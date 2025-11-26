Home
Carros-conceito e picapes ganham destaque no Salão do Automóvel

Fiat e Peugeot apresentaram projetos que vão balizar futuros lançamentos das marcas; Kia e Renault preparam novas caminhonetes para o mercado nacional

Karine Nobre

Publicado em 26 de novembro de 2025 às 11:05

Dolce Camper 2
O conceito Dolce Camper da Fiat traz alguns elementos de design que serão vistos nos próximos modelos da marca Crédito: Karine Nobre

(SÃO PAULO - SP)) Uma das tradições de qualquer salão do automóvel são os modelos conceito, carros que trazem definições, formas e tecnologias que podem aparecer em futuros lançamentos das montadoras. Um exemplo foi o Fastback da Fiat, apresentado durante a edição de 2018 do Salão do Automóvel de São Paulo como um carro-conceito. O modelo foi lançado quatro anos depois, com algumas atualizações, mas mantendo a ideia de seu conceito apresentado.

E claro que na edição deste ano, que vai até o dia 30 de novembro, há espaço para esse tipo de experimentação. Dois dos conceitos que mais têm chamado a atenção durante o evento são da Fiat e da Peugeot.

A montadora italiana trouxe uma espécie de van de transporte com linhas mais quadradas e robustas, conjunto óptico com faróis e lanternas pixeladas e o conjunto com jeitão de peças de encaixe.

Dolce Camper 1
Fiat pretende lançar um carro totalmente novo por ano até 2030 Crédito: Karine Nobre

Batizado de Dolce Camper, o carro-conceito já traz alguns elementos de design que serão vistos nos próximos modelos da marca, que pretende lançar um carro totalmente novo por ano até 2030.

Volante gamer

Volante Hypersquare
Volante Hypersquare é inspirado em controles de videogame e nas funcionalidades de um smartphone Crédito: Peugeot/Divulgação

Já o Inception da Peugeot traz um design completamente futurista dos carros da marca com elementos que devem ser incorporados em lançamentos futuros. Segundo a marca, o conceito foi projetado para usar uma das quatro plataformas “BEV-by-design” do grupo Stellantis, com foco na eletrificação.

O habitáculo tem uma visão mais futurista, com um teto envidraçado submetido a um tratamento multicromático (tratamento com banhos de óxidos metálicos) usado pela Nasa para a viseira dos capacetes dos astronautas, que ajuda a filtrar raios ultravioleta e reduzir o calor dentro da cabine.

Inception Concept
O Inception Concept da Peugeot traz um design futurista que deve ser incorporado em lançamentos futuros Crédito: Karine Nobre

Outro destaque é o volante Hypersquare, inspirado em controles de videogame e nas funcionalidades de um smartphone, onde as conexões mecânicas dão lugar a comandos elétricos digitais. O foco aqui é a condução totalmente autônoma do veículo.

Picape-conceito

Niagara Concept
A futura picape da Renault traz acabamento em pixel art inspirado na cultura pop e seu desenho foca num visual mais robusto Crédito: Renault/Divulgação

Já a Renault traz o concept car Niagara, uma picape conceito, cujo projeto embrionário foi apresentado para jornalistas em 2023, durante o lançamento do International Game Plan 2027, no Rio de Janeiro. E agora, o carro-conceito recebeu uma evolução preparada para o Salão do Automóvel de São Paulo projetado e construído no Brasil pelo Renault Design Center Latam em colaboração com o Centro de Design Central em Paris.

A futura picape traz acabamento em pixel art inspirado na cultura pop e seu desenho foca num visual mais robusto. O concept car Niagara é a inspiração para a nova picape da Renault, que será produzida na Argentina e lançada no mercado brasileiro no segundo semestre do próximo ano.

Pronta para corrida

Mitsubishi Triton Katana
A Mitsubishi Triton Karana é a topo de linha das picapes da montadora japonesa Crédito: Karine Nobre

A Mitsubishi deu destaque para as picapes em seu estande, inclusive, com uma versão da Triton totalmente adaptada para corridas, mas apenas como demonstração. Mas a marca trouxe duas versões especiais da sua caminhonete, a variante Savana, marcando o retorno da configuração off-road, já pintada em seu tradicional tom amarelo.

Ram 1500 RHO
Triton Savana: presença da variante da picape marca a volta da versão, com o seu tradicional tom amarelo Crédito: Mitsubishi/Divulgação

A outra é a Tarmac, série especial e limitada da Triton, projetada para o uso em áreas urbanas e rodovias e que teve apenas 140 unidades produzidas na fábrica de Catalão (GO). A Katana, topo de gama da picape, também está presente no estande da marca juntamente com o Eclipse Cross e Outlander PHEV.

Novos players

Kia Tasman
A Kia Tasman se encontra em fase de homologação do modelo e avaliações técnicas para ser lançada no Brasil Crédito: Karine Nobre

A Kia e a Caoa Chery estão entrando como novos players no crescente segmento das picapes. A primeira apresentou a Tasman, com linhas mais quadradas, que se encontra em fase de homologação do modelo e avaliações técnicas para ser lançada no Brasil.

O modelo vem para disputar o mercado das médias e deve ter motor a diesel D4HE 2.2 de quatro cilindros com potência de 210 cv e torque de 45 kgfm de torque com transmissão de oito marchas. Ela deve chegar às lojas do país no segundo semestre de 2026.

Himla
A picape Himla, da Caoa Chery ainda não tem confirmação sobre seu lançamento no país Crédito: Caoa Chery/divulgação

Já a picape Himla, embora não tenha nada confirmado sobre seu lançamento no país, é um dos carros expostos no estande da Caoa Chery. Também um modelo médio, a Himla pode ter motorização tanto a diesel quanto híbrida. A empresa, inclusive, tem interesse em fabricá-la na sua planta de Anápolis (GO).

Modelos de interesse

Gradiator Convoy
A Gladiator Convoy foca no design clássico e foi criada para enfrentar ambientes off-roads extremos Crédito: Jeep/Divulgação

Por outro lado, a Jeep e a Ram trouxeram três picapes inéditas no Brasil, mas sem informação de seus lançamentos. A ideia em expô-las é avaliar o nível de interesse do público que tem frequentado o Salão do Automóvel para futuramente comercializá-las dentro do portfólio da marca.

Ram 1500 RHO
Ram 1500 RHO é um modelo preparado para o off-road, com 547 CV de potência Crédito: Ram/ Divulgação

Uma delas é a Jeep Gladiator Convoy, que foca no design clássico e foi criada para enfrentar ambientes off-roads extremos. A Ram trouxe a 1500 RH0, modelo preparado para o off-road, com 547 CV de potência e também a 3500 Dually, com capacidades de carga e de reboque aumentadas.

Ram 3500 MegaCabDaually
A Ram 3500 Dually se destaca por suas capacidades de carga e de reboque aumentadas Crédito: Ram/Divulgação

Saindo das picapes, temos os SUVs. A Citroën trouxe o conceito Basalt Vision, primeira versão do modelo antes dele ser lançado oficialmente pela marca. A montadora francesa também trouxe outro carro ainda inédito por aqui, o C5 Aircross, SUV médio que foi lançado recentemente na Europa, maior do que o C3.

Citroen C5 Aircross
O C5 Aircross é o lançamento mais recente da Citroën na Europa Crédito: Karine Nobre

Outra francesa que trouxe um SUV de porte maior é a Renault, que apresentou o Koleos, também lançamento recente no Velho Continente. O modelo está no estande da marca no salão lançado como uma possibilidade futura para o país.

Renault Koleos Salão do Automóvel
O Renault Koleos é uma possibilidade futura para ser lançado no país Crédito: Renault/Divulgação

Já a Hyundai trouxe o Ioniq 9, SUV de sete lugares 100% elétrico. É a primeira vez que o modelo faz sua aparição pública no Brasil. A intenção, segundo a montadora, é colher impressões do público durante o evento.

loniq 9
loniq 9 no estande da Hyundai: empresa quer colher impressões sobre o produto Crédito: Hyundai/Divulgação

*A jornalista viajou a convite da Anfavea.

