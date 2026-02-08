Ano delas

Veja os lançamentos de picapes mais aguardados para 2026

Segmento planeja chegada de novos modelos para este ano, com destaque para as intermediárias e híbridas; confira os principais nomes que estão chegando e os que já estrearam

Publicado em 8 de fevereiro de 2026 às 08:39

Diversas picapes vão chegar ao mercado brasileiro ao longo de 2026, aquecendo o segmento que está em crescimento Crédito: Estúdio Criação/Divulgação

Se 2025 já foi um ano de destaque para as picapes no mercado automotivo brasileiro, 2026 promete ser igualmente bom ou até melhor para o segmento. Com lançamentos confirmados ou previstos, a expectativa é que as novidades ditem o ritmo desse mercado, com a injeção de mais opções que podem brigar com modelos já consolidados.

Até mesmo as picapes mais tradicionais, que estão na parte de cima do ranking de vendas há alguns anos, estão se reinventando e podem estrear novas versões, visando principalmente a eletrificação.

O sub-segmento que mais deve ganhar reforços é o das picapes intermediárias, atualmente liderado pela Fiat Toro, que vendeu 52.129 unidades no ano passado, segundo a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave).

De olho nessas movimentações, Motor A Gazeta listou os principais lançamentos recente, esperados e confirmados para 2026 – e, de bônus, dois modelos que chegam em 2027. Confira:

Ram Dakota

Ram Dakota chegou ao mercado em duas versões com motorização 2.2 turbodiesel e mais de uma tonelada de capacidade de carga. Crédito: Ram/Divulgação

Lançada oficialmente nesta semana no Brasil, a Ram Dakota está disponível em duas versões, Warlock e Laramie, ambas equipadas com o motor 2.2 Turbodiesel de 200 cv e 45,9 kgfm, com câmbio automático de oito marchas e tração 4x4 Auto.

A configuração Warlock tem um visual voltado para a estética off-road, enquanto a Laramie tem uma pegada mais luxuosa e com foco no uso urbano. Internamente, as duas versões contam com um quadro de instrumentos de 7”, central multimídia de 12,3” com Android Auto e Apple CarPlay, visão 540º da área externa, entre outros itens.

A nova Ram Dakota possui força e capacidade para rebocar até 3.500 kg e carregar 1.020 kg, com a caçamba comportando 1.210 litros. Os preços partem de R$ 289.990 na versão Warlock e R$ 309.990 na Laramie.

Renault Niagara

A picape-conceito Renault Niagara foi exibida durante o Salão do Automóvel de 2025, em São Paulo. Crédito: Renault/Divulgação

Outro lançamento aguardado é o da picape que a Renault está preparando para o mercado brasileiro, confirmada para o segundo semestre de 2026. Trata-se de um modelo intermediário, que vai brigar com a Fiat Toro, e que será construído sobre a mesma plataforma do Renault Boreal, a Renault Group Modular Platform (RGPM).

Até agora, a marca divulgou apenas o conceito da picape, que foi exibido durante o Salão Internacional do Automóvel de São Paulo do ano passado. Segundo a Renault o modelo terá mais de 5 metros de comprimento e, com base no protótipo, dá para esperar um visual robusto, principalmente na dianteira.

A motorização deve ser a mesma do Boreal: motor 1.3 turbo de 163 cv de potência e 27,5 kgfm de torque, com câmbio de dupla embreagem de 7 marchas. Além disso, a picape deve contar com opções de tração 4x2 e 4x4.

Toyota Hilux híbrida

Nova geração da Toyota Hilux deve estrear no segundo semestre com motorização híbrida Crédito: Toyota/Divulgação

A picape média mais vendida no Brasil vai ganhar versões híbrida, elétrica e a hidrogênio em sua nova geração, que já estreou no Sudeste Asiático e na Europa no final do ano passado. Segundo apuração do Autoesporte, a versão híbrida será lançada no Brasil ainda em 2026, possivelmente no segundo semestre, com a renovação da linha.

O conjunto do modelo que vai estrear por aqui deve ser o leve (MHEV) de 48V, que une o motor 2.8 turbodiesel de quatro cilindros a um motor elétrico de 16 cv. Segundo a marca, a capacidade de reboque da picape, nesta versão, é de até 3.500 quilos. Além disso, as versões a combustão vão continuar sendo vendidas.

Picape da BYD

A BYD está preparando para este ano o lançamento de uma picape híbrida intermediária, que também chega para bater de frente com a Toro. Ainda há poucas informações sobre a novidade, mas espera-se que ela seja baseada no Song Plus, com o design inspirado no visual do SUV antes da reestilização. A expectativa é que a motorização seja híbrida PHEV flex, com motor 1.5 aspirado.

O modelo foi apelidado de “Baby Shark”, referência à única picape da marca chinesa disponível no Brasil atualmente, mas que não encontrou muito sucesso no mercado local. Com o novo projeto, a BYD mira expandir a atuação neste segmento.

Ford Ranger cabine simples

A versão cabine simples da Ford Ranger deve chegar ao portfólio da marca ainda este ano. Crédito: Ford/Divulgação

O presidente da Ford América do Sul, Martín Galeano, já confirmou que a versão cabine simples da Ranger chegará ao catálogo da marca em 2026. Com produção na planta de Pacheco, na Argentina, a novidade deve contar com o mesmo motor 2.0 turbodiesel de 170 cv e 41,3 kgfm da linha atual, tendo ainda tração 4x4 e câmbio manual de seis marchas.

A picape foi exibida durante a principal feira do setor de transporte rodoviário de cargas da América Latina, a Fenatran, em 2024, e pode carregar 1.250 kg, com o volume de caçamba ampliado para 1.876 litros.

Mesmo sendo voltada para trabalho pesado, a picape não vai abrir mão da tecnologia, contando com itens presentes nas versões cabine dupla, como a central multimídia de 10,4”, painel de instrumentos digital e controle automático em descida, por exemplo.

Além da versão Cabine Simples, o presidente da montadora na América do Sul também confirmou que a versão cabine chassi também será produzida na planta e deve chegar este ano.

Fiat Toro híbrida

Líder no segmento de picapes intermediárias, a Fiat Toro pode estar prestes a ganhar uma versão híbrida. Crédito: Fiat/Divulgação

Com a Stellantis visando a expansão do processo de eletrificação da marca, um dos modelos que deve ganhar uma versão híbrida este ano é a Fiat Toro, na linha 2027. Segundo apuração do portal Autos Segredos, três versões da picape contarão com o sistema híbrido leve de 48 volts do grupo: Freedom, Volcano e Ultra.

O site também apurou que, inicialmente, o motor MHEV 48 volts seria combinado a uma transmissão e-DCT de sete marchas e dupla embreagem, mas devido ao alto custo, o câmbio será o automático de seis marchas.

Bônus: Volkswagen Tukan (2027)

A nova Volkswagen Tukan chega em 2027 ao Brasil para competir com a Fiat Toro. Crédito: Volkswagen/Divulgação

No começo de fevereiro a VW finalmente anunciou o nome da nova picape da marca no Brasil, a Tukan, que é mais um nome para lutar na mesma arena que a Fiat Toro. O modelo teve apenas o nome e um teaser revelados, por enquanto, e a montadora prepara o lançamento para 2027.

Na imagem que foi divulgada, é possível ver que há uma maçaneta no início da caçamba, perto da caixa de roda, e uma faixa cinza na coluna C, que contém o nome do modelo. Além disso, o teaser indica que a picape será oferecida na versão de cabine dupla.

Bônus: Ford Ranger Híbrida e Tremor (2027)

A Ford planeja lançar as versões híbrida e Tremor da Ranger no Brasil até o final de 2027. Crédito: Ford/Divulgação

Além da versão Cabine Simples, a Ford também anunciou recentemente que a linha Ranger vai ganhar uma configuração híbrida plug-in e uma da família Tremor, ambas com previsão para chegarem até o final de 2027.

Segundo a marca, as novidades vão contar com o motor flex 2.3 GTDi EcoBoost que está sendo desenvolvido pela engenharia da Ford no Brasil, exclusivamente para o mercado local. O início da produção das picapes está previsto para o final de 2026, na Argentina, de onde elas serão enviadas para os mercados da América do Sul.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta