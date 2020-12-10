Carreta tomba na Rodovia do Contorno em Cariacica

De acordo com o Controle de Centro Operacional (CCO) da Eco101, recursos da concessionária (ambulância, guincho e viatura de inspeção) foram deslocados para o local.

Ainda de acordo com a Eco101, uma das faixas no sentido Serra precisou ser interditada para destombamento do veículo e limpeza da pista. Uma leve retenção foi registrada no local. Por volta das 15h50 o caminhão foi removido e o trânsito liberado.