Volkswagen apresenta Golf GTI e Jetta GLI para completar o time de esportivos da marca

Após um hiato, o Golf GTI retorna ao mercado brasileiro em sua versão mais potente da história, enquanto o Jetta GLI chega renovado com novo design e conectividade.

Publicado em 5 de setembro de 2025 às 16:34

O lançamento dos dois modelos marca a retomada da presença da montadora no segmento de alta performance no país Crédito: Divulgação

A Volkswagen do Brasil oficializou a chegada do Golf GTI e do Jetta GLI, completando a linha de esportivos da marca batizada de "VW Legends", que já contava com o Nivus GTS.

O lançamento dos dois modelos marca a retomada da presença da montadora no segmento de alta performance no país. O Golf GTI, em sua oitava geração, faz seu retorno após um período de ausência, trazendo consigo um motor mais potente e um pacote de tecnologia, enquanto o Jetta GLI se atualiza com um novo visual e recursos de conectividade.

Os dois modelos foram apresentados à imprensa em um evento no interior de São Paulo, onde o Golf GTI participou de um desafio de arrancada contra um avião. A pré-venda do Golf GTI está prevista para 6 de setembro, enquanto o Jetta GLI terá suas vendas iniciadas em outubro.

“Temos o trio completo! Depois de ter recebido muito pedidos do Golf GTI, ele chegou ao Brasil acompanhado de uma dupla que é referência em esportividade. Seja o Jetta GLI com a versatilidade de um sedã, seja no ineditismo do Nivus GTS, como o nosso primeiro SUV esportivo produzido no Brasil. É um momento importante para a marca de resgate a nossa tradição com esportivos e enaltecer três siglas que trouxeram frutos muito importantes para a Volkswagen aqui na região e no mundo”, ressalta Ciro Possobom, CEO e presidente da Volkswagen do Brasil.

O retorno do hatch esportivo

O Golf GTI volta ao Brasil em sua oitava geração Crédito: Divulgação

O Golf GTI, um dos modelos mais representativos do segmento de hatches esportivos no Brasil, volta ao mercado com sua oitava geração. O veículo chega equipado com o motor EA888 Evo4 de 2.0 litros turbo, que entrega 245 cv de potência e 37,7 kgfm de torque.

A transmissão é a DSG de 7 velocidades com dupla embreagem. Com este conjunto, o GTI acelera de 0 a 100 km/h em 6,1 segundos. O sistema de suspensão conta com eixo dianteiro do tipo MacPherson e traseiro Multilink, com taxas de mola 15% e 5% maiores, respectivamente.

No visual, o Golf GTI mantém elementos característicos, como a grade em colmeia e frisos vermelhos na dianteira. O modelo é o primeiro da marca no Brasil a ter o logo da VW iluminado, além de faróis full LED. As luzes de neblina têm um formato de “favos de mel”. As rodas são de 18 polegadas, com design Jerez. Na traseira, as lanternas são 100% em LED. O emblema da VW na tampa do porta-malas funciona como alavanca de abertura e esconde a câmera de ré.

Interior e tecnologia

A cabine do Golf GTI é orientada para o motorista, com um conjunto de telas que somam mais de 23 polegadas. O painel de instrumentos Digital Cockpit Pro de 10,2 polegadas oferece modos de visualização exclusivos para o GTI. A central multimídia tem tela de 12,9 polegadas com navegação, Apple CarPlay e Android Auto sem fio.

O volante capacitivo tem botões físicos e acabamento perfurado. O console central abriga um carregador por indução de 45W e uma nova manopla de câmbio. O modelo oferece quatro modos de condução (Eco, Comfort, Sport e Individual) que ajustam oito configurações do veículo.

O sistema de som é da Harman Kardon, com nove alto-falantes e 480W de potência. A iluminação ambiente é personalizável com 30 cores. O GTI vem equipado com mais de dez assistências ao condutor (ADAS), incluindo ACC com Stop&Go, Blind Spot Monitoring, Emergency Assist e o Travel Assist.

Os bancos podem ser revestidos em couro Vienna com ajuste elétrico, ventilação e memória, ou com o tecido xadrez, tradicional no modelo. O teto solar panorâmico é de série. O Golf GTI estará disponível nas cores Vermelho Kings, Preto Mythos, Branco Puro e Cinza Moonstone.

O Jetta GLI renovado

O modelo mantém o motor 2.0l turbo EA888, que agora produz 231 cv de potência e 35,7 kgfm de torque Crédito: Divulgação

O Jetta GLI, posicionado como um sedã versátil, chega com um visual atualizado. O modelo é equipado com o motor 2.0l turbo EA888, que manteve 231 cv de potência e 35,7 kgfm de torque, mesmo com os ajustes do proconve 8, com transmissão DSG de 7 marchas. Com este conjunto, o GLI atinge os 100 km/h em 6,6 segundos. O design exterior foi renovado, com novas assinaturas de iluminação em LED nos faróis e lanternas, que são interligadas.

A grade dianteira é em colmeia, com friso vermelho e o logo GLI. Na traseira, o emblema GLI foi centralizado e as ponteiras de escapamento são ovaladas. As rodas diamantadas de 18 polegadas e as pinças de freio vermelhas completam o visual. No interior, o Jetta GLI recebe novos acabamentos nos bancos e painéis de porta, com costuras vermelhas. O painel de instrumentos é digital, com tela de 10,25 polegadas.

O sistema de infoentretenimento é o VW Play Connect de 10 polegadas, que permite acesso a 15 funções no aplicativo Meu VW. O modelo conta com ar-condicionado Climatronic Touch de duas zonas, carregador por indução e iluminação ambiente com mais de 10 opções de cores.

Em termos de segurança, o sedã vem com seis airbags e um conjunto de sistemas ADAS, como Lane Assist, Blind Spot Monitoring, Travel Assist e ACC com Stop&Go. O Jetta GLI será oferecido em seis cores: Branco Puro, Preto Mystic, Vermelho Kings, Cinza Platinum, Azul Pacífico e Cinza Glacial.

Nota do Editor 05/09/2025 - 16:31hrs Conteúdo desenvolvido por Inteligência Artificial com base no material divulgado pela Volkswagen do Brasil e revisado pela equipe de jornalistas da editoria Motor.

