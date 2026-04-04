Perseguição termina com moto invadindo loja no Centro de Vitória

Uma perseguição terminou em acidente no Centro de Vitória no inicio da madrugada deste sábado (4). Dois suspeitos em uma motocicleta colidiram com a porta de aço de um estabelecimento e acabaram invadindo o imóvel durante a fuga de uma abordagem da Guarda Municipal.

veja acima) mostram o momento em que uma viatura se aproxima da moto. O piloto perde o controle da direção e atinge em cheio a estrutura do ponto comercial. Na sequência, um agente da Guarda aparece correndo com arma em punho e entra no local para abordar os suspeitos. Uma equipe da Imagens de videomonitoramento () mostram o momento em que uma viatura se aproxima da moto. O piloto perde o controle da direção e atinge em cheio a estrutura do ponto comercial. Na sequência, um agente da Guarda aparece correndo com arma em punho e entra no local para abordar os suspeitos. Uma equipe da Polícia Militar chega em seguida para dar apoio.

A viatura da Guarda já estava posicionada em uma esquina, aguardando a passagem da motocicleta. O imóvel atingido fica entre a Avenida Florentino Avidos e a Rua General Osório. Segundo moradores da região, o ponto comercial está desocupado há anos.

De acordo com a Guarda Municipal, a perseguição começou nas proximidades do Palácio Anchieta, no sentido Praia do Canto. Os agentes tentaram abordar os ocupantes da moto, mas eles não obedeceram à ordem de parada e fugiram em alta velocidade.

Ainda segundo a corporação, a motocicleta apresentava irregularidades administrativas. Após o acidente, os dois suspeitos foram detidos e encaminhados à delegacia da região. Apesar do impacto da batida, nenhum deles sofreu ferimentos graves.