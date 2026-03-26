Novos caminhos

Jeep Renegade se reposiciona e ganha versão “híbrida” à espera do Avenger; veja versões e preços

SUV compacto perde a versão Sport, reduz preços e traz desconto para as 3 mil primeiras unidades vendidas da nova configuração de entrada, Altitude

Publicado em 26 de março de 2026 às 14:09 - Atualizado há 24 minutos

Único 4x4 do segmento, o Renegade Willys conta com pneus ATR Plus, câmbio de 9 marchas e seletor com cinco modos de terreno Crédito: Jeep/Divulgação

[ITUPEVA, SP] A importância do Renegade para a Jeep no mercado brasileiro ficou bastante explícita no lançamento da nova linha 2027 nesta quinta-feira (26). O modelo é o primeiro a estrear na Jeep a nova tecnologia híbrida leve de 48 volts (semelhante ao visto nos Fiat Fastback e Pulse, que carregam voltagem menor).

Com mais de 580 mil unidades vendidas no país, o SUV compacto se reposiciona para enfrentar um segmento com 24 concorrentes, apostando na introdução da tecnologia híbrida MHEV e em uma cabine completamente nova.

“O Renegade é o Jeep que mais representa o DNA da marca, com o maior índice de satisfação e fidelidade entre os modelos produzidos no Brasil. Os principais motivos de compra são: experiência anterior, aparência externa, potência/aceleração (com o motor T270 de 175 cv e 27,5 kgfm em todas as versões), marca e segurança”, conta Hugo Domingues, head da marca Jeep Stellantis América do Sul.

O modelo surge à espera do tão aguardado lançamento do Avenger, que deve se posicionar abaixo dele e, portanto, houve também um reposicionamento de preços no Renegade.

Apesar da redução agressiva de valores nas quatro versões de seu lançamento (Altitude, Longitude MHEV, Sahara MHEV e Willys) o Renegade perdeu a de entrada, a Sport (abaixo dos R$ 120 mil). Sua gama agora inicia na Altitude, que começa em R$ 141.990, mas para as 3 mil primeiras unidades vendidas, terá o preço promocional de lançamento de R$ 129.990.

O novo console central elevado não apenas amplia o porta-objetos para 9 litros Crédito: Jeep/Divulgação

Por outro lado, o modelo ainda conta com um trunfo que o destaca diante de outros SUV compactos, que é a existência de uma configuração verdadeiramente 4x4, no caso a topo de gama Willys (R$ 189.490). Um modelo que poderia concorrer com ele, o Suzuki Jimny, foi descontinuado pela marca, por conta da motorização que não seguia os padrões do Proconve 8.

A versão Willys utiliza o câmbio automático de nove marchas com funções 4WD Low e 4WD Lock, além de seletor com cinco modos de terreno e o selo Trail Rated. Outro detalhe que o destaca dos demais, é o seu visual, que mantém a silhueta "box-shape", uma vez que boa parte dos lançamentos nesse segmento têm uma vertente mais de carro de passeio do que de um modelo propriamente aventureiro.

A nova grade frontal com as sete fendas apresenta perfil mais horizontal e integração com o para-choque off-road Crédito: Jeep/Divulgação

Mudanças no visual

E por falar no seu visual externo, o Renegade mantém, em sua nova repaginação, seus elementos icônicos como as caixas de roda trapezoidais e a lanterna em X. Mas ganha uma grade de sete fendas redesenhada, assim como os para-choques, que agora apresentam ângulos de ataque e saída otimizados para o uso fora de estrada.

O conjunto óptico mantém os faróis redondos, mas adota uma nova assinatura DRL. Dependendo da versão, o modelo conta com novas rodas de 17 ou 18 polegadas e teto bicolor de série.

Modelo manteve o desenho em X das lanternas traseiras Crédito: Jeep/Divulgação

Mas a transformação mais radical ocorreu no seu interior, que foi 100% reformulado para ampliar a percepção de qualidade e o conforto. O painel utiliza materiais refinados e abriga, em todas as versões, a nova central multimídia de 10,1 polegadas com processador de 40k MIPS e 6GB de memória RAM.

O console central foi elevado, oferecendo 9 litros de volume de porta-objetos, e passou a integrar saídas de ar para os passageiros traseiros. O modelo agora conta com um quadro de instrumentos de 7” totalmente digital, além de novos acabamentos de bancos, manopla de câmbio e banco elétrico do motorista (nas versões Sahara e Willys).

O novo Jeep Renegade oferece diversos itens em termos de tecnologia e segurança em todas as versões. Desde a de entrada, o novo Renegade conta com seis airbags e possui tecnologias de condução semiautônoma (ADAS), como frenagem de emergência, aviso e assistente de mudança de faixa, além de detector de fadiga.

A versão 4x4 é um dos principais diferenciais entre os SUVs compactos à venda atualmente Crédito: Jeep/Divulgação

Conectividade

A central multimídia das versões Sahara e Willys tem embarcada a plataforma Adventure Intelligence com Alexa integrada. Segundo a montadora, a ferramenta aprimora o nível de informações, possibilitando ao motorista consultar, de sua casa, o nível de combustível do veículo por meio do comando de voz, por exemplo.

A plataforma possui um aplicativo exclusivo e também outras facilidades, como chamada automática de emergência, assistência mecânica 24h, central de serviços conectados, chamada de emergência, alerta de furto e assistente à recuperação veicular, agendamento on-line, alertas de condução, extensão smartwatch, assistente virtual, localização do veículo no app, operações remotas, mapa de alcance dinâmico, atualização remota do mapa, busca por ponto de interesse, navegação sem interrupções, tráfego e radares em tempo real e visual 3D.

Central multimídia de 10,1 polegadas é item de série em todas as versões e possui espelhamento sem fio Crédito: Jeep/Divulgação

A plataforma possui gratuidade inicial de 6 meses, extensíveis por mais 6, mediante a associação do cartão de crédito à conta do usuário e contratação do pacote Premium + Wi-Fi. O Renegade conta com garantia de 5 anos, que é mantida ativa por meio da realização correta das revisões previstas no manual do veículo, sendo feitas a cada 12 mil km rodados ou 1 ano.

Tecnologia híbrida

No aspecto mecânico, o Renegade introduz o sistema MHEV 48V nas versões Longitude e Sahara. Trata-se de uma máquina elétrica de 11,4 kW (15,5 cv) que auxilia o motor T270 de 176 cv em acelerações e retomadas, reduzindo o consumo urbano em até 7% e as emissões de CO² em 16%, conforme informou a marca.

Emblema MHEV nas laterais sinaliza a nova propulsão híbrida de 48V focada em eficiência urbana Crédito: Jeep/Divulgação

O sistema utiliza uma bateria de íon-lítio de 0,85 kWh e permite modos de operação como o e-Start e e-Assist, otimizando a eficiência energética sem comprometer o desempenho, que registra 0 a 100 km/h em 8,9 segundos nas variantes híbridas.

A configuração opera paralelamente ao sistema elétrico convencional do veículo. Uma gestão eletrônica controla a operação entre os modos de condução, otimizando eficiência, economia e disponibilidade de torque visando a dirigibilidade.

“Basicamente a proposta do MHEV é desonerar o motor térmico. Ele não faz a propulsão elétrica do veículo, e sim trabalha com foco em desonerar o motor térmico puramente para poder ser uma tecnologia democrática, acessível”, explica o vice-presidente Senior de Engenharia de Produto da Stellantis América do Sul, Marcio Tonani.

Mais imagens do novo Jeep Renegade 1 de 7

O consumo dessa motorização chega a 11,9 km/l (gasolina) e 8,3 km/l (etanol) no ciclo urbano; e a 11,8 km/l (gasolina) e 8,6 km/l (etanol) na estrada, além de proporcionar benefícios como isenções de IPVA em alguns Estados e isenção do rodízio na cidade de São Paulo.

Conheça as versões:

A versão Altitude é a de entrada da nova linha do Renegade Crédito: Jeep/Divulgação

Jeep Renegade Altitude

Destaques: central de 10,1", painel digital de 7", teto bicolor, rodas 17", ar digital dual zone, chave presencial e pacote ADAS.

Motor: transversal dianteiro, 4 cilindros em linha.

Diâmetro x curso: 70 x 86,5 mm.

Cilindrada total: 1.332 cm³.

Taxa de compressão: 10,5:1.

Potência Máxima (ABNT): 176 cv (gasolina/etanol) a 5.750 rpm.

Torque Máximo (ABNT): 27,5 kgfm (270 Nm) a 2.000 rpm.

Nº de válvulas por cilindro: 4.

Eixo comando de válvulas: 1 no cabeçote.

Injeção eletrônica: Borgwarner.

Combustíveis: gasolina/etanol.

ECM: GPEC5.

Transmissão: câmbio automático de seis marchas à frente e uma à ré.

Relações de transmissão: 1ª - 4,459; 2ª - 2,508; 3ª - 1,556; 4ª - 1,142; 5ª - 0,852; 6ª - 0,672; Ré - 3,805.

Diferencial: 3,185.

Tração: dianteira.

Freio dianteiro: a disco ventilado (diâmetro de 305 mm) com pinça flutuante.

Freio traseiro: a disco sólido (diâmetro de 278 mm) com pinça flutuante.

Suspensão dianteira: tipo McPherson com rodas independentes, braços oscilantes inferiores com geometria triangular e barra estabilizadora.

Suspensão traseira: tipo McPherson com rodas independentes, links transversais/laterais e barra estabilizadora.

Amortecedores: hidráulicos e pressurizados (dianteiros e traseiros).

Elemento elástico: molas helicoidais (dianteiras e traseiras).

Direção: assistência elétrica com pinhão e cremalheira; diâmetro mínimo de curva de 11,1 m.

Rodas: liga de alumínio 7”x17”.

Pneus: 215/60 R17.

Peso em ordem de marcha: 1.451 kg.

Capacidade de carga: 400 kg.

Comprimento: 4.270 mm.

Largura da carroceria: 1.805 mm.

Altura do veículo: 1.711 mm.

Distância entre-eixos: 2.566 mm.

Altura mínima do solo entre os eixos: 205 mm.

Ângulo de entrada: 23,7°.

Ângulo de saída: 31,4°.

Volume do porta-malas: 385 litros (5 pass.) / 1.448 litros (2 pass.).

Tanque de combustível: 55 litros.

Velocidade máxima: 206 km/h (gasolina/etanol).

0 a 100 km/h: 9 s (gasolina/etanol).

Consumo PBEV Urbano: 10,9 km/l (gasolina) / 7,6 km/l (etanol).

Consumo PBEV Estrada: 12,0 km/l (gasolina) / 8,6 km/l (etanol).

Preço: R$ 129.990 (lote limitado a 3.000 unidades)

Versão Longitude tem bancos e volante em couro, carregador por indução ventilado e sensor traseiro Crédito: Jeep/Divulgação

Jeep Renegade Longitude MHEV

Destaques: itens da versão Altitude + bancos e volante em couro, rodas 18", carregador por indução ventilado e sensor de estacionamento traseiro.

Motor: transversal dianteiro, 4 cilindros em linha.

Diâmetro x curso: 70 x 86,5 mm.

Cilindrada total: 1.332 cm³.

Taxa de compressão: 10,5:1.

Potência Máxima (ABNT): 176 cv (gasolina/etanol) a 5.750 rpm.

Torque Máximo (ABNT): 27,5 kgfm (270 Nm) a 2.000 rpm.

Nº de válvulas por cilindro: 4.

Eixo comando de válvulas: 1 no cabeçote.

Injeção eletrônica: Borgwarner.

Combustíveis: gasolina/etanol.

Motor elétrico: dianteiro, transversal, com tensão de 48V.

Sistema elétrico: Tensão de 48V.

Baterias: chumbo 12V (72Ah) e auxiliar de íon-lítio 48V (19,5Ahr).

Componentes elétricos: ECM GPEC5, Conversor 48V-12V DC/DC e Máquina elétrica de 11,4 kw-65nM.

Transmissão: câmbio automático de seis marchas à frente e uma à ré.

Relações de transmissão: 1ª-4,459; 2ª-2,508; 3ª-1,556; 4ª-1,142; 5ª-0,852; 6ª-0,672; Ré-3,185.

Diferencial: 3,683.

Tração: dianteira.

Freio dianteiro: a disco ventilado (diâmetro de 305 mm) com pinça flutuante.

Freio traseiro: a disco sólido (diâmetro de 278 mm) com pinça flutuante.

Suspensão dianteira: tipo McPherson com rodas independentes, braços oscilantes inferiores com geometria triangular e barra estabilizadora.

Suspensão traseira: tipo McPherson com rodas independentes, links transversais/laterais e barra estabilizadora.

Amortecedores: hidráulicos e pressurizados (dianteiros e traseiros).

Elemento elástico: Molas helicoidais (dianteiras e traseiras).

Direção: assistência elétrica com pinhão e cremalheira; diâmetro mínimo de curva de 11,1 m.

Rodas: liga de alumínio 7”x18”.

Pneus: 225/55 R18.

Peso em ordem de marcha: 1.531 kg.

Capacidade de carga: 400 kg.

Comprimento: 4.270 mm.

Largura da carroceria: 1.805 mm.

Altura do veículo: 1.711 mm.

Distância entre-eixos: 2.566 mm.

Altura mínima do solo entre os eixos: 212 mm.

Ângulo de entrada: 25,8°.

Ângulo de saída: 32,1°.

Volume do porta-malas: 385 litros (5 pass.) / 1.448 litros (2 pass.).

Tanque de combustível: 55 litros.

Velocidade máxima: 206 km/h (gasolina/etanol).

0 a 100 km/h: 8,9 s (gasolina/etanol).

Consumo PBEV Urbano: 11,9 km/l (gasolina) / 8,3 km/l (etanol).

Consumo PBEV Estrada: 11,8 km/l (gasolina) / 8,6 km/l (etanol).

Preço: R$ 158.690

Versão Sahara tem teto solar panorâmico, Adventure Intelligence com Alexa e banco do motorista elétrico Crédito: Jeep/Divulgação

Jeep Renegade Sahara MHEV

Destaques: itens da Longitude + teto solar panorâmico, Adventure Intelligence com Alexa, banco do motorista elétrico, monitoramento de ponto cege e sensor dianteiro.

Motor: transversal dianteiro , 4 cilindros em linha.

Diâmetro x curso: 70 x 86,5 mm.

Cilindrada total: 1.332 $cm^{3}$.

Taxa de compressão: 10,5:1.

Potência máxima (ABNT): 176 cv (gasolina/etanol) a 5.750 rpm.

Torque máximo (ABNT): 27,5 kgfm (270 Nm) a 2.000 rpm.

Nº de válvulas por cilindro: 4.

Eixo comando de válvulas: 1 no cabeçote.

Injeção eletrônica: Borgwarner.

Combustíveis: gasolina/etanol.

Motor elétrico: dianteiro, transversal , com tensão de 48V.

Sistema elétrico: tensão de 48V.

Baterias: chumbo 12V (72Ah) e bateria auxiliar de íon-lítio 48V (19,5Ahr).

Componentes elétricos: ECM GPEC5 , Conversor 48V-12V DC/DC e Máquina elétrica de 11,4 kw-65nM.

Transmissão: câmbio automático de seis marchas à frente e uma à ré.

Relações de transmissão: 1ª-4,459; 2ª-2,508; 3ª-1,556; 4ª-1,142; 5ª-0,852; 6ª-0,672; Ré-3,185.

Diferencial: 3,683.

Tração: dianteira.

Freio dianteiro: a disco ventilado (diâmetro de 305 mm) com pinça flutuante.

Freio traseiro: a disco sólido (diâmetro de 278 mm) com pinça flutuante.

Suspensão dianteira: tipo McPherson com rodas independentes, braços oscilantes inferiores com geometria triangular e barra estabilizadora.

Suspensão traseira: tipo McPherson com rodas independentes, links transversais/laterais e barra estabilizadora.

Amortecedores: hidráulicos e pressurizados (dianteiros e traseiros ).

Elemento elástico: molas helicoidais (dianteiras e traseiras ).

Direção: assistência elétrica com pinhão e cremalheira; diâmetro mínimo de curva de 11,1 m.

Rodas: liga de alumínio 7”x18”.

Pneus: 225/55 R18.

Peso em ordem de marcha: 1.531 kg.

Capacidade de carga: 400 kg.

Comprimento: 4.270 mm.

Largura da carroceria: 1.805 mm.

Altura do veículo: 1.706 mm.

Distância entre eixos: 2.566 mm.

Altura mínima do solo entre os eixos: 208 mm.

Ângulo de entrada: 25,6°.

Ângulo de saída: 31,8°.

Volume do porta-malas: 385 litros (5 pass.) / 1.448 litros (2 pass.).

Tanque de combustível: 55 litros.

Velocidade máxima: 206 km/h (gasolina/etanol).

0 a 100 km/h: 8,9 s (gasolina/etanol).

Consumo PBEV Urbano: 11,9 km/l (gasolina) / 8,3 km/l (etanol).

Consumo PBEV Estrada: 11,8 km/l (gasolina) / 8,6 km/l (etanol)

Preço: R$ 175.990

A versão Willys é a topo e linha e também tem teto solar panorâmico Crédito: Jeep/Divulgação

Jeep Renegade Willys 4x4

Destaques: itens da Sahara + pneus mistos ATR+, adesivos exclusivos, selo Trail Rated e modo 4x4 Low.

Motor: transversal dianteiro , 4 cilindros em linha.

Diâmetro x curso: 70 x 86,5 mm.

Cilindrada total: 1.332 cm³.

Taxa de compressão: 10,5:1.

Potência máxima (ABNT): 176 cv (gasolina/etanol) a 5.750 rpm.

Torque máximo (ABNT): 27,5 kgfm (270 Nm) a 2.000 rpm.

Nº de válvulas por cilindro: 4.

Eixo comando de válvulas: 1 no cabeçote.

Injeção eletrônica: Borgwarner.

Combustíveis: gasolina/etanol.

ECM: GPEC5.

Transmissão: câmbio automático de nove marchas à frente e uma à ré.

Relações de transmissão: 1ª-4,700; 2ª-2,840; 3ª-1,910; 4ª-1,380; 5ª-1,000; 6ª-0,810; 7ª-0,700; 8ª-0,580; 9ª-0,480; Ré-3,805.

Diferencial: 3,318.

Tração: dianteira.

Freio dianteiro: a disco ventilado (diâmetro de 305 mm) com pinça flutuante.

Freio traseiro: a disco sólido (diâmetro de 278 mm) com pinça flutuante.

Suspensão dianteira: tipo McPherson com rodas independentes, braços oscilantes inferiores com geometria triangular e barra estabilizadora.

Suspensão traseira: tipo McPherson com rodas independentes, links transversais/laterais e barra estabilizadora.

Amortecedores: hidráulicos e pressurizados (dianteiros e traseiros).

Elemento elástico: molas helicoidais (dianteiras e traseiras).

Direção: assistência elétrica com pinhão e cremalheira; diâmetro mínimo de curva de 11,1 m.

Rodas: liga de alumínio 6,5”x17”.

Pneus: 225/65 R17.

Peso em ordem de marcha: 1.620 kg.

Capacidade de carga: 400 kg.

Comprimento: 4.270 mm.

Largura da carroceria: 1.805 mm.

Altura do veículo: 1.732 mm.

Distância entre eixos: 2.566 mm.

Altura mínima do solo entre os eixos: 228 mm.

Ângulo de entrada: 31,9°.

Ângulo de saída: 33,6°.

Volume do porta-malas: 314 litros (5 pass.) / 1.381 litros (2 pass.).

Tanque de combustível: 55 litros.

Velocidade máxima: 197 km/h (gasolina/etanol).

0 a 100 km/h: 9,9 s (gasolina/etanol).

Consumo PBEV Urbano: 9,1 km/l (gasolina) / 6,3 km/l (etanol).

Consumo PBEV Estrada: 9,7 km/l (gasolina) / 7,3 km/l (etanol).

Preço: R$ 189.490

*A repórter viajou a convite da Jeep.

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