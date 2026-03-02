Nissan Kait ganha duas novas versões mais baratas e com menos itens; veja o que muda

Publicado em 2 de março de 2026 às 17:59
A Nissan anunciou que o Kait agora conta com duas novas versões, Sense e Advance, que estreiam já esta semana e custam R$ 136.990 e R$ 146.990, respectivamente. Agora, a linha 2026 do SUV tem seis configurações, que ainda partem de R$ 117.990, na Active, e vão até R$ 152.990, na Exclusive.
As mudanças presentes nas novas versões do Kait estão nos itens que elas oferecem de série. Elas, inclusive, são inspiradas nas configurações já existentes Sense Plus e Advance Plus, mas têm pacotes de equipamentos reduzidos, que possibilitam um preço também menor.
Com isso, ambas não contam com alerta de colisão frontal, assistente para frenagens de emergência, assistente de manutenção de faixa e alerta de mudança involuntária de faixa. Em ambos os casos, no entanto, seguem presentes de série as rodas de liga leve de 17”, faróis de LED, 6 airbags, câmera de ré e sensor de estacionamento traseiro.
As únicas diferenças nas listas de itens de série entre as duas novidades são o carregador de celular por indução e rodas com design exclusivo, presentes na configuração Advance, além da central multimídia. No caso da versão Sense, a tela é de 8”, enquanto na Advance o equipamento acrescenta tela de 9”, espelhamento para Android Auto e Apple Carplay sem fio.
As versões Sense e Advance têm a mesma motorização do resto da linha: o motor 1.6 de 113 cv de potência e 15,2 kgfm de torque – ambos a etanol – e câmbio CVT.
Veja a lista de itens de série completa das novas versões:
