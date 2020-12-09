Instituto emite alerta vermelho de chuvas fortes para cidades do ES

O Instituto Nacional de Meteorologia (Innet) emitiu um alerta vermelho na tarde desta quarta-feira (9) para 43 municípios do Espírito Santo, incluindo a Capital, Vitória.
O aviso começou a valer às 15h de hoje e expira às 10h de quinta-feira (10). De acordo com o instituto, a previsão é de chuva superior a 60 milímetros por hora ou acima de 100 milímetros por dia.
Há, ainda, grande risco de alagamentos e transbordamentos de rios e deslizamentos de encostas nas cidades em tais áreas de risco.
O Inmet instrui que as pessoas:
- Desligue aparelhos elétricos, quadro geral de energia;
- Observem alteração nas encostas;
- Permaneçam em local abrigado;
- Em caso de situação de inundação, ou similar, protejam seus pertences da água envoltos em sacos plásticos;
- Obtenham mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).
INPE E CLIMATEMPO
O Instituto de Pesquisas Espaciais (Inpe) também emitiu um aviso de atenção para chuvas intensas e acumulado de chuva, em que a previsão é que ocorra pancadas de chuva de moderada a forte intensidade nesta quarta (9) e quinta-feira (10). "A manutenção da condição de chuva ao longo do período poderá acarretar acumulados elevados e causar transtornos à população", diz o aviso, que é válido até às 08h59 de quinta-feira (10).
Já o Instituto Climatempo explica que Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo, estão sob a influência da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), que mantém o tempo muito instável nesta quarta-feira (9), com condições para chuva e alto risco de temporais. O instituto completa dizendo que a previsão é de que durante a tarde e a noite a chuva aconteça de forma mais generalizada e intensa.
"Todas as áreas desses estados estão sujeitas à chuva de moderada a forte intensidade, porém, a maior concentração dos temporais será no interior do Rio de Janeiro, no centro-sul do Espírito Santo (inclusive na Grande Vitória) e nas áreas de Minas Gerais que compreendem a Zona da Mata, a região central (inclusive a Grande Belo Horizonte), o Médio Paranaíba e o noroeste mineiro", explica o Climatempo.
Ainda segundo o instituto, nessas áreas, há previsão de altos volumes de chuva para um curto período e também de raios, granizo e rajadas de vento de 60 a 90 quilômetros por hora. "Além disso, diante dos grandes volumes de chuva que já foram registrados nos últimos dias em muitas localidades desses Estados (especialmente no Rio de Janeiro e em Minas Gerais), o Climatempo alerta para o perigo de deslizamentos de terra e de grandes enchentes em virtude do alto risco de transbordamento de córregos e rios", conclui.