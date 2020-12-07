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Empresa de mineração

Trabalhador morre em acidente com caminhões dentro de pedreira em Cachoeiro

Wagner Gomes, de 30 anos, estava em um caminhão que colidiu com outro veículo durante a descida da pedreira. Ele deixou dois filhos

Publicado em 07 de Dezembro de 2020 às 14:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 dez 2020 às 14:07
O caminhão em que ele estava, colidiu com outro veículo e capotou
Motorista morre em acidente em Cachoeiro Crédito: Internauta
Um acidente dentro de uma mineração, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, deixou um motorista morto, na manhã desta segunda-feira (7). Wagner Gomes, de 30 anos, estava em um caminhão que colidiu com outro veículo, durante a descida da pedreira, e capotou em seguida, segundo informações do Corpo de Bombeiros. A causa da batida não foi divulgada.
Wagner Gomes, de 30 anos Crédito: Arquivo Pessoal
A equipe do Corpo de Bombeiros chegou ao local, no bairro IBC, logo após as 8h, e constatou a colisão frontal e o óbito do motorista, que ficou preso às ferragens. A equipe da Polícia Civil foi acionada e o corpo da vítima encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro.
O caminhão em que ele estava, colidiu com outro veículo e capotou
Motorista morre em acidente  Crédito: Internauta
A reportagem de A Gazeta entrou em contato com a empresa, que respondeu que prefere não se manifestar. Sobre o motorista do outro caminhão, não temos informações sobre o estado de saúde dele. 
Um familiar de Wagner contou à TV Gazeta que, na hora do tombamento, o motorista foi parar debaixo do veículo. Wagner deixou dois filhos.

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