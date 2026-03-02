Linha 2026

Nissan Kait ganha duas novas versões mais baratas e com menos itens; veja o que muda

Novas configurações do SUV são baseadas nas já existentes Sense Plus e Advance Plus, mas sem alguns itens de segurança e com mudanças na lista de equipamentos de série

Publicado em 2 de março de 2026 às 17:59 - Atualizado há 6 horas

Novas versões do Kait são baseadas nas versões Advance Plus (foto) e Sense Plus, mas com menos itens de série. Crédito: Nissan/Divulgação

A Nissan anunciou que o Kait agora conta com duas novas versões, Sense e Advance, que estreiam já esta semana e custam R$ 136.990 e R$ 146.990, respectivamente. Agora, a linha 2026 do SUV tem seis configurações, que ainda partem de R$ 117.990, na Active, e vão até R$ 152.990, na Exclusive.

As mudanças presentes nas novas versões do Kait estão nos itens que elas oferecem de série. Elas, inclusive, são inspiradas nas configurações já existentes Sense Plus e Advance Plus, mas têm pacotes de equipamentos reduzidos, que possibilitam um preço também menor.

Com isso, ambas não contam com alerta de colisão frontal, assistente para frenagens de emergência, assistente de manutenção de faixa e alerta de mudança involuntária de faixa. Em ambos os casos, no entanto, seguem presentes de série as rodas de liga leve de 17”, faróis de LED, 6 airbags, câmera de ré e sensor de estacionamento traseiro.

As únicas diferenças nas listas de itens de série entre as duas novidades são o carregador de celular por indução e rodas com design exclusivo, presentes na configuração Advance, além da central multimídia. No caso da versão Sense, a tela é de 8”, enquanto na Advance o equipamento acrescenta tela de 9”, espelhamento para Android Auto e Apple Carplay sem fio.

As versões Sense e Advance têm a mesma motorização do resto da linha: o motor 1.6 de 113 cv de potência e 15,2 kgfm de torque – ambos a etanol – e câmbio CVT.

Veja a lista de itens de série completa das novas versões:

Nissan Kait Sense: faróis e lanternas full led, rodas de liga leve de 17 polegadas e pneus 205/55 R17, chave presencial e botão "push start", câmera traseira e sensor de estacionamento, banco traseiro rebatível e bipartido (60/40), ar-condicionado, seis airbags, bancos com revestimento em tecido "Plus", entre outros.

faróis e lanternas full led, rodas de liga leve de 17 polegadas e pneus 205/55 R17, chave presencial e botão "push start", câmera traseira e sensor de estacionamento, banco traseiro rebatível e bipartido (60/40), ar-condicionado, seis airbags, bancos com revestimento em tecido "Plus", entre outros. Nissan Kait Advance: maçanetas internas cromadas, rodas de liga leve estilo "blades" de 17'' e pneus 205/55 R17, abertura e fechamento dos vidros pela chave, bancos com revestimento em tecido "Signature", espelho retrovisor interno eletrocrômico, carregador de celular por indução, painel de instrumentos digital de 7", multimídia Pioneer com tela de de 9'', Bluetooth, conexão sem fio para Apple CarPlay e Android Auto.

Versões e preços do Nissan Kait

Active: R$ 117.990

R$ 117.990 Sense (nova): R$ 136.990,00

R$ 136.990,00 Sense Plus: R$ 139.590

R$ 139.590 Advance (nova): R$ 146.990,00

R$ 146.990,00 Advance Plus: R$ 149.890

R$ 149.890 Exclusive: R$ 152.990

*Com informações da Nissan.

