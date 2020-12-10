ES em alerta: Serra é cidade capixaba onde mais choveu em 24h

Alagamento na BR 101 na altura do bairro Jardim Limoeiro, na Serra Crédito: Sergio Ricardo Moreira de Araujo Junior

Segundo informações do Instituto Climatempo , metade dessa chuva  cerca de 72 mm  caiu em apenas seis horas, o que contribuiu para as muitas áreas de alagamento, entre elas a BR 101 , na altura do bairro Jardim Limoeiro.

De acordo com o meteorologista Hugo Ramos, do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a chuva volumosa desta quarta-feira (04) é comum para o mês de dezembro.

"140 mm para um dia é bastante volumoso. Mas o mês de dezembro é o mês mais chuvoso de acordo com a climatologia. Na Grande Vitória as chuvas ficam entre 200 e 250 mm no mês de dezembro. O que já choveu na região da Serra fica entre 60% e 70% do que é esperado para o mês inteiro. Mas a chuva que ocorreu no final da tarde de ontem, junto com esse fenômeno da zona de Convergência do Atlântico Sul, isso é comum para essa época do ano. É comum uma vez que o fenômeno meteorológico que causou esse acumulado, provoca um grande volume de chuva em curto período de tempo. Mas não significa que vai chover repetidas vezes chuva acima de 50 mm", explicou o meteorologista.

MUITA CHUVA TAMBÉM NO INTERIOR DO ES

Além da Serra, outros quatro municípios registraram mais de 100 mm de chuva nas últimas 24 horas, todos no interior do Estado. Em Ibiraçu , na região Norte, foram 128,29 mm, enquanto em Fundão , a Defesa Civil registrou, 118,46 mm em 24 horas. Já no sul do Estado, a cidade de Irupi registrou 117,80 mm e Iúna 106,00 mm de chuva.

CHUVA CONTINUA NESTA QUINTA

De acordo com o Climatempo, a Zona de Convergência do Atlântico Sul continua bastante ativa sobre a região Sudeste do Brasil nesta quinta-feira (10) e a chuva vai continuar forte e volumosa no Espírito Santo.

A maior preocupação, segundo o Climatempo, é com a região centro-sul do Espírito Santo que deve receber ainda grandes volumes de água até ao final desta quinta-feira. Há risco de transbordamento de córregos e rios, alagamentos em centros urbanos e também deslizamentos de terra.