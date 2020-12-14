Motociclista morre em acidente com carro em bairro da Serra

Um motociclista de 33 anos morreu após se envolver em um acidente na noite deste domingo (13) no bairro Feu Rosa, na Serra. Segundo informações da Polícia Militar, moto que ele pilotava foi arrastada pelo carro por dez metros e ficou embaixo do veículo.
Bruno da Costa Brandão, de 33 anos, não resistiu e morreu na hora, ainda no local da colisão. O acidente foi por volta das 20h na rua Alberto Sartório
Policiais militares que atenderam a ocorrência relataram que o motorista do carro ficou em choque. Ele fez o teste do bafômetro, mas os PMs não informaram o resultado. O condutor do veículo ficou na viatura enquanto os policiais periciaram o local da colisão.
No local do acidente, peritos da Polícia Civil não quiseram dizer quem estava errado e provocou a colisão. A vítima deixou esposa e um filho de 12 anos. Amigos o descrevem com uma pessoa trabalhadora, honesta e bom pai.
Com informações da TV Gazeta