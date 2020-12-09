Chuva com trovoadas em cidades do ES deixa ruas alagadas

Chuva forte atinge Vitória e deixa ruas alagadas Crédito: Fernando Madeira

A chuva que começou a cair na tarde desta quarta-feira (9) na Grande Vitória e em outros municípios do interior do Espírito Santo causou pontos de alagamentos, interdições em estradas e muitos transtornos. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) emitiu um alerta vermelho para 43 municípios do Espírito Santo , incluindo a Capital, Vitória, de chuvas fortes e "perigo potencial", inclusive para alagamentos e deslizamentos de encostas.

Segundo o boletim da Defesa Civil Estadual, atualizado às 17h desta quarta-feira (9), os municípios que registraram os maiores acumulados de chuva nas últimas 24 horas foram Atílio Vivacqua, com 74,80 mm, e Cachoeiro de Itapemirim, com 53,88 mm, ambos no Sul do Estado. Viana, na Grande Vitória, aparece na sequência, com 53 milímetros.

A Defesa Civil Estadual emitiu alerta moderado de risco hidrológico para Atílio Vivacqua e Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. E risco de movimento de massa para Atílio Vivacqua e para Vila Velha, na Grande Vitória.

VITÓRIA

Várias ruas ficaram alagadas no Centro de Vitória e nos bairros de acesso, como o Forte São João. O temporal com ventos fortes, raios e trovões assustou os capixabas. O fotojornalista Fernando Madeira registrou os transtornos na Capital.

Chuva forte atinge Vitória e deixa ruas alagadas

SERRA

A Polícia Rodoviária Federal utilizou sua conta no Twitter para comunicar que o quilômetro 266 da BR 101, próximo à Maternidade de Carapina, na Serra, foi totalmente interditado nos dois sentidos por conta do alagamento na pista. A interdição durou cerca de quatro horas.

17h20 - Atenção - Interdição total de pista



BR101 - km 266 - Ambos os sentidos - Interdição total de pistas (principal e marginal) em virtude de alagamento. — PRF ESPÍRITO SANTO (@PRF191ES) December 9, 2020

De acordo com a PRF-ES, na entrada para o bairro Laranjeiras, as vias nenhum motorista conseguia passar. "É por conta do alagamento na pista central e lateral nos dois sentidos. Não passa ninguém. É o único ponto de interdição. Por enquanto, não recebemos nenhuma informação de queda de barreira nas rodovias federais", disse um agente.

Alagamento na BR 101 na altura do bairro Jardim Limoeiro, na Serra Crédito: Sergio Ricardo Moreira de Araujo Junior

Ainda de acordo com a PRF-ES, por conta da interdição na Serra, o trânsito ficou completamente parado por horas, nos dois sentidos. No sentido Vitória, o engarrafamento se formou desde Fundão.

Às 20h45, a Polícia Rodoviária federal informou que a pista lateral no sentido Serra-Vitória foi liberada, mas devido o alto nível da água, o fluxo de veículos ainda estava comprometido. Às 21h30, a pista foi totalmente liberada.

21h30 - Atualização



BR101 - km 266 - Pista totalmente liberada! https://t.co/KIOSbcGSTs — PRF ESPÍRITO SANTO (@PRF191ES) December 10, 2020

Outros pontos de alagamentos na Serra também foram registrados. Na Avenida Central, um vídeo enviado para a reportagem de A Gazeta mostra a via tomada pela água e carros com dificuldade de trafegar.

Your browser does not support the video tag.

Em Colina de Laranjeiras, também na Serra, internautas registraram as fortes chuvas. Além disso, uma rua completamente alagada no bairro fez com que os carros tivessem dificuldade de transitar.

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.

A chuva também atingiu a BR 101, na altura de Colina de Laranjeiras, tornando complicado o trânsito no sentido Barcelona.

Your browser does not support the video tag.

A Defesa Civil da Serra informou que foi até o bairro Nova Carapina I para apurar uma ocorrência de possível alagamento de uma casa. O órgão informou que, em caso de emergências, os telefones de contato são 199, (27) 99949-8612 e (27) 99938-9500.

CARIACICA

A Defesa Civil de Cariacica informou que, no final da tarde desta quarta-feira (9), foi registrado o desabamento de parte de uma casa no bairro Alzira Ramos e serão tomadas as devidas providências. O serviço funciona 24 horas. Caso haja emergências, os telefones de contato são (27) 98831-6000 e 199.

Um rabecão da Polícia Civil tombou na BR 262 nesta quarta (8) Crédito: Patrick Geaquinto

VILA VELHA

No município de Vila Velha, que constantemente sofre com alagamentos em épocas de chuvas, a intensidade das precipitações também causou estragos. Um vídeo enviado para a reportagem mostra a Avenida Antônio Gil Veloso, na Praia da Costa, tomada pela água, com carros com dificuldade de trafegar.

Your browser does not support the video tag.

Também foram registrados alagamentos na Avenida Santa Leopoldina, entre os bairros Praia de Itaparica, Itaparica e Itapuã.

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.

Segundo a Prefeitura de Vila Velha, técnicos executaram, na tarde desta quarta-feira (9), manobras para esvaziar ao máximo o leito dos canais com o acionamento das três estações de bombeamento na Praia da Costa, Sítio Batalha e de Guaranhus, se antecipando aos efeitos das chuvas. A Defesa Civil segue monitorando as condições climáticas adversas, mas, até o final da tarde, não registrou nenhuma demanda decorrente das pancadas de chuvas que caíram no município, além de poucos registros de alagamentos pontuais na cidade.

De acordo com a divulgação da prefeitura, Terra Vermelha foi o bairro com o maior volume de chuvas, segundo medição dos pluviômetros no município. Foram 46,5 mm enquanto que em Jaburuna as precipitações não chegaram a 23 mm. No bairro do Divino Espírito Santo, o volume ficou em 22,94. Os outros bairros ficaram com índices abaixo dos 15 milímetros de chuvas.

A Defesa Civil de Vila Velha orienta que para em casos de emergência a Ouvidoria Municipal seja acionada pelo número 162. Em situação extrema ou de perigo iminente o Corpo de Bombeiros Militar também deve ser acionado pelo 193 ou 199.

ALERTAS VIGENTES E PREVISÃO DO TEMPO

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Innet), a previsão é de chuva superior a 60 milímetros por hora ou acima de 100 milímetros por dia para 43 municípios do Espírito Santo. Há, ainda, grande risco de alagamentos e transbordamentos de rios e deslizamentos de encostas nas cidades em tais áreas de risco. O alerta vermelho começou a valer às 15h desta quarta-feira (9) e expira às 10h de quinta-feira (10).

O Instituto de Pesquisas Espaciais (Inpe) também emitiu um aviso de atenção para chuvas intensas e acumulado de chuva, em que a previsão é que ocorra pancadas de chuva de moderada a forte intensidade nesta quarta (9) e quinta-feira (10). "A manutenção da condição de chuva ao longo do período poderá acarretar acumulados elevados e causar transtornos à população", diz o aviso, que é válido até às 08h59 de quinta-feira (10).

"Todas as áreas desses estados estão sujeitas à chuva de moderada a forte intensidade, porém, a maior concentração dos temporais será no interior do Rio de Janeiro, no centro-sul do Espírito Santo (inclusive na Grande Vitória) e nas áreas de Minas Gerais que compreendem a Zona da Mata, a região central (inclusive a Grande Belo Horizonte), o Médio Paranaíba e o noroeste mineiro", explica o Climatempo.