Adolescente morre e 3 pessoas ficam feridas em acidente na BR 259, em Colatina

Um adolescente de 17 anos morreu em um acidente entre um caminhão carregado de bananas e uma caminhonete no quilômetro 55 da BR 259, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na noite desta sexta-feira (11). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF-ES), uma criança de 12 anos, uma mulher de 37 e um homem de 60, que também estavam na caminhonete ficaram gravemente feridos. O condutor do caminhão saiu ileso.
Segundo a PRF, chovia no momento do acidente, por volta das 19h40. Informações preliminares da polícia indicam que o caminhão teria invadido a contramão e batido de frente com a caminhonete. As vítimas foram socorridas e levadas para hospitais da região.
Segundo a Polícia Militar, a via ficou parcialmente fechada na descida próxima ao aterro sanitário, para atendimento da ocorrência. Equipes da PRF, da perícia da Polícia Civil e do Corpo de Bombeiros estiveram no local. Segundo a PRF-ES, no final da noite, não havia nenhuma interdição na via.