GR Yaris chega ao Brasil com pré-venda esgotada e metade do volume anual vendido

Série inicial do GR Yaris no Brasil é limitada a 198 unidades, com 99 exemplares para cada tipo de transmissão. Crédito: Toyota/Divulgação

O GR Yaris chegou oficialmente ao Brasil após ter todas as unidades do primeiro lote comercializadas ainda no período de pré-venda. A totalidade da oferta inicial foi esgotada antes da estreia nas concessionárias, volume que corresponde a 50% das unidades previstas para o país ao longo de 2026.

A série inicial é composta por 198 unidades, sendo 99 equipadas com transmissão manual de seis marchas e outras 99 com câmbio automático de oito marchas GR-DAT. As duas configurações são oferecidas por R$ 354.990, sem variação de preço entre elas. As primeiras entregas estão previstas ainda para o mês de abril.

Como parte da estratégia de lançamento, os primeiros proprietários também terão acesso a uma experiência em pista no Autódromo Velocittà, em São Paulo, com clínica de pilotagem e atividades de condução em ambiente controlado utilizando veículos da linha GR.

Construção dedicada e soluções estruturais

Carroceria utiliza combinação de plataformas GA-B e GA-C, com aumento de 15% nos pontos de solda e uso de teto em fibra de carbono Crédito: Toyota/Divulgação

O GR Yaris não deriva diretamente do Yaris comercializado no Brasil, sendo um projeto independente dentro da divisão esportiva. A carroceria combina elementos das plataformas GA-B e GA-C, adotando uma arquitetura híbrida com foco em rigidez estrutural e comportamento dinâmico.

Entre as soluções construtivas estão o aumento de 15% no número de pontos de solda e na aplicação de adesivos estruturais, o que eleva a rigidez torsional da carroceria. O modelo também utiliza teto em fibra de carbono aparente, solução voltada à redução de massa na parte superior do veículo.

O peso declarado é de 1.305 kg na versão com câmbio manual e 1.325 kg na automática. A diferença está relacionada principalmente ao conjunto de transmissão.

Do ponto de vista aerodinâmico e térmico, o modelo adota entradas de ar ampliadas nos para-choques e para-lamas, além de saídas de ar funcionais na traseira, que auxiliam na dissipação de calor e na redução de turbulência em altas velocidades. Os para-lamas alargados acomodam as rodas forjadas de 18 polegadas e o sistema de freios com discos ventilados.

Conjunto mecânico e soluções de engenharia

Motor 1.6 turbo utiliza injeção de alta pressão e sistema de resfriamento adicional para manter desempenho em uso severo. Crédito: Toyota/Divulgação

É nesse conjunto estrutural que se apoia o principal diferencial técnico do modelo. O motor 1.6 turbo de três cilindros entrega 304 cv e 40,8 kgfm, números que o colocam entre os mais potentes da categoria em termos de densidade de potência.

Para atingir esse desempenho, o propulsor incorpora soluções como injeção direta D-4ST com pressão de até 260 bar, pistões reforçados e um sistema de arrefecimento composto por radiador de óleo e pulverização de água no intercooler. O objetivo é manter estabilidade térmica mesmo sob uso contínuo em alta carga.

Considerando o peso do conjunto, a relação peso-potência se aproxima de 4,3 kg por cv, o que ajuda a contextualizar o posicionamento do modelo em relação a esportivos de maior porte.

Tração integral com gerenciamento ativo

O sistema de tração do GR Yaris foi inspirado em carros de rally. Crédito: Toyota/Divulgação

Para transformar esses números em desempenho efetivo, o sistema de tração integral GR-Four assume papel central. O conjunto utiliza três diferenciais, sendo um central e dois Torsen de deslizamento limitado, responsáveis por gerenciar a distribuição de torque entre os eixos.

O condutor pode selecionar diferentes estratégias de funcionamento. No modo Normal, a divisão é de 60% na dianteira e 40% na traseira. No Gravel, passa para 53% e 47%. Já no modo Track, a distribuição é variável, podendo chegar a 30% na dianteira e 70% na traseira.

Essa variação permite adaptar o comportamento do carro a diferentes cenários, desde uso cotidiano até condução em pista ou superfícies de menor aderência.

Transmissões

O GR Yaris é oferecido com duas transmissões. A opção manual conta com seis marchas e engates curtos, mantendo uma proposta de condução direta. A transmissão automática GR-DAT possui oito marchas e foi desenvolvida para suportar condução esportiva contínua. No modo manual, a alavanca segue padrão de competição, com reduções ao empurrar e trocas ascendentes ao puxar.

Nas versões automáticas, o painel inclui monitoramento específico da temperatura da transmissão e alertas para troca de marchas em condução mais exigente.

Suspensão, direção e comportamento dinâmico

Suspensão independente nas quatro rodas utiliza McPherson na dianteira e double wishbone na traseira, com acerto voltado à precisão. Crédito: Toyota/Divulgação

O conjunto de suspensão é independente nas quatro rodas, com arquitetura McPherson na dianteira, com três pontos de fixação, e sistema double wishbone na traseira. A direção elétrica foi recalibrada com participação do piloto Kazuya Oshima, adotando relação mais direta entre o movimento do volante e a resposta das rodas, com objetivo de reduzir defasagens e aumentar a precisão em condução esportiva.

Cabine e ergonomia orientada ao piloto

Interior traz painel digital de 12,3 polegadas, console inclinado em 15° e bancos rebaixados para melhorar a posição de condução. Crédito: Toyota/Divulgação

O interior do GR Yaris foi projetado com foco na posição de condução. O console central é inclinado em 15°, permitindo melhor acesso aos comandos, enquanto o painel foi rebaixado em 50 mm. Os bancos dianteiros também foram posicionados 25 mm mais baixos, e o retrovisor interno foi reposicionado para melhorar o campo de visão. Há ainda espaço dedicado para instalação de instrumentos adicionais à frente do passageiro, em referência a carros de rally.

Os bancos do GR Yaris foram posicionados 25 mm mais baixos. Crédito: Toyota/Divulgação

O painel digital de 12,3 polegadas oferece modos de visualização Normal e Esportivo. Na configuração esportiva, a interface prioriza informações de desempenho. Nas versões automáticas, há exibição dedicada para parâmetros da transmissão.

Equipamentos e pacote de segurança

Apesar de ser voltado para o desempenho, o GR Yaris possui bom pacote de segurança. Crédito: Toyota/Divulgação

O modelo é equipado com ar-condicionado digital de duas zonas, sistema de chave presencial com partida por botão, sensores de estacionamento dianteiros e traseiros, câmera de ré, retrovisores com rebatimento elétrico e sistema Isofix para fixação de cadeiras infantis.

Na segurança, o GR Yaris conta com oito airbags e pacote Toyota Safety Sense, que inclui:

Sistema de saída de faixa com alerta e correção

Assistente de mudança de faixa com monitoramento de tráfego

Sistema de pré-colisão com frenagem automática a partir de 20 km/h

Farol alto automático

Controle de cruzeiro adaptativo com atuação em diferentes faixas de velocidade

Monitor de ponto cego

A versão manual conta com alerta de tráfego cruzado traseiro, enquanto a automática adiciona suporte à frenagem de estacionamento, com atuação automática em manobras de baixa velocidade.

Garantia

O modelo é contemplado pelo programa de garantia estendida da marca, que permite cobertura de até 10 anos ou 200.000 km para uso particular, desde que as revisões sejam realizadas na rede autorizada após o período inicial de fábrica de cinco anos. A renovação ocorre a cada 12 meses ou 10.000 km, abrangendo componentes como motor, transmissão, sistemas elétricos e estruturais.

Ficha técnica