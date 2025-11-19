31ª edição

Salão do Automóvel 2025: confira o que as montadoras levarão de novidades para o evento

Após hiato de sete anos, Salão volta para a sua 31ª edição, com lançamentos de carros e marcas, novas montadoras e até leilão realizado durante o evento

Filipe Turini Estagiário do Estúdio Gazeta / [email protected]

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 10:27

Evento volta acontecer após 7 anos de hiato, e traz foco nas montadoras chinesas que crescem no mercado brasileiro Crédito: Salão do Automóvel/Divulgação

Após um hiato de 7 anos, o Salão do Automóvel volta ao Distrito Anhembi (São Paulo), nos dias 22 a 30 de novembro, em sua 31ª edição. Neste ano, o evento promete ser vitrine para as marcas e deve receber lançamentos de diversas montadoras chinesas no evento. A expectativa da organizadora RX é receber mais de 700 mil visitantes.



As marcas chinesas, inclusive, estão em peso no Salão este ano. A veterana Caoa Chery marca presença, assim como alguns nomes crescentes no mercado, como BYD, GAC, Geely, GWM e Omoda & Jaecoo. Além delas, as recém-chegadas Denza, Leapmotor, Changan e MG Motor farão suas estreias no evento.

Montadoras conhecidas também estarão presentes, como é o caso das marcas do grupo Stellantis (Citroën, Fiat, Jeep, Ram e Peugeot), além de Honda, Hyundai, Mitsubishi, Renault, Kia, Toyota e Lexus.

No entanto, o Salão não terá a presença de outras grandes, como Chevrolet, Nissan, Ford, Volkswagen, Audi, Mercedes-Benz, BMW e Porsche.

Veja o que as marcas que estarão presentes vão levar para o Salão em 2025:

Peugeot

O E-208 GTi é equipado com um motor elétrico de 280 cv e 345 Nm de torque, e acelera de 0 a 100 km/h em 5,7 segundos. Crédito: Salãodoautomóvel/Divulgação

A francesa Peugeot trará o E-208 GTi pela primeira vez no Brasil. O modelo, que será exposto ao longo do evento, possui motor elétrico de 280 cv e torque de 345 Nm, acelerando de 0 a 100 km/h em 5,7s, além de ter autonomia de 350 km (ciclo WLTP).

Para test-drive, estarão disponíveis os 208 GT e 2008 GT híbridos.

Citroën

A Citroën vai apresentar pela primeira vez o Basalt Vision, novo conceito de SUV da marca, que tem um design mais esportivo e robusto. O modelo tem suspensão mais baixa, lanternas com máscara, rodas de aro 18” com pinças cromadas, teto com pintura contrastante e skid plate e emblemas escurecidos.

O estande da montadora francesa também vai contar com o Ami Point, uma instalação vertical que vai exibir os modelos Ami Tonic e Ami Buggy.

A marca vai disponibilizar três modelos para test-drive: o Aircross XTR de sete lugares, o Basalt Dark Edition e o C3 XTR.

Fiat

600e Scorpionissima possui motor elétrico de 207 kW, o modelo é capaz de fazer 0 a 100 km/h em 5,85 segundos Crédito: Salãodoautomóvel/Divulgação

A principal novidade no estande da Fiat no Salão será o Abarth 600e Scorpionissima, esportivo híbrido que entrega 280 cv de potência e 345 Nm de torque, vai de 0 a 100 km/h em 5,85 segundos.

A marca também vai levar para o estande o Pulse Abarth Stranger Things, que traz elementos que remetem à série da Netflix, as picapes Strada, Toro e Titano, e um carro-conceito inédito.

Os carros disponíveis para test-drive serão a Titano Ranch, o Pulse Abarth e o Fastback Abarth.

BYD

A BYD vai aproveitar o Salão do Automóvel para apresentar modelos da sua marca premium, que está prestes a chegar ao Brasil, a Denza: o SUV híbrido plug-in B5, que entrega 578 cv de potência, e a perua elétrica Z9 GT, que tem impressionantes 965 cv.

Além dos modelos de luxo, a marca chinesa vai levar o novo BYD Song Pro, que foi redesenhado recentemente e apresentado durante o início das operações da fábrica da montadora em Camaçari, na Bahia.

RAM

RAM Dakota na versão Warlock, que tem como foco o off-road e motorização a diesel com potência de 200 cv Crédito: Ram/Divulgação

A Ram vai apresentar a Dakota Laramie, nova picape média da marca que chega oficialmente ao Brasil em 2026. Com o motor 2.2 turbodiesel com 200 cv de potência e 45,9 kgfm de torque, este é o segundo modelo da montadora norte-americana desenvolvido e produzido fora da América do Norte.

A marca promete, ainda, outras novidades para o evento.

Jeep

A Jeep vai exibir ao público o Avenger, que será produzido no Brasil a partir de 2026, e dois modelos globais: o novo Jeep Cherokee e um segundo modelo que será revelado no dia 20 de novembro, durante a apresentação oficial da montadora. A marca também vai apresentar o conceito Convoy, uma interpretação do Jeep Gladiator com inspiração em veículos militares.

Leapmotor

A marca chinesa vai expôr os dois modelos que já foram confirmados para o Brasil: as versões elétrica e ultra-híbrida do SUV C10. Será apresentado, ainda, o B10, um SUV médio que chega ao mercado brasileiro em janeiro.

Renault

A Renault deve centrar atenções no lançamento do Boreal R Pass, SUV médio recém-lançado. Além dele, o estande da marca francesa também deve contar com modelos já conhecidos: Koleos, Kardian e o conceito Niagara.

Copart

A Copart, empresa do ramo de compra e venda de veículos, vai realizar leilões 100% online que serão transmitidos durante o evento. As condições especiais que estarão disponíveis incluem descontos de até 30% sobre a tabela Fipe.

Além disso, o estande da Copart vai contar com a exposição de um Ford Maverick GT V8 1974 restaurado, que estará a venda de 28 a 30 de novembro.

Honda

A marca japonesa deve trazer como destaque o recém-lançado Honda WR-V, além do esportivo Civic Type R e o SUV HR-V.

Hyundai

Creta N Line deve ser a principal aposta da marca coreana entre os SUVs compactos, apresentando sua versão mais esportiva, e o HB20 também deve estar presente.

Mitsubishi

No estande da Mitsubishi, estarão expostos todos os veículos da atual linha da marca japonesa, que inclui os SUVs Eclipse Cross e Outlander PHEV e as picapes Triton, além de modelos de competição, como o Eclipse Cross Stock Car e a Triton Ultimate Racing.

Kia

A Kia vai fazer a revelação completa do novo Sportage 2026 reestilizado, que já foi exibido com camuflagem. O SUV vai ganhar novos para-choques, assinatura luminosa e rodas redesenhadas, mantendo a mesma motorização da linha anterior.

Toyota

A Toyota trará como destaque o Yaris Cross, utilitário compacto equipado com sistema híbrido flex. Corolla Hybrid, GR Corolla, SW4, RAV4 e Hilux cabine dupla são outros carros que a marca japonesa vai expôr.

Lexus

A divisão de luxo da Toyota deve destacar modelos eletrificados e híbridos no estande. Entre eles, o sedã ES 300h e os SUVs NX 350h e UX 300h. A marca também deve exibir o NX 450h+ e o RX 450h+, ambos híbridos plug-in.

Caoa Cherry

A Caoa Chery deve levar para o Salão o Tiggo 9, SUV com 366 cv de potência e autonomia de mais de 1.000 km que pode fazer sua estreia no evento, além dos modelos Tiggo 5X e 7 reestilizados.

Caoa Changan

A marca chinesa Changan deve formalizar a parceria com o grupo Caoa no Brasil durante o Salão do Automóvel, apresentando o cupê médio Uni-T e o SUV médio CS75 ao mercado brasileiro.

GAC

Recém-chegada ao Brasil, a GAC Motor aposta em veículos eletrificados. Entre as atrações previstas estão os SUVs elétricos Aion V, Aion Y e Hyptec HC, além do híbrido GS4. Os Aion V e Y são utilitários médios, enquanto o Hyptec HC mira o mercado premium, com porte maior.

Geely

Geely EX2 é o elétrico mais vendido no mercado chinês Crédito: Geely/Divulgação

Outra marca confirmada no evento, a Geely deve levar para o Salão os dois SUVs que já lançou no país: o SUV EX5 e o recém-chegado EX2, compacto que é o carro mais vendido no mercado chinês.

Omoda& Jaecoo

A Omoda & Jaecoo confirmou que vai levar para o Salão do Automóvel duas estreias: o Jaecoo 5 e o Jaecoo 8, que chegam ao mercado brasileiro em 2026. Além das novidades, a marca deve exibir o Omoda 5 e o Omoda 7, que começaram a ser vendidos em 2025.

MG Motor

Com motor de 151 kW e tração traseira, o SUV MGS5 é acelera dos 0 aos 100 km/h em 6,3 segundos Crédito: Salãodoautomóvel/Divulgação

Recém chegada ao Brasil, a marca britânica MG Motor aposta no evento para se aproximar do público. A montadora, que chegou ao país com três modelos de carros 100% elétricos, vai anunciar uma nova versão de um deles, o MGS5 Comfort, durante o Salão do Automóvel.

A marca deve aproveitar o Salão para apresentar, ainda, os outros dois modelos que trouxe para o Brasil: o hatch urbano MG4 e o esportivo MG Cyberster.

Motocicletas

As duas rodas também devem atrair exibição de marcas. A Suzuki deve participar da edição deste ano com foco nas motocicletas e quadriciclos, sem confirmação até agora de automóveis. A Vespa também está confirmada, levando ao público suas tradicionais scooters.

*Com informações das montadoras.

