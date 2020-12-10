Acidente entre carro e carreta mata duas pessoas na BR 101, em Ibiraçu

Um acidente grave deixou dois mortos na BR 101, em Ibiraçu, no Norte do Espírito Santo, na madrugada desta quinta-feira (10).De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta das 5h no km 210 da rodovia. A pista foi totalmente liberada no final da manhã.
Um veículo, com placa de Minas Gerais, colidiu frontalmente com uma carreta. Os dois ocupantes do carro morreram no local. Já o motorista do caminhão não sofreu ferimentos. A PRF informou à TV Gazeta que as vítimas são dois homens, que ainda não foram identificados.
De acordo com um PRF, o motorista do caminhão contou que o condutor do carro teria perdido o controle e bateu de frente com o caminhão. Segundo a PRF, o motorista do caminhão fez o teste do bafômetro e o resultado deu negativo.
As equipes da Polícia Rodoviária Federal e da Eco101, concessionária que administra a rodovia, estiveram no local.
De acordo com dados da Defesa Civil, Ibiraçu foi o segundo município onde mais choveu no Espírito Santo nas últimas 24 horas, ficando atrás da Serra. Na cidade, do Norte do Estado, choveu 128,29 mm até as 6h desta quinta.