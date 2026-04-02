Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • PT vai usar inserção na TV para atacar Flávio Bolsonaro em estreia de nova estratégia de Lula
Mundo

PT vai usar inserção na TV para atacar Flávio Bolsonaro em estreia de nova estratégia de Lula

Propaganda partidária da sigla terá início no próximo dia 23 e será realizada ao longo dos meses de maio e junho na TV e no rádio.

Publicado em 02 de Abril de 2026 às 16:33

BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

02 abr 2026 às 16:33
Imagem BBC Brasil
As ofensivas fazem parte de uma estratégia que engloba redes sociais e trabalho de base em algumas cidades Crédito: Isaac Fontana/ EPA/Shutterstock
O PT usará, nas próximas semanas, seu tempo de inserção de propaganda partidária no rádio e na TV para atacar seu principal rival até o momento, o senador e pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ).
A expectativa da base é que a campanha de Luiz Inácio Lula da Silva comece a apresentar resposta aos ataques que vem recebendo de Flávio Bolsonaro a deste mês de abril.
A estratégia do partido deu uma guinada depois que as pesquisas apontaram Lula estacionado e Flávio Bolsonaro crescendo. O último levantamento Genial Quaest, divulgado em 11 de março, mostrou ambos empatados em um eventual segundo turno, com 41% dos votos.
Antes, no levantamento realizado em fevereiro, Lula aparecia com 43% e Flávio Bolsonaro com 38% dos votos em um eventual segundo turno.
As ofensivas contra Flávio Bolsonaro fazem parte de uma estratégia que engloba redes sociais e trabalho de base em algumas cidades com eleitorado estratégico para o partido, segundo informou uma fonte sob condição de anonimato.
No último dia 17, a cúpula do PT lançou uma resolução formalizando sua mudança estratégica para as eleições e associando o filho do ex-presidente a ameaça de continuidade de um "projeto político baseado no ataque à democracia".
O documento, aprovado pela Executiva Nacional, dá algumas pistas sobre os alvos dos ataques contra Flávio Bolsonaro. Menciona, por exemplo, o esquema das "rachadinhas", quando parlamentares se apropriam de dinheiro destinado a pagar salários de assessores. O caso foi anulado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) em 2021.
O PT também menciona a atuação de Flávio Bolsonaro como senador.
A resolução, que reafirma a polarização, colocando a disputa entre "dois projetos profundamente distintos de nação", formaliza o discurso que Lula fez no aniversário da sigla, no início de fevereiro. Na ocasião, o presidente declarou o fim do "Lulinha Paz e Amor".
"Nós temos que escrachar cada mentira que eles contarem. Temos que desmontar, e temos que provar e temos que ter coragem de debater", afirmou Lula. "Tem que ser desaforado porque eles são. Eles são desaforados. E nós não podemos ficar quietinhos. Não mais essa de Lulinha paz e amor."
O PT, assim como o PL de Bolsonaro, tem 20 minutos totais a serem distribuídos em 40 inserções na TV e no rádio ao longo do primeiro semestre deste ano. Esses números são calculados de acordo com uma série de critérios, como número de votos na última eleição, número de eleitos e de Estados com candidatos eleitos, dentre outros.
Assim, o calendário de inserções é distribuído entre os partidos que atingiram esses critérios. São veiculados programas sempre às terças, quintas e sábados.
O PT terá início às suas propagandas partidárias de 2026 — que são diferentes das propagandas eleitorais gratuitas — a partir do próximo dia 23, uma quinta-feira. E serão realizadas ao longo dos meses de maio e junho.

Candidaturas confirmadas

Flávio Bolsonaro se lançou pré-candidato após receber a bênção do pai, em dezembro. Por meio de uma carta, o ex-presidente, que havia deixado a prisão para realizar uma cirurgia, anunciou sua decisão.
Desde então, focou sua agenda em viagens internacionais: foi a Israel, França e esteve nos Estados Unidos por duas vezes. Na última, no fim de semana passado, participou da conferência conservadora CPAC (Conservative Political Action Conference), onde afirmou, em discurso, que o Brasil é "a solução para os Estados Unidos terem minerais de terras raras".
Nas redes sociais, Flávio Bolsonaro intensificou seus ataques ao Lula, associando o presidente à corrupção e mentiras. Nas publicações, o filho de Jair Bolsonaro (PL) tem tentado também acenar ao eleitorado mais ao centro, falando sobre pautas como feminicídio.
Nesta semana, as peças dessa eleição começaram a se mover com mais agilidade. Na segunda-feira (30/3), o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, anunciou, pela segunda vez, sua pré-candidatura à presidência, desta vez pelo PSD.
No anúncio, Caiado fez críticas ao PT, disse que seu objetivo é pacificar o Brasil e defendeu anistia "ampla, geral e irrestrita".
Ao mesmo tempo, alfinetou Flávio Bolsonaro, sem mencioná-lo, dizendo que ganhar do PT é fácil, difícil "é governar para que o PT não seja mais opção no país", exaltando sua experiência de décadas na política.
Já na terça-feira (1/4), Lula confirmou o nome de Geraldo Alckmin (PSB) como vice. Assim, Alckmin se afastrará da chefia do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio até o próximo sábado.
Fernando Haddad (PT), que já deixou o Ministério da Fazenda para concorrer ao governo de São Paulo, tem se dedicado, por enquanto, às costuras da sua chapa. O martelo ainda não foi batido sobre quem será seu vice.
Estão sobre a mesa os seguintes nomes: Teresa Vendramini, conhecida como Teca Vendramini, ela é ex-presidente da Sociedade Rural Brasileira; Simone Tebet, ex-ministra do Planejamento e Orçamento, recém-filiada ao PSB; Marina Silva (Rede), que deixou o Ministério do Meio Ambiente nesta quarta, dizendo ter recebido convite de vários partidos para concorrer; e Márcio França (PSB), que ainda não deixou o Ministério do Empreendedorismo.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quem foi São Jorge, padroeiro do Rio de Janeiro e da Inglaterra
Imagem de destaque
São Jorge: de santo 'cassado' a guerreiro que vive na Lua
Imagem BBC Brasil
A histórica condenação da Lafarge, a grande empresa do setor de cimento, por fomentar o terrorismo internacional

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados