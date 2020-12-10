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Colisão frontal

Acidente entre carro e carreta mata duas pessoas na BR 101, em Ibiraçu

Um veículo colidiu frontalmente com uma carreta. Os dois ocupantes do carro morreram no local. Já o motorista do caminhão não sofreu ferimentos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 dez 2020 às 07:24

Publicado em 10 de Dezembro de 2020 às 07:24

cidente entre carro e carreta mata duas pessoas na BR 101, em Ibiraçu
Acidente entre carro e carreta mata duas pessoas na BR 101 Crédito: Eduardo Dias
Um acidente grave deixou dois mortos na BR 101, em Ibiraçu, no Norte do Espírito Santo, na madrugada desta quinta-feira (10).De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta das 5h no km 210 da rodovia. A pista foi totalmente liberada no final da manhã. 
Um veículo, com placa de Minas Gerais, colidiu frontalmente com uma carreta. Os dois ocupantes do carro morreram no local. Já o motorista do caminhão não sofreu ferimentos. A PRF informou à TV Gazeta que as vítimas são dois homens, que ainda não foram identificados. 
De acordo com um PRF, o motorista do caminhão contou que o condutor do carro teria perdido o controle e bateu de frente com o caminhão. Segundo a PRF, o motorista do caminhão fez o teste do bafômetro e o resultado deu negativo. 
cidente entre carro e carreta mata duas pessoas na BR 101, em Ibiraçu
Acidente entre carro e carreta em Ibiraçu Crédito: Eduardo Dias
As equipes da Polícia Rodoviária Federal e da Eco101, concessionária que administra a rodovia, estiveram no local. 
De acordo com dados da Defesa Civil, Ibiraçu foi o segundo município onde mais choveu no Espírito Santo nas últimas 24 horas, ficando atrás da Serra. Na cidade, do Norte do Estado, choveu 128,29 mm até as 6h desta quinta.

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