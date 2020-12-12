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Adolescente morre e 3 pessoas ficam feridas em acidente na BR 259, em Colatina

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), um caminhão carregado de bananas bateu de frente com uma caminhonete, no km 55 da rodovia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 dez 2020 às 00:35

Publicado em 12 de Dezembro de 2020 às 00:35

Um adolescente de 17 anos morreu no acidente na BR 259, em Colatina
Um adolescente de 17 anos morreu no acidente na BR 259, em Colatina Crédito: Divulgação/PMES
Um adolescente de 17 anos morreu em um acidente entre um caminhão carregado de bananas e uma caminhonete no quilômetro 55 da BR 259, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na noite desta sexta-feira (11). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF-ES), uma criança de 12 anos, uma mulher de 37 e um homem de 60, que também estavam na caminhonete ficaram gravemente feridos. O condutor do caminhão saiu ileso.
Segundo a PRF, chovia no momento do acidente, por volta das 19h40. Informações preliminares da polícia indicam que o caminhão teria invadido a contramão e batido de frente com a caminhonete. As vítimas foram socorridas e levadas para hospitais da região.
Segundo a Polícia Militar, a via ficou parcialmente fechada na descida próxima ao aterro sanitário, para atendimento da ocorrência. Equipes da PRF, da perícia da Polícia Civil e do Corpo de Bombeiros estiveram no local. Segundo a PRF-ES, no final da noite, não havia nenhuma interdição na via.

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