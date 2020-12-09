Instituto emite alerta vermelho de chuvas fortes para cidades do ES

Alerta é válido para 43 municípios do Espírito Santo, incluindo a Grande Vitória Crédito: Fernando Madeira

O aviso começou a valer às 15h de hoje e expira às 10h de quinta-feira (10). De acordo com o instituto, a previsão é de chuva superior a 60 milímetros por hora ou acima de 100 milímetros por dia.

Há, ainda, grande risco de alagamentos e transbordamentos de rios e deslizamentos de encostas nas cidades em tais áreas de risco.

O Inmet instrui que as pessoas:

Desligue aparelhos elétricos, quadro geral de energia;

Observem alteração nas encostas;



Permaneçam em local abrigado;



Em caso de situação de inundação, ou similar, protejam seus pertences da água envoltos em sacos plásticos;



Obtenham mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).



INPE E CLIMATEMPO

Instituto de Pesquisas Espaciais (Inpe) também emitiu um aviso de atenção para chuvas intensas e acumulado de chuva, em que a previsão é que ocorra pancadas de chuva de moderada a forte intensidade nesta quarta (9) e quinta-feira (10). "A manutenção da condição de chuva ao longo do período poderá acarretar acumulados elevados e causar transtornos à população", diz o aviso, que é válido até às 08h59 de quinta-feira (10).

Já o Instituto Climatempo explica que Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo, estão sob a influência da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), que mantém o tempo muito instável nesta quarta-feira (9), com condições para chuva e alto risco de temporais. O instituto completa dizendo que a previsão é de que durante a tarde e a noite a chuva aconteça de forma mais generalizada e intensa.

"Todas as áreas desses estados estão sujeitas à chuva de moderada a forte intensidade, porém, a maior concentração dos temporais será no interior do Rio de Janeiro, no centro-sul do Espírito Santo (inclusive na Grande Vitória) e nas áreas de Minas Gerais que compreendem a Zona da Mata, a região central (inclusive a Grande Belo Horizonte), o Médio Paranaíba e o noroeste mineiro", explica o Climatempo.