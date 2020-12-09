Chuva com trovoadas em cidades do ES deixa ruas alagadas

A chuva que começou a cair na tarde desta quarta-feira (9) na Grande Vitória e em outros municípios do interior do Espírito Santo causou pontos de alagamentos, interdições em estradas e muitos transtornos. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) emitiu um alerta vermelho para 43 municípios do Espírito Santo, incluindo a Capital, Vitória, de chuvas fortes e "perigo potencial", inclusive para alagamentos e deslizamentos de encostas.
Segundo o boletim da Defesa Civil Estadual, atualizado às 17h desta quarta-feira (9), os municípios que registraram os maiores acumulados de chuva nas últimas 24 horas foram Atílio Vivacqua, com 74,80 mm, e Cachoeiro de Itapemirim, com 53,88 mm, ambos no Sul do Estado. Viana, na Grande Vitória, aparece na sequência, com 53 milímetros.
A Defesa Civil Estadual emitiu alerta moderado de risco hidrológico para Atílio Vivacqua e Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. E risco de movimento de massa para Atílio Vivacqua e para Vila Velha, na Grande Vitória.
VITÓRIA
Várias ruas ficaram alagadas no Centro de Vitória e nos bairros de acesso, como o Forte São João. O temporal com ventos fortes, raios e trovões assustou os capixabas. O fotojornalista Fernando Madeira registrou os transtornos na Capital.
Chuva forte atinge Vitória e deixa ruas alagadas
SERRA
A Polícia Rodoviária Federal utilizou sua conta no Twitter para comunicar que o quilômetro 266 da BR 101, próximo à Maternidade de Carapina, na Serra, foi totalmente interditado nos dois sentidos por conta do alagamento na pista. A interdição durou cerca de quatro horas.
De acordo com a PRF-ES, na entrada para o bairro Laranjeiras, as vias nenhum motorista conseguia passar. "É por conta do alagamento na pista central e lateral nos dois sentidos. Não passa ninguém. É o único ponto de interdição. Por enquanto, não recebemos nenhuma informação de queda de barreira nas rodovias federais", disse um agente.
Ainda de acordo com a PRF-ES, por conta da interdição na Serra, o trânsito ficou completamente parado por horas, nos dois sentidos. No sentido Vitória, o engarrafamento se formou desde Fundão.
Às 20h45, a Polícia Rodoviária federal informou que a pista lateral no sentido Serra-Vitória foi liberada, mas devido o alto nível da água, o fluxo de veículos ainda estava comprometido. Às 21h30, a pista foi totalmente liberada.
Outros pontos de alagamentos na Serra também foram registrados. Na Avenida Central, um vídeo enviado para a reportagem de A Gazeta mostra a via tomada pela água e carros com dificuldade de trafegar.
Em Colina de Laranjeiras, também na Serra, internautas registraram as fortes chuvas. Além disso, uma rua completamente alagada no bairro fez com que os carros tivessem dificuldade de transitar.
A chuva também atingiu a BR 101, na altura de Colina de Laranjeiras, tornando complicado o trânsito no sentido Barcelona.
A Defesa Civil da Serra informou que foi até o bairro Nova Carapina I para apurar uma ocorrência de possível alagamento de uma casa. O órgão informou que, em caso de emergências, os telefones de contato são 199, (27) 99949-8612 e (27) 99938-9500.
CARIACICA
A Defesa Civil de Cariacica informou que, no final da tarde desta quarta-feira (9), foi registrado o desabamento de parte de uma casa no bairro Alzira Ramos e serão tomadas as devidas providências. O serviço funciona 24 horas. Caso haja emergências, os telefones de contato são (27) 98831-6000 e 199.
No início da tarde, um rabecão da Polícia Civil carregando dois corpos tombou no quilômetro 297 da BR 262, próximo ao trevo da Ceasa, em Cariacica. Segundo a polícia, o veículo aquaplanou por conta das fortes chuvas e capotou, mas ninguém ficou ferido. Uma faixa da pista chegou a ficar interditada por quase duas horas até que o veículo fosse retirado.
VILA VELHA
No município de Vila Velha, que constantemente sofre com alagamentos em épocas de chuvas, a intensidade das precipitações também causou estragos. Um vídeo enviado para a reportagem mostra a Avenida Antônio Gil Veloso, na Praia da Costa, tomada pela água, com carros com dificuldade de trafegar.
Também foram registrados alagamentos na Avenida Santa Leopoldina, entre os bairros Praia de Itaparica, Itaparica e Itapuã.
Segundo a Prefeitura de Vila Velha, técnicos executaram, na tarde desta quarta-feira (9), manobras para esvaziar ao máximo o leito dos canais com o acionamento das três estações de bombeamento na Praia da Costa, Sítio Batalha e de Guaranhus, se antecipando aos efeitos das chuvas. A Defesa Civil segue monitorando as condições climáticas adversas, mas, até o final da tarde, não registrou nenhuma demanda decorrente das pancadas de chuvas que caíram no município, além de poucos registros de alagamentos pontuais na cidade.
De acordo com a divulgação da prefeitura, Terra Vermelha foi o bairro com o maior volume de chuvas, segundo medição dos pluviômetros no município. Foram 46,5 mm enquanto que em Jaburuna as precipitações não chegaram a 23 mm. No bairro do Divino Espírito Santo, o volume ficou em 22,94. Os outros bairros ficaram com índices abaixo dos 15 milímetros de chuvas.
A Defesa Civil de Vila Velha orienta que para em casos de emergência a Ouvidoria Municipal seja acionada pelo número 162. Em situação extrema ou de perigo iminente o Corpo de Bombeiros Militar também deve ser acionado pelo 193 ou 199.
ALERTAS VIGENTES E PREVISÃO DO TEMPO
De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Innet), a previsão é de chuva superior a 60 milímetros por hora ou acima de 100 milímetros por dia para 43 municípios do Espírito Santo. Há, ainda, grande risco de alagamentos e transbordamentos de rios e deslizamentos de encostas nas cidades em tais áreas de risco. O alerta vermelho começou a valer às 15h desta quarta-feira (9) e expira às 10h de quinta-feira (10).
O Instituto de Pesquisas Espaciais (Inpe) também emitiu um aviso de atenção para chuvas intensas e acumulado de chuva, em que a previsão é que ocorra pancadas de chuva de moderada a forte intensidade nesta quarta (9) e quinta-feira (10). "A manutenção da condição de chuva ao longo do período poderá acarretar acumulados elevados e causar transtornos à população", diz o aviso, que é válido até às 08h59 de quinta-feira (10).
"Todas as áreas desses estados estão sujeitas à chuva de moderada a forte intensidade, porém, a maior concentração dos temporais será no interior do Rio de Janeiro, no centro-sul do Espírito Santo (inclusive na Grande Vitória) e nas áreas de Minas Gerais que compreendem a Zona da Mata, a região central (inclusive a Grande Belo Horizonte), o Médio Paranaíba e o noroeste mineiro", explica o Climatempo.
Ainda segundo o instituto, nessas áreas, há previsão de altos volumes de chuva para um curto período e também de raios, granizo e rajadas de vento de 60 a 90 quilômetros por hora. "Além disso, diante dos grandes volumes de chuva que já foram registrados nos últimos dias em muitas localidades desses Estados (especialmente no Rio de Janeiro e em Minas Gerais), o Climatempo alerta para o perigo de deslizamentos de terra e de grandes enchentes em virtude do alto risco de transbordamento de córregos e rios", conclui.