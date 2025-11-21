Avaliação de segurança nos carros vai ficar ainda mais exigente a partir de 2026

Publicado em 21 de novembro de 2025 às 15:39
SÃO PAULO (SP) - A partir de 1° de janeiro de 2026, obter cinco estrelas na segurança dos carros vendidos no Brasil vai ficar ainda mais difícil com a mudança dos protocolos dos Programas de Avaliação de Veículos Novos (NCAP). Isso porque a Latin NCAP, organização que testa segurança de veículos na América Latina, aumentou os requisitos necessários para obter estrelas.
A atualização dos protocolos, vai valer até dezembro de 2029 e também prevê a penalização na falta de alguns aspectos básicos de segurança. As mudanças vão envolver as quatro grandes áreas de avaliação: proteção de ocupante adulto; proteção de ocupante infantil; proteção a pedestres e usuários vulneráveis das vias; e sistemas de assistência à segurança.
Segundo o secretário geral do Latin NCAP, Alejandro Furas, isso faz parte da evolução da segurança automotiva. “O objetivo é democratizar a segurança veicular. A melhoria voluntária acontece com políticas internas das montadoras ou quando os modelos não vão bem e a montadora decide fazer essas mudanças”, avalia.
Ainda, de acordo com Furas, para se chegar a cinco estrelas é preciso ter um um bom desempenho nas quatro áreas de avaliação simultaneamente. Ou seja, um desempenho baixo em qualquer uma das quatro áreas significará um resultado baixo, mesmo que as outras três apresentem um bom desempenho.
Veja o que muda na avaliação de segurança do Latin NCAP:
