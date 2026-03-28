Confira os 10 SUVs compactos mais baratos do Brasil em 2026 (por enquanto)

Confira os dez SUVs compactos disponíveis no mercado brasileiro que custam menos de R$ 120 mil. Crédito: Divulgação/Estúdio Criação
Os SUVs conquistaram o mercado automotivo brasileiro, respondendo por mais da metade dos emplacamentos de veículos em 2025. Dentro dessa categoria, chamam a atenção os modelos compactos, que ocupam quatro posições do ranking dos cinco SUVs mais vendidos no ano passado.
Com isso em mente, Motor A Gazeta preparou uma lista com os 10 SUVs compactos mais baratos do mercado brasileiro, todos com preços abaixo dos R$ 120 mil – o primeiro lugar sai por menos de R$ 100 mil.
Entre os carros presentes no top 10, os mais potentes são o Fiat Fastback e o Citroën Aircross, que compartilham o mesmo motor 1.0 turbo flex de 130 cv e 20,4 kgfm. Já o modelo com menos potência é o Citroën Basalt, que também é o mais barato da lista, com 75 cv.
Vale destacar, ainda, que os preços listados abaixo foram consultados nos sites oficiais das montadoras e os dados de consumo de combustível são do Inmetro. Foram escolhidas apenas as versões de entrada de cada modelo.
Sem mais delongas, veja quais são os SUVs compactos mais baratos do Brasil em 2026:
1. Citroën Basalt: R$ 97.690
Com preço promocional de R$ 97.960, o Citroën Basalt é o SUV compacto mais em conta do mercado brasileiro. Crédito: Divulgação/Citroën
Versão: Feel 1.0 MT
Motor: 1.0 aspirado flex
Câmbio: manual de 5 marchas
Potência e torque: 75 cv e 10,7 kgfm (etanol)
Consumo urbano: 13,2 km/l (Gasolina) e 9,2 km/l (Etanol)
Consumo rodoviário: 14,3 km/l (G) e 10,1 km/l (E)
2. Fiat Pulse: R$ 103.990
O Fiat Pulse, na versão Drive, tem motor 1.3 aspirado e câmbio manual de cinco marchas. Crédito: Fiat/Divulgação
Versão: Drive 1.3 MT Flex
Motor: 1.3 aspirado flex
Câmbio: manual de 5 marchas
Potência e torque: 107 cv e 13,7 kgfm (etanol)
Consumo urbano: 12,6 km/l (G) e 9 km/l (E)
Consumo rodoviário: 14,5 km/l (G) e 10,3 km/l (E)
3. VW Tera: R$ 105.626
Lançado em maio de 2025, o Volkswagen Tera foi o décimo SUV mais vendido do ano passado. Crédito: Volkswagen/Divulgação
Versão: 1.0 MPI
Motor: 1.0 aspirado flex
Câmbio: manual de 5 marchas
Potência e torque: 84 cv e 10,3 kgfm (etanol)
Consumo urbano: 13,4 km/l (G) e 9,3 km/l (E)
Consumo rodoviário: 15 km/l (G) e 10,4 km/l (E)
4. Renault Kardian: R$ 113.690
O Renault Kardian é o primeiro da lista a contar com um motor turbo, que neste caso entrega 125 cv de potência. Crédito: Renault
Versão: Evolution MT
Motor: 1.0 turbo flex
Câmbio: manual de 5 marchas
Potência e torque: 125 cv e 22,4 kgfm (etanol)
Consumo urbano: 12,7 km/l (G) e 8,8 km/l (E)
Consumo rodoviário: 14,7 km/l (G) e 10,2 km/l (E)
5. Nissan Kait: R$ 117.990
Outro lançamento de 2025, o Nissan Kait é visto como um sucessor do Kicks Play. Crédito: Nissan/Divulgação
Versão: Active
Motor: 1.6 aspirado flex
Câmbio: CVT de 6 marchas
Potência e torque: 113 cv e 15,2 kgfm (etanol)
Consumo urbano: 11,3 km/l (G) e 7,8 km/l (E)
Consumo rodoviário: 13,7 km/l (G) e 9,4 km/l (E)
6. Fiat Fastback: R$ 119.990
Com motor turbo, o Fiat Fastback é um dos modelos mais potentes da lista, com 130 cv e 20,4 kgfm. Crédito: Fiat/Divulgação
Versão: Turbo 200 Flex AT
Motor: 1.0 turbo flex
Câmbio: CVT de 7 marchas
Potência e torque: 130 cv e 20,4 kgfm (etanol)
Consumo urbano: 12,1 km/l (G) e 8,5 km/l (E)
Consumo rodoviário: 14,3 km/l (G) e 10,1 km/l (E)
7. VW Nivus: R$ 119.990
O Volkswagen Nivus, na versão de entrada Sense 200 TSI, conta com motor 1.0 flex e câmbio automático de seis marchas. Crédito: Volkswagen
Versão: Sense 200 TSI
Motor: 1.0 turbo flex
Câmbio: automático de 6 marchas
Potência e torque: 128 cv e 20,4 kgfm (etanol)
Consumo urbano: 12,4 km/l (G) e 8,6 km/l (E)
Consumo rodoviário: 14,8 km/l (G) e 10,3 km/l (E)
8. VW T-Cross: R$ 119.990
O T-Cross é um dos carros mais vendidos do Brasil, além de ser o SUV mais emplacado no ano passado. Crédito: Volkswagen/Divulgação
Versão: Sense 200 TSI
Motor: 1.0 turbo flex
Câmbio: automático de 6 marchas
Potência e torque: 128 cv e 20,4 kgfm (etanol)
Consumo urbano: 12,1 km/l (G) e 8,5 km/l (E)
Consumo rodoviário: 14,5 km/l (G) e 10,2 km/l (E)
9. Chevrolet Tracker: R$ 119.990
O Chevrolet Tracker é o carro com motor turbo menos potente da lista, entregando apenas 115 cv. Crédito: Chevrolet/Divulgação
Versão: Turbo AT
Motor: 1.0 turbo flex
Câmbio: automático de 6 marchas
Potência e torque: 115 cv e 18,3 kgfm (etanol)
Consumo urbano: 11,5 km/l (G) e 8,1 km/l (E)
Consumo rodoviário: 13,8 km/l (G) e 9,9 km/l (E)
10. Citroën Aircross: R$ 119.990
Segundo modelo da Citroën na lista, o Aircross tem o mesmo motor 1.0 turbo flex do Fiat Fastback. Crédito: Citroën/Divulgação