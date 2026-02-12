Temperado com veneno

Fiat Pulse Abarth mantém desempenho e vocação esportiva na linha 2026

Longe de ser uma compra racional, o Pulse Abarth é um verdadeiro “brinquedo” – altamente recomendável para quem gosta de “baixar a bota” e ser feliz ao volante.

Agência Flashmotors Agência / [email protected]

Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 14:22 - Atualizado há 23 minutos

Fiat Pulse Abarth foi o SUV a incorporar o “veneno” do escorpião Crédito: Gabriel Dias/Flashmotors

Primeiro SUV a incorporar o “veneno” do escorpião, o Fiat Pulse Abarth – produzido em Betim (MG), assim como toda a linha – avança na linha 2026 com novidades no visual externo. A frente foi remodelada e traz novo para-choque, com linhas mais proeminentes e marcantes, nova grade superior em preto brilhante com detalhes em vermelho e elementos verticais acentuados, que reforçam o visual agressivo do modelo em conjunto com o novo farol de neblina em led.

Seguindo o padrão global da marca, um novo logotipo em script com a palavra “Abarth”, em tom escurecido, foi adicionado ao centro da grade, acompanhado do detalhe do escorpião no canto inferior direito. O “skid plate” (grade inferior) segue o formato de linhas retas da nova dianteira, enquanto as entradas de ar laterais ganharam maior destaque, com novas linhas e acabamento em vermelho.

Completam as mudanças externas as novas rodas exclusivas de 18 polegadas, com acabamento em preto brilhante, aros vazados e o logotipo do escorpião com detalhes vermelhos. No interior, que mantém o aspecto premium em tons escurecidos, o modelo ganha mais sofisticação com a chegada do teto solar panorâmico, com abertura elétrica da cortina.

Os novos bancos esportivos, totalmente redesenhados, recebem novo acabamento, o nome “Abarth” bordado, o escorpião em alto-relevo e costuras vermelhas. O conjunto equilibra esportividade e conforto, com formato tipo concha para uma condução mais esportiva, além de novos ajustes elétricos para o banco do motorista. Os painéis de porta passam a ser revestidos em vinil.

O Pulse Abarth linha 2026 parte de R$ 160.990 Crédito: Gabriel Dias/Flashmotors

O Pulse Abarth linha 2026 parte de R$ 160.990 na cor Preto Vulcano. Nas demais opções de pintura, todas com teto biton na mesma tonalidade, o preço sobe, chegando a R$ 162.480 na unidade avaliada em Cinza Strato, cor exclusiva da versão. Em outubro do ano passado, a Fiat lançou a edição especial Stranger Things do modelo, em parceria com a Netflix, coincidindo com a estreia da quinta e última temporada da série.

Limitada a 511 unidades – “5” referente à temporada e “11” ao nome da personagem principal, “Eleven” –, a série especial custa R$ 159.990. Por ser uma edição numerada, com plaqueta instalada sobre o porta-luvas, e de produção limitada, o Pulse Abarth Stranger Things não está disponível para testes da imprensa, embora mantenha a mesma mecânica do Pulse Abarth “convencional”.

Mecanicamente, o Pulse Abarth segue equipado com o motor turbo T270, com calibração exclusiva para a divisão do escorpião, que o credencia como o SUV mais rápido do Brasil. Ele acelera de zero a 100 km/h em 7,6 segundos e atinge velocidade máxima de 215 km/h (com etanol), com relação peso-potência de 6,9 kg/cv. São 185 cavalos de potência e 27,5 kgfm de torque, sempre associados ao câmbio automático de 6 marchas.

No quesito segurança, o modelo entrega tecnologia de ponta, com sistemas ADAS Crédito: Gabriel Dias/Flashmotors

O desempenho pode ser ajustado por meio de três modos de condução: “Sport” – prioriza esportividade com conforto –, “Manual” – garante versatilidade e personalidade – e o exclusivo “Poison”, da Abarth. Nesse último, o SUV oferece respostas mais rápidas, “envenenadas” e divertidas. Com um mapa especial do acelerador, é possível atingir a mesma velocidade em até 60% do tempo quando comparado ao modo “Sport”.

No quesito segurança, o modelo entrega tecnologia de ponta, com sistemas ADAS (assistência avançada à condução), como comutação automática dos faróis, alerta de saída de faixa e frenagem autônoma de emergência. O freio de estacionamento é eletrônico, com função Auto Hold. O SUV do escorpião conta ainda com quatro airbags de seis zonas de proteção – frontais, laterais de tórax e de cabeça para motorista e passageiros.

Experiência a bordo Com o “bicho” ao lado

Embora mantenha os 185 cavalos, o motor 1.3 turbo recebeu calibração específica no mapa do acelerador para priorizar desempenho Crédito: Gabriel Dias/Flashmotors

A cabine do Pulse Abarth reflete a proposta agressiva do exterior, transpirando esportividade. O ambiente é acolhedor, mas ao mesmo tempo intimidador, com acabamento totalmente escurecido. Ao dar a partida, o motorista é saudado pela mensagem “Welcome movement Abarth”, exibida tanto no cluster quanto na central multimídia.

O logotipo da marca esportiva italiana aparece em vários pontos do interior. A suspensão recebeu ajustes específicos da divisão esportiva da Fiat, embora o Abarth preserve boa parte das características dos Pulse “convencionais”.

A posição de dirigir elevada é uma delas, destoando um pouco da proposta puramente esportiva da versão. O cluster digital de 7 polegadas fornece informações como pressão do turbo, força G em tempo real e potência do veículo. Próximo ao retrovisor interno ficam os comandos do concierge e dos serviços digitais da marca.

A central multimídia Uconnect de 10,1 polegadas oferece espelhamento sem fio para Android Auto e Apple CarPlay, além do sistema Connect Me, com mais de 30 funcionalidades, diagnósticos remotos, localização via smartphone, integração com Alexa e Google Assistant. O Pulse Abarth traz ainda Auto Hold, ar-condicionado automático e digital, além de airbags frontais, laterais e de cabeça para todos os ocupantes.

Impressões ao dirigir Dupla personalidade

A cabine do Pulse Abarth reflete a proposta agressiva do exterior, transpirando esportividade Crédito: Gabriel Dias/Flashmotors

Porto Alegre – Entre as motorizações do catálogo da Stellantis, o Pulse Abarth não poderia receber outra que não fosse a turbo T270. O conjunto é associado ao câmbio automático de 6 marchas, com trocas sequenciais por “paddles shifters” atrás do volante, e à direção com assistência elétrica progressiva – leve em manobras e mais firme em velocidades elevadas.

Embora mantenha os 185 cavalos, o motor 1.3 turbo recebeu calibração específica no mapa do acelerador para priorizar desempenho. O toque final vem com o modo “Poison”, acionado por botão junto à direção, que libera todos os “demônios” da versão. O consumo aumenta, mas a diversão compensa, com direito aos típicos “estouros” nas trocas de marcha, som que chama a atenção até de quem observa o carro passar.

Com o “Poison” ativado, o comportamento muda sensivelmente: o ronco do motor fica mais evidente, a suspensão se torna mais rígida, o volante ganha peso e o acelerador responde com maior sensibilidade. Basta pressionar metade do curso do pedal para que todo o torque esteja disponível. O resultado é um SUV compacto que melhora a estabilidade e contorna curvas rápidas “grudado” ao chão.

Mecanicamente, o Pulse Abarth segue equipado com o motor turbo T270, com calibração exclusiva para a divisão do escorpião Crédito: Gabriel Dias/Flashmotors

Segundo a marca, nesse modo, o Pulse Abarth acelera de zero a 100 km/h em 7,6 segundos e alcança 215 km/h. Para tornar tudo mais seguro, a variante esportiva conta com sistemas ADAS, que tornam-se menos intrusivos quando o “Poison” está ativado, enquanto o câmbio privilegia marchas mais baixas.

O prazer ao dirigir cresce, mas o custo aparece no consumo. Durante o teste, os números ficaram acima dos aferidos pelo Inmetro: 10 km/l com gasolina e 6,8 km/l com etanol na cidade, e 12,3 km/l (gasolina) e 8,8 km/l (etanol) na estrada. Ainda assim, quem opta por um Pulse Abarth dificilmente está preocupado com questões “mundanas”, como o preço do combustível. Longe de ser uma compra racional, o Pulse Abarth é um verdadeiro “brinquedo” – altamente recomendável para quem gosta de “baixar a bota” e ser feliz ao volante.

Ficha técnica

Fiat Pulse Abarth 2026

Motor : transversal dianteiro, quatro cilindros, diâmetro x curso 70 x 86,5 milímetros, 1.332 cm³, taxa de compressão 10,5:1

: transversal dianteiro, quatro cilindros, diâmetro x curso 70 x 86,5 milímetros, 1.332 cm³, taxa de compressão 10,5:1 Potência : 180 cavalos (gasolina) / 185 cavalos (etanol) a 5.750 rpm

: 180 cavalos (gasolina) / 185 cavalos (etanol) a 5.750 rpm Torque : 27,5 kgfm a 1.750 rpm

: 27,5 kgfm a 1.750 rpm Injeção : eletrônica Vitesco, multiponto, direta

: eletrônica Vitesco, multiponto, direta Combustível : gasolina e etanol

: gasolina e etanol Transmissão : automática de 6 marchas, com “paddles shiffters” na direção

: automática de 6 marchas, com “paddles shiffters” na direção Tração : dianteira

: dianteira Direção : elétrica com pinhão e cremalheira

: elétrica com pinhão e cremalheira S istema de freios : comando hidráulico, ABS e ESC de série, dianteiro a disco ventilado com pinça flutuante, traseiro a tambor com regulagem automática e refrigeração

: comando hidráulico, ABS e ESC de série, dianteiro a disco ventilado com pinça flutuante, traseiro a tambor com regulagem automática e refrigeração Suspensão : dianteira tipo MacPherson com rodas independentes, traseira, eixo de torção com rodas semi-independentes

: dianteira tipo MacPherson com rodas independentes, traseira, eixo de torção com rodas semi-independentes Rodas e pneus : liga leve de 17 polegadas, 215/50 R17

: liga leve de 17 polegadas, 215/50 R17 Peso em ordem de marcha : 1.281 quilos

: 1.281 quilos Porta-malas : 370 litros, 1.238 litros com os bancos traseiros rebatidos

: 370 litros, 1.238 litros com os bancos traseiros rebatidos Dimensões : 4,11 metros de comprimento, 1,77 metro de largura (sem os espelhos), 1,54 metro de altura, 2,53 metros de entre-eixos

: 4,11 metros de comprimento, 1,77 metro de largura (sem os espelhos), 1,54 metro de altura, 2,53 metros de entre-eixos Altura em relação ao solo : 18,8 centímetros

: 18,8 centímetros Tanque de combustíve l: 47 litros

l: 47 litros Preço: R$ 160.990, com a cor Cinza Strato e teto Preto Vulcano, o modelo avaliado custa R$ 162.480

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta