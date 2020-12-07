Trabalhador morre em acidente com caminhões dentro de pedreira em Cachoeiro

Um acidente dentro de uma mineração, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, deixou um motorista morto, na manhã desta segunda-feira (7). Wagner Gomes, de 30 anos, estava em um caminhão que colidiu com outro veículo, durante a descida da pedreira, e capotou em seguida, segundo informações do Corpo de Bombeiros. A causa da batida não foi divulgada.
A equipe do Corpo de Bombeiros chegou ao local, no bairro IBC, logo após as 8h, e constatou a colisão frontal e o óbito do motorista, que ficou preso às ferragens. A equipe da Polícia Civil foi acionada e o corpo da vítima encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro.
A reportagem de A Gazeta entrou em contato com a empresa, que respondeu que prefere não se manifestar. Sobre o motorista do outro caminhão, não temos informações sobre o estado de saúde dele.
Um familiar de Wagner contou à TV Gazeta que, na hora do tombamento, o motorista foi parar debaixo do veículo. Wagner deixou dois filhos.