasconcelos
Leonardo Dutra da Silva estava dirigindo o carro, que ficou destruído. Ele era professor de história na rede municipal em Presidente Kennedy e morreu na hora da batida. Já o filho mais novo dele, de 9 anos, ficou preso às ferragens. Segundo um policial que atendeu a ocorrência, ele ainda estava vivo quando o socorro chegou, mas não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local do acidente. A esposa de Leonardo e o filho mais velho dele, de 13 anos, foram socorridos para a Santa Casa de Misericórdia e para o Hospital Infantil.
Pai e filho morreram e outras duas pessoas ficaram feridas no acidente Crédito: Internauta
 A rodovia ficou interditada por cerca de uma hora até a retirada dos corpos pela Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros. A Polícia Militar e a Guarda Municipal de Presidente Kennedy trabalharam na organização do fluxo de veículos. A causa do acidente será apurada.
O ônibus envolvido no acidente é de uma empresa particular e faz o transporte intermunicipal de Presidente Kennedy até Cachoeiro de Itapemirim. Ninguém ficou ferido dentro do coletivo, que teve a frente atingida pelo veículo. A empresa, responsável pelo ônibus, informou que um representante esteve no local para atendimento da ocorrência.
Eles estavam em um carro com a mãe e outro irmão que ficaram feridos e foram socorridos
Leonardo e o filho Igor Miguel morreram no acidente Crédito: Reprodução/Redes sociais
A prefeitura de Presidente Kennedy emitiu uma nota lamentando o ocorrido: "O Município de Presidente Kennedy lamenta, com pesar, o falecimento do aluno da escola de Santo Eduardo Igor Miguel Ribeiro Dutra e do professor de história da Escola de Jaqueira Leonardo Dutra da Silva. Nesse momento de dor e tristeza o prefeito Dorlei Fontão, em nome dos servidores públicos da Prefeitura de Presidente Kennedy, presta os seus mais sinceros sentimentos e se solidariza com os familiares e amigos do finado."

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