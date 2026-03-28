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Confira os 10 SUVs compactos mais baratos do Brasil em 2026 (por enquanto)

Confira os 10 SUVs compactos mais baratos do Brasil em 2026 (por enquanto)

Segmento foi destaque entre os veículos mais emplacados de 2025 no Brasil e tem diversos lançamentos previstos para 2026; modelos listados têm preços abaixo de R$ 120 mil

Gabriel Mazim

[email protected]

Publicado em 28 de março de 2026 às 07:44

Confira os dez SUVs compactos disponíveis no mercado brasileiro que custam menos de R$ 120 mil.
Confira os dez SUVs compactos disponíveis no mercado brasileiro que custam menos de R$ 120 mil. Crédito: Divulgação/Estúdio Criação

Os SUVs conquistaram o mercado automotivo brasileiro, respondendo por mais da metade dos emplacamentos de veículos em 2025. Dentro dessa categoria, chamam a atenção os modelos compactos, que ocupam quatro posições do ranking dos cinco SUVs mais vendidos no ano passado.

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Com isso em mente, Motor A Gazeta preparou uma lista com os 10 SUVs compactos mais baratos do mercado brasileiro, todos com preços abaixo dos R$ 120 mil – o primeiro lugar sai por menos de R$ 100 mil.

Entre os carros presentes no top 10, os mais potentes são o Fiat Fastback e o Citroën Aircross, que compartilham o mesmo motor 1.0 turbo flex de 130 cv e 20,4 kgfm. Já o modelo com menos potência é o Citroën Basalt, que também é o mais barato da lista, com 75 cv.

Ao longo de 2026, o ranking pode mudar, com uma leva de novos SUVs que estão sendo preparados para lançamento este ano. Durante a elaboração desta matéria, por exemplo, o Jeep Renegade teve sua linha 2027 apresentada e perdeu a versão de entrada Sport, que na linha anterior entraria na lista dos dez mais baratos.

Vale destacar, ainda, que os preços listados abaixo foram consultados nos sites oficiais das montadoras e os dados de consumo de combustível são do Inmetro. Foram escolhidas apenas as versões de entrada de cada modelo. 

Sem mais delongas, veja quais são os SUVs compactos mais baratos do Brasil em 2026:

1. Citroën Basalt: R$ 97.690

Gama Citroën Basalt 2026
Com preço promocional de R$ 97.960, o Citroën Basalt é o SUV compacto mais em conta do mercado brasileiro. Crédito: Divulgação/Citroën

  • Versão: Feel 1.0 MT
  • Motor: 1.0 aspirado flex
  • Câmbio: manual de 5 marchas
  • Potência e torque: 75 cv e 10,7 kgfm (etanol)
  • Consumo urbano: 13,2 km/l (Gasolina) e 9,2 km/l (Etanol)
  • Consumo rodoviário: 14,3 km/l (G) e 10,1 km/l (E)

2. Fiat Pulse: R$ 103.990

Fiat Pulse Drive
O Fiat Pulse, na versão Drive, tem motor 1.3 aspirado e câmbio manual de cinco marchas. Crédito: Fiat/Divulgação

  • Versão: Drive 1.3 MT Flex
  • Motor: 1.3 aspirado flex
  • Câmbio: manual de 5 marchas
  • Potência e torque: 107 cv e 13,7 kgfm (etanol)
  • Consumo urbano: 12,6 km/l (G) e 9 km/l (E)
  • Consumo rodoviário: 14,5 km/l (G) e 10,3 km/l (E)

3. VW Tera: R$ 105.626

Volkswagen Tera 2026
Lançado em maio de 2025, o Volkswagen Tera foi o décimo SUV mais vendido do ano passado. Crédito: Volkswagen/Divulgação

  • Versão: 1.0 MPI
  • Motor: 1.0 aspirado flex
  • Câmbio: manual de 5 marchas
  • Potência e torque: 84 cv e 10,3 kgfm (etanol)
  • Consumo urbano: 13,4 km/l (G) e 9,3 km/l (E)
  • Consumo rodoviário: 15 km/l (G) e 10,4 km/l (E)

4. Renault Kardian: R$ 113.690

Novo Renault Kardian 2026
O Renault Kardian é o primeiro da lista a contar com um motor turbo, que neste caso entrega 125 cv de potência. Crédito: Renault

  • Versão: Evolution MT
  • Motor: 1.0 turbo flex
  • Câmbio: manual de 5 marchas
  • Potência e torque: 125 cv e 22,4 kgfm (etanol)
  • Consumo urbano: 12,7 km/l (G) e 8,8 km/l (E)
  • Consumo rodoviário: 14,7 km/l (G) e 10,2 km/l (E)

5. Nissan Kait: R$ 117.990

Nissan Kait 2026
Outro lançamento de 2025, o Nissan Kait é visto como um sucessor do Kicks Play. Crédito: Nissan/Divulgação

  • Versão: Active
  • Motor: 1.6 aspirado flex
  • Câmbio: CVT de 6 marchas
  • Potência e torque: 113 cv e 15,2 kgfm (etanol)
  • Consumo urbano: 11,3 km/l (G) e 7,8 km/l (E)
  • Consumo rodoviário: 13,7 km/l (G) e 9,4 km/l (E)

6. Fiat Fastback: R$ 119.990

Fiat Fastback T200
Com motor turbo, o Fiat Fastback é um dos modelos mais potentes da lista, com 130 cv e 20,4 kgfm. Crédito: Fiat/Divulgação

  • Versão: Turbo 200 Flex AT 
  • Motor: 1.0 turbo flex
  • Câmbio: CVT de 7 marchas
  • Potência e torque: 130 cv e 20,4 kgfm (etanol)
  • Consumo urbano: 12,1 km/l (G) e 8,5 km/l (E)
  • Consumo rodoviário: 14,3 km/l (G) e 10,1 km/l (E)

7. VW Nivus: R$ 119.990

Volkswagen Nivus 2025
O Volkswagen Nivus, na versão de entrada Sense 200 TSI, conta com motor 1.0 flex e câmbio automático de seis marchas. Crédito: Volkswagen

  • Versão: Sense 200 TSI
  • Motor: 1.0 turbo flex
  • Câmbio: automático de 6 marchas
  • Potência e torque: 128 cv e 20,4 kgfm (etanol)
  • Consumo urbano: 12,4 km/l (G) e 8,6 km/l (E)
  • Consumo rodoviário: 14,8 km/l (G) e 10,3 km/l (E)

8. VW T-Cross: R$ 119.990

Volkswagen lança Novo T-Cross
O T-Cross é um dos carros mais vendidos do Brasil, além de ser o SUV mais emplacado no ano passado. Crédito: Volkswagen/Divulgação

  • Versão: Sense 200 TSI
  • Motor: 1.0 turbo flex
  • Câmbio: automático de 6 marchas
  • Potência e torque: 128 cv e 20,4 kgfm (etanol)
  • Consumo urbano: 12,1 km/l (G) e 8,5 km/l (E)
  • Consumo rodoviário: 14,5 km/l (G) e 10,2 km/l (E)

9. Chevrolet Tracker: R$ 119.990

Chevrolet Tracker
O Chevrolet Tracker é o carro com motor turbo menos potente da lista, entregando apenas 115 cv. Crédito: Chevrolet/Divulgação

  • Versão: Turbo AT
  • Motor: 1.0 turbo flex
  • Câmbio: automático de 6 marchas
  • Potência e torque: 115 cv e 18,3 kgfm (etanol)
  • Consumo urbano: 11,5 km/l (G) e 8,1 km/l (E)
  • Consumo rodoviário: 13,8 km/l (G) e 9,9 km/l (E)

10. Citroën Aircross: R$ 119.990

Citroën Aircross 2026
Segundo modelo da Citroën na lista, o Aircross tem o mesmo motor 1.0 turbo flex do Fiat Fastback. Crédito: Citroën/Divulgação

  • Versão: Feel Turbo 200 AT
  • Motor: 1.0 turbo flex
  • Câmbio: CVT de 7 marchas
  • Potência e torque: 130 cv e 20,4 kgfm (etanol)
  • Consumo urbano: 11,2 km/l (G) e 7,9 km/l (E)
  • Consumo rodoviário: 13 km/l (G) e 9,1 km/l (E)

*Preços atualizados no dia 26/03/2026.

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