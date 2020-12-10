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BR 101

Carreta tomba na Rodovia do Contorno em Cariacica

Segundo informações da Eco101, o acidente foi registrado às 12h13 desta quinta-feira (10), no quilômetro 289,5 da via. Ninguém ficou ferido
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 dez 2020 às 16:05

Publicado em 10 de Dezembro de 2020 às 16:05

Caminhão tomba na pista da BR 101, em Cariacica
Caminhão tomba na pista da BR 101, em Cariacica Crédito: Walber Pacheco
O motorista de um caminhão que trafegava pela Rodovia do Contorno, na BR 101, perdeu o controle do veículo no sentido Serra e  acabou tombando na pista. O acidente foi registrado às 12h13 desta quinta-feira (10), no quilômetro 289,5, na altura do bairro Flexal II, em Cariacica. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.
Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a concessionária Eco101 ficou responsável pelo atendimento da ocorrência.
De acordo com o Controle de Centro Operacional (CCO) da Eco101, recursos da concessionária (ambulância, guincho e viatura de inspeção) foram deslocados para o local. 
Ainda de acordo com a Eco101, uma das faixas no sentido Serra precisou ser interditada para destombamento do veículo e limpeza da pista. Uma leve retenção foi registrada no local. Por volta das 15h50 o caminhão foi removido e o trânsito liberado.
Caminhão tomba na pista da BR 101, em Cariacica
Caminhão tomba na pista da BR 101, em Cariacica Crédito: Walber Pacheco/ A Gazeta

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