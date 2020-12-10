Carreta tomba na Rodovia do Contorno em Cariacica

O motorista de um caminhão que trafegava pela Rodovia do Contorno, na BR 101, perdeu o controle do veículo no sentido Serra e acabou tombando na pista. O acidente foi registrado às 12h13 desta quinta-feira (10), no quilômetro 289,5, na altura do bairro Flexal II, em Cariacica. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.
Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a concessionária Eco101 ficou responsável pelo atendimento da ocorrência.
De acordo com o Controle de Centro Operacional (CCO) da Eco101, recursos da concessionária (ambulância, guincho e viatura de inspeção) foram deslocados para o local.
Ainda de acordo com a Eco101, uma das faixas no sentido Serra precisou ser interditada para destombamento do veículo e limpeza da pista. Uma leve retenção foi registrada no local. Por volta das 15h50 o caminhão foi removido e o trânsito liberado.