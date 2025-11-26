Futuro

Carros-conceito e picapes ganham destaque no Salão do Automóvel

Fiat e Peugeot apresentaram projetos que vão balizar futuros lançamentos das marcas; Kia e Renault preparam novas caminhonetes para o mercado nacional

Publicado em 26 de novembro de 2025 às 11:05

O conceito Dolce Camper da Fiat traz alguns elementos de design que serão vistos nos próximos modelos da marca Crédito: Karine Nobre

(SÃO PAULO - SP)) Uma das tradições de qualquer salão do automóvel são os modelos conceito, carros que trazem definições, formas e tecnologias que podem aparecer em futuros lançamentos das montadoras. Um exemplo foi o Fastback da Fiat, apresentado durante a edição de 2018 do Salão do Automóvel de São Paulo como um carro-conceito. O modelo foi lançado quatro anos depois, com algumas atualizações, mas mantendo a ideia de seu conceito apresentado.

E claro que na edição deste ano, que vai até o dia 30 de novembro, há espaço para esse tipo de experimentação. Dois dos conceitos que mais têm chamado a atenção durante o evento são da Fiat e da Peugeot.

A montadora italiana trouxe uma espécie de van de transporte com linhas mais quadradas e robustas, conjunto óptico com faróis e lanternas pixeladas e o conjunto com jeitão de peças de encaixe.

Fiat pretende lançar um carro totalmente novo por ano até 2030 Crédito: Karine Nobre

Batizado de Dolce Camper, o carro-conceito já traz alguns elementos de design que serão vistos nos próximos modelos da marca, que pretende lançar um carro totalmente novo por ano até 2030.

Volante gamer

Volante Hypersquare é inspirado em controles de videogame e nas funcionalidades de um smartphone Crédito: Peugeot/Divulgação

Já o Inception da Peugeot traz um design completamente futurista dos carros da marca com elementos que devem ser incorporados em lançamentos futuros. Segundo a marca, o conceito foi projetado para usar uma das quatro plataformas “BEV-by-design” do grupo Stellantis, com foco na eletrificação.

O habitáculo tem uma visão mais futurista, com um teto envidraçado submetido a um tratamento multicromático (tratamento com banhos de óxidos metálicos) usado pela Nasa para a viseira dos capacetes dos astronautas, que ajuda a filtrar raios ultravioleta e reduzir o calor dentro da cabine.

O Inception Concept da Peugeot traz um design futurista que deve ser incorporado em lançamentos futuros Crédito: Karine Nobre

Outro destaque é o volante Hypersquare, inspirado em controles de videogame e nas funcionalidades de um smartphone, onde as conexões mecânicas dão lugar a comandos elétricos digitais. O foco aqui é a condução totalmente autônoma do veículo.

Picape-conceito

A futura picape da Renault traz acabamento em pixel art inspirado na cultura pop e seu desenho foca num visual mais robusto Crédito: Renault/Divulgação

Já a Renault traz o concept car Niagara, uma picape conceito, cujo projeto embrionário foi apresentado para jornalistas em 2023, durante o lançamento do International Game Plan 2027, no Rio de Janeiro. E agora, o carro-conceito recebeu uma evolução preparada para o Salão do Automóvel de São Paulo projetado e construído no Brasil pelo Renault Design Center Latam em colaboração com o Centro de Design Central em Paris.

A futura picape traz acabamento em pixel art inspirado na cultura pop e seu desenho foca num visual mais robusto. O concept car Niagara é a inspiração para a nova picape da Renault, que será produzida na Argentina e lançada no mercado brasileiro no segundo semestre do próximo ano.

Pronta para corrida

A Mitsubishi Triton Karana é a topo de linha das picapes da montadora japonesa Crédito: Karine Nobre

A Mitsubishi deu destaque para as picapes em seu estande, inclusive, com uma versão da Triton totalmente adaptada para corridas, mas apenas como demonstração. Mas a marca trouxe duas versões especiais da sua caminhonete, a variante Savana, marcando o retorno da configuração off-road, já pintada em seu tradicional tom amarelo.

Triton Savana: presença da variante da picape marca a volta da versão, com o seu tradicional tom amarelo Crédito: Mitsubishi/Divulgação

A outra é a Tarmac, série especial e limitada da Triton, projetada para o uso em áreas urbanas e rodovias e que teve apenas 140 unidades produzidas na fábrica de Catalão (GO). A Katana, topo de gama da picape, também está presente no estande da marca juntamente com o Eclipse Cross e Outlander PHEV.

Novos players

A Kia Tasman se encontra em fase de homologação do modelo e avaliações técnicas para ser lançada no Brasil Crédito: Karine Nobre

A Kia e a Caoa Chery estão entrando como novos players no crescente segmento das picapes. A primeira apresentou a Tasman, com linhas mais quadradas, que se encontra em fase de homologação do modelo e avaliações técnicas para ser lançada no Brasil.

O modelo vem para disputar o mercado das médias e deve ter motor a diesel D4HE 2.2 de quatro cilindros com potência de 210 cv e torque de 45 kgfm de torque com transmissão de oito marchas. Ela deve chegar às lojas do país no segundo semestre de 2026.

A picape Himla, da Caoa Chery ainda não tem confirmação sobre seu lançamento no país Crédito: Caoa Chery/divulgação

Já a picape Himla, embora não tenha nada confirmado sobre seu lançamento no país, é um dos carros expostos no estande da Caoa Chery. Também um modelo médio, a Himla pode ter motorização tanto a diesel quanto híbrida. A empresa, inclusive, tem interesse em fabricá-la na sua planta de Anápolis (GO).

Modelos de interesse

A Gladiator Convoy foca no design clássico e foi criada para enfrentar ambientes off-roads extremos Crédito: Jeep/Divulgação

Por outro lado, a Jeep e a Ram trouxeram três picapes inéditas no Brasil, mas sem informação de seus lançamentos. A ideia em expô-las é avaliar o nível de interesse do público que tem frequentado o Salão do Automóvel para futuramente comercializá-las dentro do portfólio da marca.

Ram 1500 RHO é um modelo preparado para o off-road, com 547 CV de potência Crédito: Ram/ Divulgação

Uma delas é a Jeep Gladiator Convoy, que foca no design clássico e foi criada para enfrentar ambientes off-roads extremos. A Ram trouxe a 1500 RH0, modelo preparado para o off-road, com 547 CV de potência e também a 3500 Dually, com capacidades de carga e de reboque aumentadas.

A Ram 3500 Dually se destaca por suas capacidades de carga e de reboque aumentadas Crédito: Ram/Divulgação

Saindo das picapes, temos os SUVs. A Citroën trouxe o conceito Basalt Vision, primeira versão do modelo antes dele ser lançado oficialmente pela marca. A montadora francesa também trouxe outro carro ainda inédito por aqui, o C5 Aircross, SUV médio que foi lançado recentemente na Europa, maior do que o C3.

O C5 Aircross é o lançamento mais recente da Citroën na Europa Crédito: Karine Nobre

Outra francesa que trouxe um SUV de porte maior é a Renault, que apresentou o Koleos, também lançamento recente no Velho Continente. O modelo está no estande da marca no salão lançado como uma possibilidade futura para o país.

O Renault Koleos é uma possibilidade futura para ser lançado no país Crédito: Renault/Divulgação

Já a Hyundai trouxe o Ioniq 9, SUV de sete lugares 100% elétrico. É a primeira vez que o modelo faz sua aparição pública no Brasil. A intenção, segundo a montadora, é colher impressões do público durante o evento.

loniq 9 no estande da Hyundai: empresa quer colher impressões sobre o produto Crédito: Hyundai/Divulgação

*A jornalista viajou a convite da Anfavea.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta