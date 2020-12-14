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Tragédia

Motociclista morre em acidente com carro em bairro da Serra

Segundo a Polícia Militar, a moto foi arrastada pelo carro por dez metros e ficou embaixo do veículo. Bruno da Costa Brandão, de 33 anos, não resistiu e morreu no local, na rua Alberto Sartório por volta das 20h
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 dez 2020 às 09:42

Publicado em 14 de Dezembro de 2020 às 09:42

O acidente foi por volta das 20h na rua Alberto Sartório
Bruno da Costa Brandão, de 33 anos, não resistiu e morreu na hora, ainda no local da colisão Crédito: Reprodução/ TV Gazeta
Um motociclista de 33 anos morreu após se envolver em um acidente na noite deste domingo (13) no bairro Feu Rosa, na Serra. Segundo informações da Polícia Militar, moto que ele pilotava foi arrastada pelo carro por dez metros e ficou embaixo do veículo.
Bruno da Costa Brandão, de 33 anos, não resistiu e morreu na hora, ainda no local da colisão. O acidente foi por volta das 20h na rua Alberto Sartório
O acidente foi por volta das 20h na rua Alberto Sartório
Bruno da Costa Brandão, de 33 anos, não resistiu e morreu na hora, ainda no local da colisão Crédito: Reprodução/ TV Gazeta
Policiais militares que atenderam a ocorrência relataram que o motorista do carro ficou em choque. Ele fez o teste do bafômetro, mas os PMs não informaram o resultado. O condutor do veículo ficou na viatura enquanto os policiais periciaram o local da colisão.
No local do acidente, peritos da Polícia Civil não quiseram dizer quem estava errado e provocou a colisão. A vítima deixou esposa e um filho de 12 anos. Amigos o descrevem com uma pessoa trabalhadora, honesta e bom pai.
Com informações da TV Gazeta

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