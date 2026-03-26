Jeep Renegade se reposiciona e ganha versão “híbrida” à espera do Avenger; veja versões e preços

Único 4x4 do segmento, o Renegade Willys conta com pneus ATR Plus, câmbio de 9 marchas e seletor com cinco modos de terreno Crédito: Jeep/Divulgação
[ITUPEVA, SP] A importância do Renegade para a Jeep no mercado brasileiro ficou bastante explícita no lançamento da nova linha 2027 nesta quinta-feira (26). O modelo é o primeiro a estrear na Jeep a nova tecnologia híbrida leve de 48 volts (semelhante ao visto nos Fiat Fastback e Pulse, que carregam voltagem menor).
Com mais de 580 mil unidades vendidas no país, o SUV compacto se reposiciona para enfrentar um segmento com 24 concorrentes, apostando na introdução da tecnologia híbrida MHEV e em uma cabine completamente nova.
“O Renegade é o Jeep que mais representa o DNA da marca, com o maior índice de satisfação e fidelidade entre os modelos produzidos no Brasil. Os principais motivos de compra são: experiência anterior, aparência externa, potência/aceleração (com o motor T270 de 175 cv e 27,5 kgfm em todas as versões), marca e segurança”, conta Hugo Domingues, head da marca Jeep Stellantis América do Sul.
O modelo surge à espera do tão aguardado lançamento do Avenger, que deve se posicionar abaixo dele e, portanto, houve também um reposicionamento de preços no Renegade.
Apesar da redução agressiva de valores nas quatro versões de seu lançamento (Altitude, Longitude MHEV, Sahara MHEV e Willys) o Renegade perdeu a de entrada, a Sport (abaixo dos R$ 120 mil). Sua gama agora inicia na Altitude, que começa em R$ 141.990, mas para as 3 mil primeiras unidades vendidas, terá o preço promocional de lançamento de R$ 129.990.
O novo console central elevado não apenas amplia o porta-objetos para 9 litros Crédito: Jeep/Divulgação
Por outro lado, o modelo ainda conta com um trunfo que o destaca diante de outros SUV compactos, que é a existência de uma configuração verdadeiramente 4x4, no caso a topo de gama Willys (R$ 189.490). Um modelo que poderia concorrer com ele, o Suzuki Jimny, foi descontinuado pela marca, por conta da motorização que não seguia os padrões do Proconve 8.
A versão Willys utiliza o câmbio automático de nove marchas com funções 4WD Low e 4WD Lock, além de seletor com cinco modos de terreno e o selo Trail Rated. Outro detalhe que o destaca dos demais, é o seu visual, que mantém a silhueta "box-shape", uma vez que boa parte dos lançamentos nesse segmento têm uma vertente mais de carro de passeio do que de um modelo propriamente aventureiro.
A nova grade frontal com as sete fendas apresenta perfil mais horizontal e integração com o para-choque off-road Crédito: Jeep/Divulgação
Mudanças no visual
E por falar no seu visual externo, o Renegade mantém, em sua nova repaginação, seus elementos icônicos como as caixas de roda trapezoidais e a lanterna em X. Mas ganha uma grade de sete fendas redesenhada, assim como os para-choques, que agora apresentam ângulos de ataque e saída otimizados para o uso fora de estrada.
O conjunto óptico mantém os faróis redondos, mas adota uma nova assinatura DRL. Dependendo da versão, o modelo conta com novas rodas de 17 ou 18 polegadas e teto bicolor de série.
Modelo manteve o desenho em X das lanternas traseiras Crédito: Jeep/Divulgação
Mas a transformação mais radical ocorreu no seu interior, que foi 100% reformulado para ampliar a percepção de qualidade e o conforto. O painel utiliza materiais refinados e abriga, em todas as versões, a nova central multimídia de 10,1 polegadas com processador de 40k MIPS e 6GB de memória RAM.
O console central foi elevado, oferecendo 9 litros de volume de porta-objetos, e passou a integrar saídas de ar para os passageiros traseiros. O modelo agora conta com um quadro de instrumentos de 7” totalmente digital, além de novos acabamentos de bancos, manopla de câmbio e banco elétrico do motorista (nas versões Sahara e Willys).
O novo Jeep Renegade oferece diversos itens em termos de tecnologia e segurança em todas as versões. Desde a de entrada, o novo Renegade conta com seis airbags e possui tecnologias de condução semiautônoma (ADAS), como frenagem de emergência, aviso e assistente de mudança de faixa, além de detector de fadiga.
A versão 4x4 é um dos principais diferenciais entre os SUVs compactos à venda atualmente Crédito: Jeep/Divulgação
Conectividade
A central multimídia das versões Sahara e Willys tem embarcada a plataforma Adventure Intelligence com Alexa integrada. Segundo a montadora, a ferramenta aprimora o nível de informações, possibilitando ao motorista consultar, de sua casa, o nível de combustível do veículo por meio do comando de voz, por exemplo.
A plataforma possui um aplicativo exclusivo e também outras facilidades, como chamada automática de emergência, assistência mecânica 24h, central de serviços conectados, chamada de emergência, alerta de furto e assistente à recuperação veicular, agendamento on-line, alertas de condução, extensão smartwatch, assistente virtual, localização do veículo no app, operações remotas, mapa de alcance dinâmico, atualização remota do mapa, busca por ponto de interesse, navegação sem interrupções, tráfego e radares em tempo real e visual 3D.
Central multimídia de 10,1 polegadas é item de série em todas as versões e possui espelhamento sem fio Crédito: Jeep/Divulgação
A plataforma possui gratuidade inicial de 6 meses, extensíveis por mais 6, mediante a associação do cartão de crédito à conta do usuário e contratação do pacote Premium + Wi-Fi. O Renegade conta com garantia de 5 anos, que é mantida ativa por meio da realização correta das revisões previstas no manual do veículo, sendo feitas a cada 12 mil km rodados ou 1 ano.
Tecnologia híbrida
No aspecto mecânico, o Renegade introduz o sistema MHEV 48V nas versões Longitude e Sahara. Trata-se de uma máquina elétrica de 11,4 kW (15,5 cv) que auxilia o motor T270 de 176 cv em acelerações e retomadas, reduzindo o consumo urbano em até 7% e as emissões de CO² em 16%, conforme informou a marca.
Emblema MHEV nas laterais sinaliza a nova propulsão híbrida de 48V focada em eficiência urbana Crédito: Jeep/Divulgação
O sistema utiliza uma bateria de íon-lítio de 0,85 kWh e permite modos de operação como o e-Start e e-Assist, otimizando a eficiência energética sem comprometer o desempenho, que registra 0 a 100 km/h em 8,9 segundos nas variantes híbridas.
A configuração opera paralelamente ao sistema elétrico convencional do veículo. Uma gestão eletrônica controla a operação entre os modos de condução, otimizando eficiência, economia e disponibilidade de torque visando a dirigibilidade.
“Basicamente a proposta do MHEV é desonerar o motor térmico. Ele não faz a propulsão elétrica do veículo, e sim trabalha com foco em desonerar o motor térmico puramente para poder ser uma tecnologia democrática, acessível”, explica o vice-presidente Senior de Engenharia de Produto da Stellantis América do Sul, Marcio Tonani.
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Teto solar panorâmico para as duas versões topo por Jeep/Divulgação
O consumo dessa motorização chega a 11,9 km/l (gasolina) e 8,3 km/l (etanol) no ciclo urbano; e a 11,8 km/l (gasolina) e 8,6 km/l (etanol) na estrada, além de proporcionar benefícios como isenções de IPVA em alguns Estados e isenção do rodízio na cidade de São Paulo.
Conheça as versões:
A versão Altitude é a de entrada da nova linha do Renegade Crédito: Jeep/Divulgação
Jeep Renegade Altitude
Destaques: central de 10,1", painel digital de 7", teto bicolor, rodas 17", ar digital dual zone, chave presencial e pacote ADAS.
Motor: transversal dianteiro, 4 cilindros em linha.
Diâmetro x curso: 70 x 86,5 mm.
Cilindrada total: 1.332 cm³.
Taxa de compressão: 10,5:1.
Potência Máxima (ABNT): 176 cv (gasolina/etanol) a 5.750 rpm.
Torque Máximo (ABNT): 27,5 kgfm (270 Nm) a 2.000 rpm.
Nº de válvulas por cilindro: 4.
Eixo comando de válvulas: 1 no cabeçote.
Injeção eletrônica: Borgwarner.
Combustíveis: gasolina/etanol.
ECM: GPEC5.
Transmissão: câmbio automático de seis marchas à frente e uma à ré.
Relações de transmissão: 1ª - 4,459; 2ª - 2,508; 3ª - 1,556; 4ª - 1,142; 5ª - 0,852; 6ª - 0,672; Ré - 3,805.
Diferencial: 3,185.
Tração: dianteira.
Freio dianteiro: a disco ventilado (diâmetro de 305 mm) com pinça flutuante.
Freio traseiro: a disco sólido (diâmetro de 278 mm) com pinça flutuante.
Suspensão dianteira: tipo McPherson com rodas independentes, braços oscilantes inferiores com geometria triangular e barra estabilizadora.
Suspensão traseira: tipo McPherson com rodas independentes, links transversais/laterais e barra estabilizadora.
Amortecedores: hidráulicos e pressurizados (dianteiros e traseiros).
Elemento elástico: molas helicoidais (dianteiras e traseiras).
Direção: assistência elétrica com pinhão e cremalheira; diâmetro mínimo de curva de 11,1 m.